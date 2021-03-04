https://ria.ru/20210304/podarok-1599794987.html

Что подарить на 8 Марта: топ-7 гаджетов для женщин

Что подарить на 8 Марта: топ-7 гаджетов для женщин

В 2020-м каждый пятый россиянин собирался преподнести подруге, жене, матери, сестре или бабушке гаджет на 8 Марта. К каким устройствам стоит присмотреться в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T11:13

наука

наушники

подарки

gps

apple iphone

huawei technologies

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. В 2020-м каждый пятый россиянин собирался преподнести подруге, жене, матери, сестре или бабушке гаджет на 8 Марта. К каким устройствам стоит присмотреться в канун весеннего праздника в этом году — в подборке РИА Новости.Беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2Цена: 1700 рублейДоступная TWS-гарнитура подойдет в качестве подарка для дамы, не искушенной в технологии беспроводного звука. Второе поколение популярных наушников от Xiaomi внешне мало поменялось, но китайцы внесли множество усовершенствований — увеличилась автономность (до 29 часов с подзарядкой от кейса), пластик больше не трескается, звук лучше. Подключается гарнитура к смартфону по протоколу Bluetooth 5.0, а вот зарядное гнездо тут microUSB. Провода, кстати, в комплекте нет. Гаджет неплохо справляется с воспроизведением потоковой музыки или видео, но меломанов вряд ли устроит — нет поддержки кодека aptX. Сэкономили на микрофонах: качество передаваемой речи сильно зависит от окружающей обстановки — так, на улице звук часто превращается в бульканье. Но главная проблема этой модели связана с ее популярностью. Наушники часто подделывают, так что подарок стоит приобретать лишь в крупных магазинах электроники.Умные весы Huawei AH100 Body Fat ScaleЦена: 2600 рублейБытовая техника стремительно умнеет, это коснулось и весов. Так, напольное устройство от Huawei определяет долю жира, воды, мышц или костей в живом весе, довольно точно рассчитывает индекс массы тела, запоминает данные десяти пользователей, чего более чем достаточно даже для большой семьи. Вес отображается и на самом устройстве, но подробная статистика поступает на смартфон — через приложение "Здоровье" от Huawei. Впрочем, данные несложно выгрузить и в сторонние программы. Питание — комплект AAA-батареек, на которых производитель почему-то сэкономил. Весы требовательны к поверхности — надо, чтобы было ровно. Хороший подарок, лишь бы его не восприняли как тонкий намек на толстые обстоятельства.Электрическая зубная щетка Oral-B Smart 4 4000Цена: 5400 рублейЗачем электрической зубной щетке Bluetooth? В Procter & Gamble решили, что нужен, и создали Oral-B Smart 4 4000. Щетка коннектится со смартфоном, на который установлено фирменное приложение. С его помощью можно проверить навыки чистки зубов, научиться правильной технике и, конечно, следить за прогрессом и изменением привычек (как в компьютерной игре). Щетка быстро поумнеет и предложит наиболее эффективный режим чистки. Впрочем, она отлично справляется и с прямой обязанностью, удаляя до 100 процентов зубного налета. Датчик давления сообщит, когда вы переборщили с усилием. Две недели на одном заряде, а зарядка — беспроводная.Умные часы Amazfit GTS 2 miniЦена: 7500 рублейМладшая версия флагманских смарт-часов от компании Amazfit стала еще меньше — при диагонали экрана 1,55 дюйма весит всего 19,5 грамма. В конструкции использовали стекло, алюминий и пластик, причем не матовый, как это обычно у Amazfit, а глянцевый, напоминающий керамику. AMOLED-дисплей с разрешением 354 х 306 обеспечивает высокую плотность пикселей — никакой "лесенки" не наблюдается. Полный набор датчиков для отслеживания физического состояния: часы измерят пульс, насыщение кислородом крови, число пройденных шагов. Для спортивных дам — десятки фитнес-режимов, работающих вместе с GPS. Бесконтактных платежей нет, зато автономность — целая неделя. И специально для женской аудитории: есть версия расцветки Flamingo pink, а также, что редко встречается в умных часах, календарь для отслеживания цикла.Видеорегистратор Eplutus GR-51Цена: 8500 рублейДолой гендерные стереотипы — автомобилисток на дорогах России все больше с каждым годом. И для них видеорегистратор очень кстати. У этого несколько функций. Во-первых, пишет на основную камеру ролики в разрешении 2,3K, что позволяет рассмотреть больше деталей. Во-вторых, имеется камера заднего вида, упрощающая парковку при движении задним ходом. Есть и функция детектирования радаров, что сэкономит автоледи немало денег на штрафах. Наконец, эта модель выполнена в форм-факторе зеркала заднего вида, что дает дополнительные очки в глазах любой дамы за рулем.Робот-пылесос iRobot Roomba i7+Цена: 67 000 рублейАвтоматический пылесос только кажется игрушкой — любая хозяйка оценит вклад неутомимого труженика в поддержание чистоты на вверенной жилплощади. Концепция очень недешевого iRobot Roomba i7+ понравится тем, кто хочет минимизировать общение с техникой: док-станция дрона оснащена системой автоматической очистки пылесборника. Мусор после каждой уборки попадает в контейнер с мешком. Робот попросит внимания всего раз в месяц, когда нужно просто вынуть мешок из базы. Модель понравится аллергикам — продвинутая фильтрация улавливает до 99 процентов плесени, пыльцы и других аллергенов. По отзывам покупателей, робот хорошо справляется с шерстью домашних животных. В пространстве ориентируется с помощью камеры, составляя карту помещения буквально за несколько прогонов. Пылесосом можно управлять со смартфона из любой точки мира. Но пакеты для мусора одноразовые (стоят дополнительных денег), и автоматическая система очистки ощутимо шумит.Смартфон Motorola Razr 5GЦена: 120 000 рублейДля тех, кто считает iPhone банальным подарком на 8 Марта, есть оригинальная альтернатива — раскладушка с гибким экраном Motorola Razr 5G. Это настолько самобытное устройство, что вряд ли оставит кого-то равнодушным. Во-первых, в нем явственно прослеживаются ретронотки "того самого" Razr V3 из нулевых — это понравится тому, кто пользовался оригинальной трубкой образца 2005 года. Во-вторых, гибкий экран и сейчас экзотика, которая приводит окружающих в восторг. Тут два экрана — гибкий OLED диагональю 6,2 дюйма и вспомогательный на крышке (2,7 дюйма). У основного экрана большой ресурс, преждевременно не сломается. Хоть для россиян это все еще неактуально, смартфон работает и в мобильных сетях пятого поколения. В пассив отнесем не самое передовое "железо" (Snapdragon 765G, 8/256 Гб) и скромную автономность — один день. А вот камера, хоть и одна (48 Мп), снимает в высоком качестве — по меркам мобильной фотографии.

https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html

https://ria.ru/20201002/luchshie-videoregistratory-1578057269.html

https://ria.ru/20210113/motorola-1591569946.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наушники, подарки, gps, apple iphone, huawei technologies, гаджеты, технологии