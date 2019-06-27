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РИА Новости
Культура

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого "Брат-3"

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бари Алибасов снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого "Брат-3", рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин радиостанции "Говорит Москва".
"По сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России", — заявил он.
Актер Виктор Сухоруков во время интервью на съемках художественного фильма режиссера Александра Новикова Звезды
10 марта, 20:30
Виктор Сухоруков выступил против съемок "Брата-3"
Горжанкин также поделился спойлером со съемок.
По его словам, героя Алибасова попытаются убить, однако у киллера ничего не получится.
Пресс-служба проекта анонсировала начало съемок "Брата-3" в конце июля.
В начале июня Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
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КультураНовости культурыКиноБари АлибасовШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Так вот для чего вся эта муть с отравлением нужна была)))))) Подогреть интерес к проекту....
27 июня, 16:16
Арсений Понфиленко
10110220
"Сухоруков назвал идею Барецкого бредом и глупостью." - лучше не скажешь!
27 июня, 17:08
Pan Satyros
1600000
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