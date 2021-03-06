https://ria.ru/20210306/blokadnitsa-1600205901.html

В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы

В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T15:09

2021-03-06T15:09

2021-03-06T15:09

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте местной жительницы Любови Анисимовой, обвиняемой в покушении на убийство 98-летней блокадницы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.По данным СК РФ, родственники 98-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда, 27 февраля заключили с обвиняемой договор на оказание услуг сиделки. На следующий день в квартире на проспекте Народного Ополчения женщина, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону с просьбой о помощи, считает СК. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.Ранее СК РФ принял к своему производству уголовное дело в отношении сиделки, возбужденное органами МВД по статье "угроза убийством".Как информирует пресс-служба судов, Анисимова, "осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления", избила блокадницу, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины.Пресс-служба судов отмечает, что Анисимова была задержана накануне, в этот же день ей предъявлено обвинение. Сейчас она арестована до 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия