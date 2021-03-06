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В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг
В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг
Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-06T17:46
2021-03-06T17:46
2021-03-07T03:44
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
выборг
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, трагедия произошла в одной из квартир по улице Судостроительной в Выборге. В квартире также находился мужчина, которого удалось спасти благодаря своевременному отключению подачи газа аварийно-спасательной службой.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".Женщина помещена в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, выборг, происшествия