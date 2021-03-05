Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/krem-1600083004.html
Ученые назвали компонент, без которого крем для лица теряет эффективность
Ученые назвали компонент, без которого крем для лица теряет эффективность
Ученые рассказали, какой компонент средств для лица необходим для улучшения состояния кожи. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:42
2021-03-05T14:42
барселона (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596558697_0:112:3068:1839_1920x0_80_0_0_d36884bb7862e5d38445c5e6c7963e61.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ученые рассказали, какой компонент средств для лица необходим для улучшения состояния кожи. Об этом пишет 20 minutos.Специалисты из Института дерматологии в Барселоне заявили, что благодаря своим свойствам ретинол помогает бороться с пигментными пятнами, рубцами после прыщей, а также улучшает текстуру и внешний вид кожи.Ретинол - это активная форма витамина А, растворимого в жирах или маслах. Он обладает антиоксидантными свойствами, поэтому чаще всего используется во многих ​​косметических средствах для лечения проблем с кожей.Эксперты отметили, что ретинол также стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.Ученые из Европейской академии дерматологии и венерологии подчеркивают, что он также помогает лечить целлюлит, способствуя повышению упругости и увеличению толщины дермы.Согласно исследованию, применение ретинола два раза в день в течение шести месяцев способствовало улучшению состояния кожи.Однако эксперты предупреждают, что у некоторых людей с чувствительной кожей после использования средств с этим компонентом могут наблюдаться покраснение или раздражение кожи.Отмечается, что для достижения более эффективных результатов лечение ретиноевой кислотой (Retin-A) в более высоких концентрациях допускается только после консультации со специалистом.
https://ria.ru/20210215/mango-1597600502.html
https://ria.ru/20210211/granat-1597059733.html
барселона (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596558697_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_8a993b1508d9906d10d3a3d80149aef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
барселона (город), общество

Ученые назвали компонент, без которого крем для лица теряет эффективность

14:42 05.03.2021
 
© Depositphotos / VitalikRadkoКосметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне
Косметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ученые рассказали, какой компонент средств для лица необходим для улучшения состояния кожи. Об этом пишет 20 minutos.
Специалисты из Института дерматологии в Барселоне заявили, что благодаря своим свойствам ретинол помогает бороться с пигментными пятнами, рубцами после прыщей, а также улучшает текстуру и внешний вид кожи.
Ретинол - это активная форма витамина А, растворимого в жирах или маслах. Он обладает антиоксидантными свойствами, поэтому чаще всего используется во многих ​​косметических средствах для лечения проблем с кожей.
Эксперты отметили, что ретинол также стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.
Манго - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 20:10
Для здоровья глаз и кожи: польза и вред манго
Ученые из Европейской академии дерматологии и венерологии подчеркивают, что он также помогает лечить целлюлит, способствуя повышению упругости и увеличению толщины дермы.
Согласно исследованию, применение ретинола два раза в день в течение шести месяцев способствовало улучшению состояния кожи.
Однако эксперты предупреждают, что у некоторых людей с чувствительной кожей после использования средств с этим компонентом могут наблюдаться покраснение или раздражение кожи.
Отмечается, что для достижения более эффективных результатов лечение ретиноевой кислотой (Retin-A) в более высоких концентрациях допускается только после консультации со специалистом.
Гранат - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 16:07
Для красивой кожи и здорового сердца: все о пользе и вреде граната
 
Барселона (город)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния