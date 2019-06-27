Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бари Алибасов снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого "Брат-3", рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин радиостанции "Говорит Москва".
"По сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России", — заявил он.
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Горжанкин также поделился спойлером со съемок.
По его словам, героя Алибасова попытаются убить, однако у киллера ничего не получится.
Пресс-служба проекта анонсировала начало съемок "Брата-3" в конце июля.
В начале июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
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