Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3"

"По сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России", — заявил он.

По его словам, героя Алибасова попытаются убить, однако у киллера ничего не получится.

В начале июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.