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В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг
В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг
Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-06T17:46
2021-03-07T03:44
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
выборг
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, трагедия произошла в одной из квартир по улице Судостроительной в Выборге. В квартире также находился мужчина, которого удалось спасти благодаря своевременному отключению подачи газа аварийно-спасательной службой.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".Женщина помещена в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html
ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, выборг, происшествия

В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг

17:46 06.03.2021 (обновлено: 03:44 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"По предварительным данным, мать подростка, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, трагедия произошла в одной из квартир по улице Судостроительной в Выборге. В квартире также находился мужчина, которого удалось спасти благодаря своевременному отключению подачи газа аварийно-спасательной службой.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".
Женщина помещена в медицинское учреждение.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьВыборгПроисшествия
 
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