Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210303/kuban-1599787115.html
Кубань готова поделиться опытом разработки стандартов "все включено"
Кубань готова поделиться опытом разработки стандартов "все включено"
Краснодарский край готов в масштабах страны поделиться своим опытом разработки стандартов "все включено", заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:07
2021-03-03T17:12
туризм
новости - туризм
краснодарский край
дмитрий чернышенко
вениамин кондратьев
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов в масштабах страны поделиться своим опытом разработки стандартов "все включено", заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев."Мы прописали общие правила, сформировали список услуг, которые должны предоставлять отели и гостиницы. В первую очередь сделали это для комфорта наших гостей – они должны понимать, какой набор услуг им обязаны предоставить. Но получили двойной эффект", - сказал Кондратьев.Он уточнил, что единые прозрачные стандарты позволили большему количеству средств размещения включиться эту в работу. "И за последние три года число отелей, действующих по системе "все включено", выросло в более чем 2,5 раза - с 30 до 76. Опытом этой работы готовы поделиться в масштабах страны", – сказал губернатор.Он напомнил, что Краснодарский край в 2017 году внедрил на своей территории единый стандарт работы средств размещения по системам "все включено" и "ультра все включено".Ранее сообщалось, что Ростуризм по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе "все включено" (all inclusive).
https://ria.ru/20210225/kuban-1598942671.html
https://ria.ru/20210127/kuban-1594844460.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, вениамин кондратьев, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край, общество

Кубань готова поделиться опытом разработки стандартов "все включено"

17:07 03.03.2021 (обновлено: 17:12 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов в масштабах страны поделиться своим опытом разработки стандартов "все включено", заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Мы прописали общие правила, сформировали список услуг, которые должны предоставлять отели и гостиницы. В первую очередь сделали это для комфорта наших гостей – они должны понимать, какой набор услуг им обязаны предоставить. Но получили двойной эффект", - сказал Кондратьев.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 15:35Краснодарский край
На Кубани поддержали внесение изменений в Устав края
Он уточнил, что единые прозрачные стандарты позволили большему количеству средств размещения включиться эту в работу. "И за последние три года число отелей, действующих по системе "все включено", выросло в более чем 2,5 раза - с 30 до 76. Опытом этой работы готовы поделиться в масштабах страны", – сказал губернатор.
Он напомнил, что Краснодарский край в 2017 году внедрил на своей территории единый стандарт работы средств размещения по системам "все включено" и "ультра все включено".
Ранее сообщалось, что Ростуризм по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе "все включено" (all inclusive).
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:14Краснодарский край
На Кубани упростили порядок получения бесплатной юридической помощи
 
Краснодарский крайТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоВениамин КондратьевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния