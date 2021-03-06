https://ria.ru/20210306/gaz-1600219052.html

В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг

В Выборге подросток погиб после того, как мать открыла газовый шланг

Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-06T17:46

2021-03-06T17:46

2021-03-07T03:44

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

выборг

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб в Выборге Ленинградской области после того, как его мать открыла шланг подводки газа в квартире, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, трагедия произошла в одной из квартир по улице Судостроительной в Выборге. В квартире также находился мужчина, которого удалось спасти благодаря своевременному отключению подачи газа аварийно-спасательной службой.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".Женщина помещена в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html

ленинградская область

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, выборг, происшествия