https://ria.ru/20210306/baretskiy-1600138748.html

До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"

До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"

Стас Барецкий – режиссер фильма "Брат-3", съемки которого были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявил дату кастинга и перечислил пожелания РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:43

2021-03-06T03:43

2021-03-06T03:43

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стас Барецкий – режиссер фильма "Брат-3", съемки которого были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявил дату кастинга и перечислил пожелания к участникам съемок.16 марта в одном из клубов подмосковного города Мытищи ждут, прежде всего, профессиональных актеров. Однако на роли второго плана и участие в массовке могут претендовать и те, кто не имеет профессионального образования.По его словам, пандемия коронавируса и локдаун повлияли на едва начавшийся съемочный процесс, который пришлось на время приостановить."Зато у нас было время переосмыслить сценарий. Он стал еще более брутальным", – сообщил представитель Барецкого.Кроме того, произойдут изменения и в актерском составе первого плана. Ранее сообщалось, что главную роль в фильме, по сюжету которого девушка-киллер убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса и охотится на "главного продюсера России", должен был играть Бари Алибасов.Однако в последнее время у него возникли большие проблемы со здоровьем. Как рассказал Вадим Горжанкин, который ранее был представителем Алибасова, Бари Каримович в этом фильме играть не будет, эту роль исполнит другой актер.Среди тех, кого режиссер планировал пригласить на главные роли, тогда также назывались имена скандально известного российского бойца Вячеслава Дацика и актера Никиты Джигурды.Об идее шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3", который некоторые восприняли как продолжение культовых лент Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", стало известно два года назад.Однако Горжанкин поясняет, что прямым продолжением "Брат-3" не является.Ранее Виктор Сухоруков, сыгравший в фильмах "Брат" и "Брат-2", задумку Барецкого раскритиковал.

https://radiosputnik.ria.ru/20191203/1561926287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, бари алибасов, знаменитости, звезды, кино, вячеслав дацик, никита джигурда