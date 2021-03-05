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Mail.ru оштрафовали за публикации в "Одноклассниках" о незаконных акциях
Mail.ru оштрафовали за публикации в "Одноклассниках" о незаконных акциях
Mail.ru Group оштрафован на 4 миллиона рублей по двум протоколам за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:26
2021-03-05T15:26
2021-03-05T15:26
одноклассники
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
mail.ru group
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Mail.ru Group оштрафован на 4 миллиона рублей по двум протоколам за неудаление в соцсети "Одноклассники" контента, в котором содержались призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Мария Михайлова.Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей."По двум делам об административных правонарушениях вынесены постановления мирового судьи… ООО "Мейл.ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказала она.Михайлова пояснила, что решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.
https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html
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одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mail.ru group, москва, происшествия