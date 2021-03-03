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Кубань готова поделиться опытом разработки стандартов "все включено"

Кубань готова поделиться опытом разработки стандартов "все включено"

Краснодарский край готов в масштабах страны поделиться своим опытом разработки стандартов "все включено", заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:07

2021-03-03T17:07

2021-03-03T17:12

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краснодарский край

дмитрий чернышенко

вениамин кондратьев

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Краснодарский край готов в масштабах страны поделиться своим опытом разработки стандартов "все включено", заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев."Мы прописали общие правила, сформировали список услуг, которые должны предоставлять отели и гостиницы. В первую очередь сделали это для комфорта наших гостей – они должны понимать, какой набор услуг им обязаны предоставить. Но получили двойной эффект", - сказал Кондратьев.Он уточнил, что единые прозрачные стандарты позволили большему количеству средств размещения включиться эту в работу. "И за последние три года число отелей, действующих по системе "все включено", выросло в более чем 2,5 раза - с 30 до 76. Опытом этой работы готовы поделиться в масштабах страны", – сказал губернатор.Он напомнил, что Краснодарский край в 2017 году внедрил на своей территории единый стандарт работы средств размещения по системам "все включено" и "ультра все включено".Ранее сообщалось, что Ростуризм по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе "все включено" (all inclusive).

https://ria.ru/20210225/kuban-1598942671.html

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2021

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