Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/blokadnitsa-1600205901.html
В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы
В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы
Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:09
2021-03-06T15:09
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней блокадницы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день в квартире на проспекте Народного Ополчения женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.Ранее СК РФ принял к своему производству уголовное дело в отношении сиделки, возбужденное органами МВД по статье "угроза убийством".Как информирует пресс-служба судов, Анисимова, "осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления", избила блокадницу, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины.Пресс-служба судов отмечает, что Анисимова была задержана накануне, в этот же день ей предъявлено обвинение. Сейчас она арестована до 1 мая 2021 года.
https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы

15:09 06.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней блокадницы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день в квартире на проспекте Народного Ополчения женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 13:46
В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
Ранее СК РФ принял к своему производству уголовное дело в отношении сиделки, возбужденное органами МВД по статье "угроза убийством".
Как информирует пресс-служба судов, Анисимова, "осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления", избила блокадницу, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины.
"Красносельский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 ("приготовление к преступлению и покушение на преступление" – ред.) и частью 1 статьи 105 УК РФ ("убийство" – ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба судов отмечает, что Анисимова была задержана накануне, в этот же день ей предъявлено обвинение. Сейчас она арестована до 1 мая 2021 года.
 
ЛенинградСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния