https://ria.ru/20210316/vino-1601529113.html

Красное или белое: польза и вред вина для организма женщин и мужчин

Красное или белое: польза и вред вина для организма женщин и мужчин

Вино — напиток, который известен с древних времен. Чем полезно и чем вредно вино для здоровья человека, как оно влияет на организм и сколько его можно пить, а... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:00

2021-03-16T18:00

2021-03-16T18:00

виноделие

роскачество

игристое вино

франция

вино

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вино — напиток, который известен с древних времен. Чем полезно и чем вредно вино для здоровья человека, как оно влияет на организм и сколько его можно пить, а также как выбирать и хранить вино — в материале РИА Новости.История и видыВино — это алкогольный напиток, который получают полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока.В Древней Греции вино считалось полезнее воды, а его антибактериальное действие не подвергалось сомнению. Римские легионеры всегда брали с собой в походы фляги с вином — как минимум для профилактики дизентерии. Даже лекарства растворяли в вине, а не в воде.Химик и микробиолог Луи Пастер, с­тоявший у истоков научного подхода к производству вина, называл его "самым полезным и гигиеничным" напитком, и даже доказал, что оно убивает многие микроорганизмы и обеззараживает пищу.В мире существует свыше 2000 сортов винограда, используемых для приготовления вина. Этот напиток классифицируется по технологии приготовления, цвету, крепости и количеству сахара, виду сырья, качеству и времени выдержки.По значению:По цвету (зависит от цвета винограда):По качеству и срокам выдержки:По сырью:По содержанию этилового спирта и сахара:Специальные вина, то есть крепленые, в свою очередь, делятся на:Также существует игристое вино — напиток, насыщенный в процессе вторичного брожения углекислым газом. В разных странах имеются свои классификации. Самое известное в мире игристое вино — шампанское, изготавливаемое по технологии, открытой и впервые реализованной во французской провинции Шампань.Вином называют и плодово-ягодные напитки. Например, есть гранатовое, яблочное, сливовое вина.Как делают виноВино — это, по сути, перебродивший виноградный сок. Сначала ягоды выращивают и собирают, затем отжимают из них сок и оставляют бродить. После того, как процесс окончен, получившуюся жидкость разливают в бутылки или в дубовые бочки (для создания напитка с выдержкой), где его хранят минимум год.Полезные свойства винаКак вино влияет на организм— Вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает ряд опасных для организма бактерий, в том числе и тех, что разрушают зубную эмаль, тем самым препятствуют возникновению кариеса, — рассказала РИА Новости диетолог, нутрициолог Анна Багаутдинова.Напиток является мощным антиоксидантом: нейтрализует свободные радикалы, предотвращает распространение раковых клеток, активирует высвобождение гистамина, который отвечает за борьбу организма с аллергенами, активирует иммунную систему.Вино повышает количество полезных бактерий в микрофлоре кишечника. Оно также помогает справиться с бессонницей, принести расслабление при стрессе, повысить общий тонус, физическую и умственную работоспособность. Опыты показали, что умеренные дозы вина улучшают работу лимфатической системы и снижают риск болезни Альцгеймера и деменции.Что делает вино с кровьюВходящий в состав вина антиоксидант процианид благотворно влияет на систему кровообращения и сосуды и защищает их от множества патологических заболеваний сердца. Например, исследования показывают, что потребление алкоголя на уровне, традиционном для Франции (20-30 грамм в день), может снизить риск ишемической болезни сердца как минимум на 40%.Вино делает кровеносные сосуды более эластичными, что способствует лучшему кровотоку, регулирует жировой обмен в печени, чем понижает содержание холестеринового индекса и уровня глюкозы в крови. Это предотвращает развитие диабета.В сутки умеренная рекомендуемая доза вина — один бокал (100-150 миллилитров) — для мужчин, для женщин — половина бокала (50-75 миллилитров),Состав и калорийностьЭнергетическая ценность вина обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится различное количество килокалорий:Вред вина и противопоказания— Следует помнить, что основой всех алкогольных напитков, в том числе вина, является этанол. Положительный эффект от употребления алкоголя с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний есть, но он является преувеличенным. Злоупотребление данным спиртосодержащим напитком способно спровоцировать цирроз печени, повышение артериального давления, развитие алкогольной зависимости, возникновение рака горла, пищевода, желудка, развитие остеопороза. При чрезмерном употреблении не избежать головных болей и сонливости, — пояснила Анна Багаутдинова.Вино часто является источником аллергических реакций и способно вызвать обострение астмы.Употребление вина противопоказано лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции, проблемы с ЖКТ, почками, печенью и ЦНС, а также непереносимость тех или иных компонентов вина.Польза и вред вина для организма женщинВ женском организме вино способствует сохранению молодости и эластичности кожи. Также исследователи считают, что умеренная доза напитка в день может усилить половое влечение женщины.При этом группа американских и китайских ученых обнаружила, что женщины, употребляющие белое вино или ликеры, чаще страдают от проблем с кожей лица.Польза вина для здоровья мужчинДля мужчин вино также может принести пользу.— В небольших дозах этот алкогольный напиток повышает потенцию и способствует нормализации баланса эстрогена и тестостерона в организме мужчины, — отметила специалист.Польза и вред видов винаКрасное сухое вино— Если разобрать состав вина, то станет понятно, что оно содержит элементы и витамины, которые могут оказывать благоприятное воздействие на человеческий организм. Самым полезными принято считать красное сухое за счет мощного антиоксиданта ресвератрола, который содержится в кожице винограда. В красном вине его больше, чем в белом, — отметила нутрициолог.При этом любое красное вино является довольно сильным аллергеном.Белое сухое виноЗа счет тирозола и гидрокситирозола белое вино благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает в профилактике болезни Альцгеймера.Напиток богат кислотами, которые помимо повышения кислотности при злоупотреблении белым вином могут спровоцировать гастрит и развитие язвы желудка.Красное и белое полусладкоеПолусладкие вина несут в себе пользу сырья, из которого были сделаны. Они обычно приятнее на вкус, чем сухие, однако часто производители не заморачиваются со сложной и дорогостоящей технологией их производства, и просто добавляют в напиток сахар перед самым этапом бутилирования. А чем больше в вине сахара, тем меньше пользы.Кроме того, сладостью производители стараются "поправить" вкус вина и замаскировать его недостатки.Вино из черноплодной рябиныПродукты из черноплодной рябины, в том числе и вино, полезны благодаря составу самих ягод, которые включают в себя антоцианы, дубильные вещества, витамины C и P, а также флавоноиды.При этом напиток может представлять опасность для организма, как и весь алкоголь. Риски будут минимальными, если не превышать "терапевтических" доз продукта.Гранатовое виноПуникалагин, содержащийся в соке и кожуре граната, эффективно защищает организм от вредных воздействий и токсинов, а также предотвращают преждевременное старение. Согласно исследованиям, именно благодаря этому веществу гранат обладает большей антиоксидантной активностью, чем, например, красное вино или даже зеленый чай.При этом в гранатовом вине, как и в любом другом, содержится спирт, негативно влияющий на организм человека.ШампанскоеПо данным исследователей, полифенолы, содержащиеся в шампанском, удерживают в крови молекулы окиси азота. Она улучшает кровообращение, поддерживает тонус стенок кровеносных сосудов, а также расширяет их и повышает приток крови. Таким образом, умеренная доза шампанского помогает нормализовать кровяное давление.Кроме того, ученые выяснили, что полифенолы оказывают мощное нейропротекторное действие, то есть улучшают обменные процессы в мозге и препятствуют повреждению нейронов, повышая устойчивость к инсульту.Однако большие дозы шампанского, как и любого другого алкоголя, могут нанести серьезный вред здоровью человека.Безалкогольное виноВино, из которого извлекли молекулы этилового спирта специальным способом, лишается главного источника вреда, но при этом сохраняет все полезные вещества: витамины, минералы, антиоксиданты.Исследователи выяснили, что безалкогольное красное вино обладает эффектом понижения кровяного давления. В разумных количествах и после консультации с врачом его можно даже беременным женщинам.Домашнее виноДомашнее вино содержит всю пользу сырья, из которого его делают. Кроме того, автор напитка может быть на 100% уверен, что оно не включает в себя вредоносной "химии", которую часто добавляют производители магазинных вин.В умеренном количестве домашнее вино не нанесет серьезного вреда организму, однако если превышать дозы, то полезный напиток перестанет быть таковым. Кроме того, при производстве вина кустарным методом часто используются сорта винограда, которые содержат много метанола, например, "Изабелла", и без контроля специалистов при изготовлении такой напиток впоследствии может нанести большой вред.КагорКагору приписывают множество полезных свойств, включая ярко выраженное антивирусное и антимикробные свойства и помощь при простудных заболеваниях.Однако, по данным Роскачества, для профилактики при недомогании нельзя использовать больше одной столовой ложки вина. При этом его важно предварительно прогреть на огне, чтобы улетучился спирт, которого в таком напитке довольно много.Яблочное виноЯблочное вино, как и яблоки, необычайно богато полезными веществами. Например, пектин обладает свойством связывать и обезвреживать соединения тяжелых и радиоактивных металлов: стронция, кобальта, свинца. Кроме того, это вещество задерживает развитие вредных микроорганизмов в кишечнике, способствует снижению уровня холестерина в крови.Пользу яблочное вино принесет только в том случае, если не злоупотреблять.Малиновое виноМалина — это кладезь витаминов и микроэлементов. За счет фенольных кислот, эллагитанинам, антоцианам ягоды обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно поэтому малина так ценится в производстве вина.Несмотря на то, что алкоголь несет вред для организма, при употреблении "терапевтических" доз продукта риск навредить здоровью будет минимальными.Сливовое виноСлива полезна при расстройствах пищеварительной системы, при заболеваниях печени и сердца. Она предупреждает возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При изготовлении вина из такого фрукта все его полезные вещества сохраняются. При этом стоит быть осторожными с этиловым спиртом, содержащимся в напитке. Именно из-за него сливовое вино стоит принимать в умеренных количествах.Розовое виноРозовое вино сочетает в себе все преимущества белого и красного. В то же время, оно практически не содержит дубильных веществ, которые попадают в напиток из кожуры винограда. Поэтому розовые вина лишены таких недостатков, как повышенная аллергенность, способность усиливать сердцебиение и провоцировать головную боль. Кроме того, в нем содержится мощный антиоксидант ресвератрол. Благодаря ему, напиток (но только в умеренных количествах) стимулирует регенерацию на клеточном уровне и выводит токсины.Комментарии врачейСколько вина можно пить в деньИсходя из всего перечисленного, полезные свойства в вине несут вещества, которые содержались в винограде, а вред несет алкоголь, который образуется в ходе брожения.Можно ли пить вино каждый день— Все перечисленные плюсы вина не говорят о том, что нужно пить его каждый день. Ежедневное употребление может привести к алкогольной зависимости. Потому не злоупотребляйте такими напитками. Разумное количество красного вина не вызовет серьезных осложнений, — подчеркнула специалист.Какое вино самое безвредное— Если выбирать вино из всех видов, которые существуют, то приоритет стоит отдать сухим, так как в них нет сахара. По цвету — красное на первом месте, на втором — белое, — пояснила диетолог.Польза и вред вина после 50 летАлкоголь в пожилом возрасте бьет по здоровью гораздо сильнее, поскольку организм уже не так силен, как в молодости, и медленно выводит токсины. Кроме того, многие люди после 50 лет принимают различные лекарства от имеющихся заболеваний, а спиртное часто несовместимо с медицинскими препаратами.Как правильно выбратьКачество вина можно определить также по его цвету. Стоит поднести напиток к белому фону и внимательно изучить цвет. Чем он насыщеннее и ярче, тем моложе вино.О качестве игристого вина можно судить по такому фактору: если пузырьки мелкие и долго играют, а на поверхности образуют пену — то шампанское или игристое вино хороши.Как правильно пить виноПеред едой, для возбуждения аппетита, обычно выпивают аперитив: мадеру, херес, вермут. Белые столовые вина подаются к закуске, легким мясным и рыбным блюдам. Натуральные сухие, полусухие и полусладкие вина хорошо сочетаются с овощными блюдами. Красное сухое вино подходит к баранине, телятине, дичи, домашней птице, шашлыку, плову, буженине.Каждый сорт вина подается при различной температуре:Как и сколько хранитьСрок годности вина зависит от его вида: от содержания в нем спирта, сахара, кислоты и дубильных веществ. Большинство белых вин хранятся 2-3 года, красные — 2-10 лет. Некоторые элитные выдерживаются и до 100 лет. Оптимальная температура хранения в бутылке — 10-15°С при влажности на уровне 60-80%.Если сосуд с напитком уже открыли, но не допили, то необходимо герметично закрыть его пробкой и поставить в холодильник. В таком виде игристое вино может храниться до 24 часов, белое — до 3 дней, красное — до 5 дней, крепленое — до 7 дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20200227/1565239279.html

https://ria.ru/20210304/sobaka-1599992520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190809/1557327751.html

https://ria.ru/20210305/vino-1600102201.html

https://ria.ru/20210314/vino-1601001061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, роскачество, игристое вино, франция, вино, общество