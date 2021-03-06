Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:44 06.03.2021 (обновлено: 10:18 06.03.2021)
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном Карабахе.
В пятницу в пресс-службе армянского кабмина сообщили о разговоре Пашиняна с Блинкеном, в котором обсуждались карабахская проблема и вопросы двусторонних отношений.
"Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении", — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — добавил Прайс.
Ранее США высказались против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп тогда призвал военных не вмешиваться в политику.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.