Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта

"Что касается предстоящих расходов на подарки, то 53% респондентов хотели бы уложиться в сумму до пяти тысяч рублей. Бюджетом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей располагают 14%, более десяти тысяч рублей найдется у 33%. При этом большинство обойдется сбережениями — кредит придется брать только 7% опрошенных", — показало исследование, которое проводилось с 25 февраля по 2 марта 2020 года среди 15 637 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.