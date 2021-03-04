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Наука
https://ria.ru/20210304/venera-1599861802.html
В России разрабатывают аппарат для исследования Венеры
В России разрабатывают аппарат для исследования Венеры
Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата "Венера-Д", сообщила РИА Новости заведующая лабораторией спектроскопии планетных... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:27
2021-03-04T11:44
наука
россия
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институт космических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата "Венера-Д", сообщила РИА Новости заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова."Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", — сказала она.Слова Засовой подтвердил научный руководитель института Лев Зеленый. Ранее он рассказал, что финансирование на эскизное проектирование выделят в этом году, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 миллионов рублей.Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.Первоначально планировалось, что это будет совместная с американцами работа, но в прошлом году "Роскосмос" заявил, что займется ею как "независимым национальным проектом без широкого привлечения международной кооперации".Создатели "Венеры-Д" намерены использовать базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях "Венера" и "Вега". В общей сложности СССР осуществил десять успешных посадок на Венеру.
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россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос

В России разрабатывают аппарат для исследования Венеры

09:27 04.03.2021 (обновлено: 11:44 04.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay License/BrunoAlbino Планета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Pixabay / Pixabay License/BrunoAlbino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата "Венера-Д", сообщила РИА Новости заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.
"Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", — сказала она.
Слова Засовой подтвердил научный руководитель института Лев Зеленый. Ранее он рассказал, что финансирование на эскизное проектирование выделят в этом году, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 миллионов рублей.
Автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
Первоначально планировалось, что это будет совместная с американцами работа, но в прошлом году "Роскосмос" заявил, что займется ею как "независимым национальным проектом без широкого привлечения международной кооперации".
Создатели "Венеры-Д" намерены использовать базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях "Венера" и "Вега". В общей сложности СССР осуществил десять успешных посадок на Венеру.
Венера - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 02:01
История исследования Венеры
 
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