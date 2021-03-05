https://ria.ru/20210305/krem-1600083004.html

Ученые назвали компонент, без которого крем для лица теряет эффективность

Ученые назвали компонент, без которого крем для лица теряет эффективность

Ученые рассказали, какой компонент средств для лица необходим для улучшения состояния кожи. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:42

2021-03-05T14:42

2021-03-05T14:42

барселона (город)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ученые рассказали, какой компонент средств для лица необходим для улучшения состояния кожи. Об этом пишет 20 minutos.Специалисты из Института дерматологии в Барселоне заявили, что благодаря своим свойствам ретинол помогает бороться с пигментными пятнами, рубцами после прыщей, а также улучшает текстуру и внешний вид кожи.Ретинол - это активная форма витамина А, растворимого в жирах или маслах. Он обладает антиоксидантными свойствами, поэтому чаще всего используется во многих ​​косметических средствах для лечения проблем с кожей.Эксперты отметили, что ретинол также стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.Ученые из Европейской академии дерматологии и венерологии подчеркивают, что он также помогает лечить целлюлит, способствуя повышению упругости и увеличению толщины дермы.Согласно исследованию, применение ретинола два раза в день в течение шести месяцев способствовало улучшению состояния кожи.Однако эксперты предупреждают, что у некоторых людей с чувствительной кожей после использования средств с этим компонентом могут наблюдаться покраснение или раздражение кожи.Отмечается, что для достижения более эффективных результатов лечение ретиноевой кислотой (Retin-A) в более высоких концентрациях допускается только после консультации со специалистом.

https://ria.ru/20210215/mango-1597600502.html

https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html

барселона (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барселона (город), общество