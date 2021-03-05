https://ria.ru/20210305/shtraf-1600093557.html

Mail.ru оштрафовали за публикации в "Одноклассниках" о незаконных акциях

Mail.ru оштрафовали за публикации в "Одноклассниках" о незаконных акциях

Mail.ru Group оштрафован на 4 миллиона рублей по двум протоколам за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:26

2021-03-05T15:26

2021-03-05T15:26

одноклассники

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

mail.ru group

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Mail.ru Group оштрафован на 4 миллиона рублей по двум протоколам за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Мария Михайлова.Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей."По двум делам об административных правонарушениях вынесены постановления мирового судьи… ООО "Мейл.ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказала она.Михайлова пояснила, что решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.

https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mail.ru group, москва, происшествия