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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210306/blinken-1600170951.html
Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T04:44
2021-03-06T10:18
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
вашингтон
энтони блинкен
москва
ереван
сша
баку
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном Карабахе.В пятницу в пресс-службе армянского кабмина сообщили о разговоре Пашиняна с Блинкеном, в котором обсуждались карабахская проблема и вопросы двусторонних отношений."Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — добавил Прайс.Ранее США высказались против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп тогда призвал военных не вмешиваться в политику.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599700309.html
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никол пашинян, вашингтон, энтони блинкен, москва, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе

04:44 06.03.2021 (обновлено: 10:18 06.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном Карабахе.
В пятницу в пресс-службе армянского кабмина сообщили о разговоре Пашиняна с Блинкеном, в котором обсуждались карабахская проблема и вопросы двусторонних отношений.

"Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении", — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — добавил Прайс.
Ранее США высказались против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп тогда призвал военных не вмешиваться в политику.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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