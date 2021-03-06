https://ria.ru/20210306/blinken-1600170951.html

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T04:44

2021-03-06T04:44

2021-03-06T10:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

вашингтон

энтони блинкен

москва

ереван

сша

баку

азербайджан

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном Карабахе.В пятницу в пресс-службе армянского кабмина сообщили о разговоре Пашиняна с Блинкеном, в котором обсуждались карабахская проблема и вопросы двусторонних отношений."Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта", — добавил Прайс.Ранее США высказались против требований армянских военных, некоторые из которых добивались отставки Пашиняна. Госдеп тогда призвал военных не вмешиваться в политику.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599700309.html

вашингтон

москва

ереван

сша

баку

азербайджан

армения

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