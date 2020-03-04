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Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
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РИА Новости

Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта

06:29 04.03.2020 (обновлено: 11:40 04.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине современной техники
Покупательница в магазине современной техники
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Покупательница в магазине современной техники. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Фитнес-браслеты и умные часы стали самыми популярными технологическими подарками на 8 Марта, обогнав смартфоны и беспроводные наушники, говорится в результатах исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.
"Самым популярным технологичным подарком в Международный женский день стали умные аксессуары (32%) — фитнес-браслеты и умные часы. Следом идут смартфоны (22%), беспроводные наушники (20%) и робот-пылесос (12%)", — указано в результатах исследования, респондентами которого стали мужчины.
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Каждый пятый респондент — 22% — планирует на 8 Марта вручить своей любимой женщине гаджет. Родным — маме, сестре или бабушке — технику будут дарить 16%.
"Что касается предстоящих расходов на подарки, то 53% респондентов хотели бы уложиться в сумму до пяти тысяч рублей. Бюджетом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей располагают 14%, более десяти тысяч рублей найдется у 33%. При этом большинство обойдется сбережениями — кредит придется брать только 7% опрошенных", — показало исследование, которое проводилось с 25 февраля по 2 марта 2020 года среди 15 637 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.
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ПодаркиПразднование 8 мартаМеждународный женский день8 мартаТехнологииОбщество
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