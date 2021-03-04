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В Минпросвещения оценили ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ
В Минпросвещения оценили ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ
Введение шестидневного обучения в ряде российских школ было вынужденной мерой из-за пандемии, вероятно, они смогут вернуться к привычному режиму работы в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:54
2021-03-04T09:56
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
валентина матвиенко
совет федерации рф
образование - общество
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КЫЗЫЛ, 4 мар – РИА Новости. Введение шестидневного обучения в ряде российских школ было вынужденной мерой из-за пандемии, вероятно, они смогут вернуться к привычному режиму работы в следующем году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернётся к этому режиму работы", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневное обучение для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за пандемии коронавируса.Он заметил, что сейчас делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его словам, всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы.Министра также попросили прокомментировать предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение, чтобы дети могли больше времени уделять родным, хобби и прогулкам на свежем воздухе."Перевод на пятидневку или шестидневку - это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется", - сказал Кравцов.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, валентина матвиенко, совет федерации рф, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ

09:54 04.03.2021 (обновлено: 09:56 04.03.2021)
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КЫЗЫЛ, 4 мар – РИА Новости. Введение шестидневного обучения в ряде российских школ было вынужденной мерой из-за пандемии, вероятно, они смогут вернуться к привычному режиму работы в следующем году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернётся к этому режиму работы", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли смысл сохранить шестидневное обучение для восполнения пробелов, с которыми столкнулись школьники из-за пандемии коронавируса.
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Он заметил, что сейчас делается все, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его словам, всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы.
Министра также попросили прокомментировать предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение, чтобы дети могли больше времени уделять родным, хобби и прогулкам на свежем воздухе.
"Перевод на пятидневку или шестидневку - это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется", - сказал Кравцов.
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