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https://ria.ru/20210305/struny-1600057678.html
Священник-физик: "теория струн" не противоречит учению о духовном мире
Священник-физик: "теория струн" не противоречит учению о духовном мире
"Теория струн" является единственной из концепций современной физики о параллельных (невидимых) мирах, которая ни в чем не противоречит христианскому вероучению РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:43
2021-03-05T12:43
космос - риа наука
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российская академия наук
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. "Теория струн" является единственной из концепций современной физики о параллельных (невидимых) мирах, которая ни в чем не противоречит христианскому вероучению и даже косвенно подтверждает существование духовного мира, считает председатель Кольского научного центра РАН, доктор геолого-минералогических наук священник Сергей Кривовичев. "По сути дела, теория струн утверждает, что есть дополнительные измерения, которые могут на нас воздействовать, но которых мы не чувствуем нашими физическими чувствами, нашими приборами. Такие предположения, впрочем, еще требуют доказательств, но сделаны они в рамках научного метода и исследования", - сказал Кривовичев, выступая на международной научно-богословской конференции "Бог-человек-мир".Он пояснил, что теория струн – это современное направление теоретической физики, полагающее, что "вместо элементарных частиц существуют колеблющиеся струны", которые и являются фундаментальными составляющими Вселенной. Приверженцы этой теории изучают динамику взаимодействия объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяженных объектов ("квантовых струн"), "вибрация которых приводит к существованию материи".По словам Кривовичева, теория струн предполагает, помимо измерения времени и трех измерений пространства, наличие еще нескольких измерений, в которые человек "не может никак проникнуть своими чувствами" и воздействие которых на человека "является существенным". При этом священник-физик привел высказывание лауреата Нобелевской премии, одного из создателей лазера Чарльза Таунса (1915-2015) о том, что данные гипотезы теории струн "не очень разнятся от предположения о духовном измерении или Боге, которые могут воздействовать на нас, но которых непосредственно мы не ощущаем".Оценивая четыре разновидности невидимых миров, которые существуют в современной физике, - "расщепляющиеся Вселенные в интерпретации квантовой механики, Мультивселенная, Антивселенная и дополнительные измерения в теории струн", - Кривовичев заметил, что почти все эти концепции, особенно первые две, являются "сугубо материалистическими". И лишь в последней концепции, теории струн, по его оценке, "можно углядеть некоторую, по крайней мере, формальную параллель с духовным миром, о котором говорит христианство", хотя, "конечно, знак равенства ставить здесь еще рано"."С точки зрения христианской теологии наиболее привлекательной можно считать только теорию струн как ни в чем не противоречащую христианскому Откровению. Остальные теории отрицают уникальность личности и единство воли, ответственность за нравственный выбор", - заключил докладчик.
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космос - риа наука, новости - религия и мировоззрение, российская академия наук

Священник-физик: "теория струн" не противоречит учению о духовном мире

12:43 05.03.2021
 
© Depositphotos / sdecoretАтмосфера Земли
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / sdecoret
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. "Теория струн" является единственной из концепций современной физики о параллельных (невидимых) мирах, которая ни в чем не противоречит христианскому вероучению и даже косвенно подтверждает существование духовного мира, считает председатель Кольского научного центра РАН, доктор геолого-минералогических наук священник Сергей Кривовичев.
"По сути дела, теория струн утверждает, что есть дополнительные измерения, которые могут на нас воздействовать, но которых мы не чувствуем нашими физическими чувствами, нашими приборами. Такие предположения, впрочем, еще требуют доказательств, но сделаны они в рамках научного метода и исследования", - сказал Кривовичев, выступая на международной научно-богословской конференции "Бог-человек-мир".
Он пояснил, что теория струн – это современное направление теоретической физики, полагающее, что "вместо элементарных частиц существуют колеблющиеся струны", которые и являются фундаментальными составляющими Вселенной. Приверженцы этой теории изучают динамику взаимодействия объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяженных объектов ("квантовых струн"), "вибрация которых приводит к существованию материи".
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По словам Кривовичева, теория струн предполагает, помимо измерения времени и трех измерений пространства, наличие еще нескольких измерений, в которые человек "не может никак проникнуть своими чувствами" и воздействие которых на человека "является существенным". При этом священник-физик привел высказывание лауреата Нобелевской премии, одного из создателей лазера Чарльза Таунса (1915-2015) о том, что данные гипотезы теории струн "не очень разнятся от предположения о духовном измерении или Боге, которые могут воздействовать на нас, но которых непосредственно мы не ощущаем".
"Удивительно, что и в конце XX века ученые пришли к развитию таких представлений, которые в чем-то сродни христианским представлениям о духовном мире. Здесь, конечно, можно очень предварительно утверждать, что это действительно так, ставить знак равенства между дополнительными измерениями теории струн и невидимым миром, который мы исповедуем как христиане… Но вообще сам факт, что к очень похожим концепциям пришла фундаментальная наука, является очень интересным", - отметил профессор РАН.
Оценивая четыре разновидности невидимых миров, которые существуют в современной физике, - "расщепляющиеся Вселенные в интерпретации квантовой механики, Мультивселенная, Антивселенная и дополнительные измерения в теории струн", - Кривовичев заметил, что почти все эти концепции, особенно первые две, являются "сугубо материалистическими". И лишь в последней концепции, теории струн, по его оценке, "можно углядеть некоторую, по крайней мере, формальную параллель с духовным миром, о котором говорит христианство", хотя, "конечно, знак равенства ставить здесь еще рано".
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"С точки зрения христианской теологии наиболее привлекательной можно считать только теорию струн как ни в чем не противоречащую христианскому Откровению. Остальные теории отрицают уникальность личности и единство воли, ответственность за нравственный выбор", - заключил докладчик.
 
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