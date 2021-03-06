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https://ria.ru/20210306/baretskiy-1600138748.html
До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"
До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"
Стас Барецкий – режиссер фильма "Брат-3", съемки которого были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявил дату кастинга и перечислил пожелания РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:43
2021-03-06T03:43
шоубиз
новости культуры
бари алибасов
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кино
вячеслав дацик
никита джигурда
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стас Барецкий – режиссер фильма "Брат-3", съемки которого были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявил дату кастинга и перечислил пожелания к участникам съемок.16 марта в одном из клубов подмосковного города Мытищи ждут, прежде всего, профессиональных актеров. Однако на роли второго плана и участие в массовке могут претендовать и те, кто не имеет профессионального образования.По его словам, пандемия коронавируса и локдаун повлияли на едва начавшийся съемочный процесс, который пришлось на время приостановить."Зато у нас было время переосмыслить сценарий. Он стал еще более брутальным", – сообщил представитель Барецкого.Кроме того, произойдут изменения и в актерском составе первого плана. Ранее сообщалось, что главную роль в фильме, по сюжету которого девушка-киллер убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса и охотится на "главного продюсера России", должен был играть Бари Алибасов.Однако в последнее время у него возникли большие проблемы со здоровьем. Как рассказал Вадим Горжанкин, который ранее был представителем Алибасова, Бари Каримович в этом фильме играть не будет, эту роль исполнит другой актер.Среди тех, кого режиссер планировал пригласить на главные роли, тогда также назывались имена скандально известного российского бойца Вячеслава Дацика и актера Никиты Джигурды.Об идее шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3", который некоторые восприняли как продолжение культовых лент Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", стало известно два года назад.Однако Горжанкин поясняет, что прямым продолжением "Брат-3" не является.Ранее Виктор Сухоруков, сыгравший в фильмах "Брат" и "Брат-2", задумку Барецкого раскритиковал.
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новости культуры, бари алибасов, знаменитости, звезды, кино, вячеслав дацик, никита джигурда

До ста лет и с бегемотом: Барецкий анонсировал кастинг в фильм "Брат-3"

03:43 06.03.2021
 
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоСтас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Стас Барецкий – режиссер фильма "Брат-3", съемки которого были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, объявил дату кастинга и перечислил пожелания к участникам съемок.
16 марта в одном из клубов подмосковного города Мытищи ждут, прежде всего, профессиональных актеров. Однако на роли второго плана и участие в массовке могут претендовать и те, кто не имеет профессионального образования.
"Возраст кандидатов – от 18 до 100 лет. Также для участия в фильме приглашаются самые разные фрики и владельцы тигров или бегемотов", – рассказал РИА Новости PR-директор фильма Вадим Горжанкин.
По его словам, пандемия коронавируса и локдаун повлияли на едва начавшийся съемочный процесс, который пришлось на время приостановить.
"Зато у нас было время переосмыслить сценарий. Он стал еще более брутальным", – сообщил представитель Барецкого.
Кроме того, произойдут изменения и в актерском составе первого плана. Ранее сообщалось, что главную роль в фильме, по сюжету которого девушка-киллер убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса и охотится на "главного продюсера России", должен был играть Бари Алибасов.
Однако в последнее время у него возникли большие проблемы со здоровьем. Как рассказал Вадим Горжанкин, который ранее был представителем Алибасова, Бари Каримович в этом фильме играть не будет, эту роль исполнит другой актер.
Среди тех, кого режиссер планировал пригласить на главные роли, тогда также назывались имена скандально известного российского бойца Вячеслава Дацика и актера Никиты Джигурды.
Об идее шоумена Стаса Барецкого снять фильм "Брат-3", который некоторые восприняли как продолжение культовых лент Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", стало известно два года назад.
Однако Горжанкин поясняет, что прямым продолжением "Брат-3" не является.
"Это перезапуск или "ребут" (от английского reboot) – новая версия художественного произведения, которая отразит дух нашего времени в стиле "Брат", "Брат-2" и лихих 90-х, но c новой сюжетной линией", – пояснил представитель Барецкого.
Ранее Виктор Сухоруков, сыгравший в фильмах "Брат" и "Брат-2", задумку Барецкого раскритиковал.
Актер Виктор Сухоруков во время интервью на съемках художественного фильма режиссера Александра Новикова Звезды - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 18:12Сказано в эфире
"Забудьте". Виктор Сухоруков объяснил, почему "Брата 3" не будет Актер Виктор Сухоруков в интервью радио Sputnik рассказал, почему, на его взгляд, продолжение фильмов "Брат" и "Брат 2" невозможно.
 
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