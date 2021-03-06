В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней блокадницы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день в квартире на проспекте Народного Ополчения женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.
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Ранее СК РФ принял к своему производству уголовное дело в отношении сиделки, возбужденное органами МВД по статье "угроза убийством".
Как информирует пресс-служба судов, Анисимова, "осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления", избила блокадницу, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины.
"Красносельский районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 ("приготовление к преступлению и покушение на преступление" – ред.) и частью 1 статьи 105 УК РФ ("убийство" – ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба судов отмечает, что Анисимова была задержана накануне, в этот же день ей предъявлено обвинение. Сейчас она арестована до 1 мая 2021 года.