https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

Будет как в Турции? Что происходит с системой "все включено" в России

Будет как в Турции? Что происходит с системой "все включено" в России

Система all inclusive может войти в нацпроект по развитию туризма в России. Сейчас эксперты и власти разрабатывают стандарты "все включено" и "ультра все... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:00

2021-03-05T08:00

2021-03-05T14:17

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Система all inclusive может войти в нацпроект по развитию туризма в России. Сейчас эксперты и власти разрабатывают стандарты "все включено" и "ультра все включено". Проблема в том, что где-то кормят пять раз в день, где-то — три, а где-то круглосуточно. В одном отеле дают шампанское на завтрак, а в другом и пива за ужином нет. Кто-то считает, что Al — исключительно о питании, а кто-то относит сюда и физическую активность: велосипеды, самокаты, тренажерный зал, теннис. О российской специфике этой категории обслуживания и стоит ли равняться на Турцию — в материале РИА Новости.Вкусно, как в столовой"Запомнились оладьи — толстые и вкусные, как давали еще в школе, — вспоминает о подмосковном доме отдыха турист Павел Ядрышников. — Да, еда обычная, столовская, но качественная и разнообразная. Ни я, ни жена, ни трое детей не оставались голодными. На обед предлагали вино и пиво, на ужин к ним добавляли водку и шампанское. Заказывали в уличном шатре шашлыки. Я брал напрокат велосипед, самокат, ходил в тренажерный зал. Многие играли в теннис".Он пояснил, что выбирали дом отдыха с развлечениями для всей семьи и с полноценным питанием. "Все включено" основным критерием не было, но являлось плюсом, так как дети могли участвовать в выборе еды, а не "отказываться от предложенных блюд".Этот дом отдыха — не из самых дорогих. Со скидкой и вовсе вышел довольно бюджетным. Павел сравнивает его с простеньким турецким отелем — и не в пользу заграничного, где, по его словам, "хромало разнообразие и качество мясных блюд".Сейчас Ростуризм планирует четко прописать правила обслуживания в отелях по системам "все включено" и "ультра все включено". В ведомстве уверены: это сделает такие гостиницы более популярными, особенно для семейного отдыха.Чего хотят туристы"Выбирая отель с питанием AI, гости рассчитывают, что получат завтрак, обед и ужин — шведский стол, перекусы и бесплатные напитки, в том числе спиртные местного производства, — говорит Татьяна Коршунова, представитель туроператора. — UAI — это еще и посещение а-ля карт ресторанов на территории, импортный алкоголь".За границей, как правило, обе системы включают круглосуточный сервис, ежедневную анимацию для детей, вечернюю — для взрослых и некоторые услуги, например сауну и хаммам, пользование полотенцами, шезлонгами, зонтами на пляже и у бассейнов.Что предлагают туристамВ России же, говорят эксперты, "все включено" может оказаться далеким от ожиданий. По словам Оксаны Шустиковой, директора по развитию сайта бронирования жилья, "в санаториях, которые предлагают AI и UAI, это скорее маркетинговый ход". Например, спиртное выдают по расписанию — не успеешь ко времени, и уже ничего не достанется — да и выбор довольно скудный. Как правило, это легкий алкоголь, чаще всего отечественного производства, но и он бывает не всегда."Поскольку нет единых стандартов, система принимает разные формы в зависимости от отеля, — говорит Лариса Аханова, представитель туроператора. — Где-то под "все включено" предусмотрено обычное трехразовое питание, но в формате "шведский стол".Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказывает, как однажды осталась голодной. "Я позвонила в отдел бронирования и спросила: "Вы работаете по системе "все включено?" Ответили: "Да". Мы приехали, когда завтрак уже прошел, а обед не начался. Ходим с подругой и ищем, где перекусить. All Inclusive — это значит, что где-то я могу поесть, — вспоминает она. — Подхожу к администратору отеля и спрашиваю: "А где "все включено"? Мы же за это платили". Она говорит: "Как? У нас именно "все включено". У нас же шведский стол". Правда, и в эталонной Турции набор услуг и меню в гостиницах равных категорий может существенно различаться. В одной "пятерке" на завтрак предложат свежевыжатый сок, на обед — морепродукты, в другой — только один-два вида мяса. AI бывает разным — в зависимости от цены.Больше и лучшеПри этом в Турции система вводилась в восьмидесятые годы прошлого века, то есть ей около 40 лет. В России практиковать ее начали совсем недавно. Да и гостиниц, предлагающих такой тип отдыха, пока немного. В лидерах Краснодарский край — Сочи и Анапа. Тенденция затронула и Крым. Можно найти такие гостиницы, санатории и дома отдыха в Подмосковье и на популярных оздоровительных курортах.Впрочем, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на Кубани за последние три года число отелей с системой "все включено" увеличилось более чем в два с половиной раза — с 30 до 76. Более того, стандарты уже разработаны и действуют с 2017-го. В них подробно указаны все нюансы, вплоть до количества и ассортимента блюд на шведском столе, спортивных развлечений и обязательного трансфера.И еще одна хорошая новость. Гостиницы, как говорят эксперты, разнообразят предложения. Например, в одной "четверке" в Сочи гостям предлагают бесплатный прокат SUP-борда (специальная доска для плавания с веслом).И концепция "ультра все включено" — пока еще большая редкость в России — становится популярнее. По словам Татьяны Коршуновой, в Анапе ее впервые запустили в сезоне-2020 в пяти отелях, а будущим летом она появится в шести. Дом отдыха в Подмосковье, о котором говорилось вначале, тоже перешел от "все включено" к "ультра все включено". Теперь в цену входят, например, катание на лошади, рыбалка (доступ к прудам, снасти, наживка, только за улов придется заплатить отдельно), приставка Xbox 360 с Kinect, шампанское в любое время, крепкий алкоголь с обеда и до вечера, детский центр с игровым лабиринтом, скалодромом, батутным центром и игровыми автоматами. Это лишь часть перечня.Повысит доверие и поможет сэкономитьНо общие стандарты, по мнению экспертов, необходимы. Тогда системы питания, представленные в отелях, будут соответствовать международному уровню и ожиданиям гостей."Стандартизация повысит доверие к внутреннему туризму и отечественным средствам размещения, — объяснил РИА Новости замдиректора центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Гордеев. — Людям станет проще планировать бюджет на отдых, и они будут точно знать, что получат ожидаемый объем услуг и не возникнет непредвиденных трат".

https://ria.ru/20210303/allinclusive-1599701313.html

https://ria.ru/20190327/1552137476.html

https://ria.ru/20200831/kurorty-1576531770.html

https://ria.ru/20200423/1570451522.html

https://ria.ru/20210303/kuban-1599787115.html

https://ria.ru/20210208/puteshestviya-1596555006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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