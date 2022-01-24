21:09 24.01.2022 (обновлено: 21:25 24.01.2022)
От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы
Настроить смарт-часы
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать гаджет – в материале РИА Новости.
Смарт-часы
Наручные смарт-часы – это компактный современный девайс, который может как дополнять смартфон, так и работать автономно, отчасти заменяя его. Сейчас есть множество моделей от разных производителей.
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Функции
В зависимости от бренда и модификации каждые конкретные умные часы отличаются по функционалу, но основные принципы работы у них будут во многом схожими.
Базовые
Такие функции есть, как правило, на любых смарт-часах, независимо от производителя:
- —дублирование оповещений, приходящих на телефон. Обычно можно настраивать, что нужно выводить на часы, а что нет;
- —непосредственно часы, секундомер, таймер и будильник;
- —пульсометр и шагомер;
- —просмотр календаря и установка напоминаний;
- —просмотр электронной почты и SMS;
- —просмотр входящих и пропущенных звонков, возможность сброса вызова;
- —функция поиска смартфона — часы подают звуковой сигнал на телефон, даже если он в беззвучном режиме;
- —калькулятор;
- —управление плеером на смартфоне.
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Дополнительные
Разные модели смарт-часов и установленные на них приложения могут предложить множество дополнительных функций:
- —выход в интернет через предустановленный браузер;
- —возможность совершать экстренный вызов;
- —возможность принимать и совершать звонки, отправлять SMS и сообщения в мессенджерах;
- —бесконтактная оплата на банковских терминалах;
- —управление "умным домом";
- —диктофон и голосовой ввод текста;
- —отдельный музыкальный плеер;
- —GPS-отслеживание;
- —управление камерой на смартфоне;
- —взаимодействие с голосовыми помощниками;
- —мониторинг сна и многое другое.
Как подключить смарт-часы
Чтобы полноценно использовать девайс, необходимо сначала подключить его к смартфону. Даже если смарт-часы предполагают автономность и имеют слот для сим-карты, их нужно подготовить к работе и настроить.
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Заряжаем устройство
Только что купленные смарт-часы, скорее всего, или частично, или полностью разряжены, поэтому, прежде чем приступать к настройке, их необходимо подключить к электросети. Провод и адаптер, как правило, идут в наборе с девайсом. Некоторые модели заряжаются беспроводным способом, с помощью кабеля с магнитным креплением или специальной док-станции.
Вставляем сим-карту
Для умных часов подойдет сим-карта любого оператора, в зависимости от модели это может быть как micro-SIM, так и nano-SIM. Важно убедиться, что она поддерживает 2G и GPRS — как правило, автономным моделям, например детским, нужна именно такая сеть, чтобы не зависеть от смартфона. Обычно все операторы поддерживают этот базовый формат.
Подзарядка батареи смарт-часов
Если планируется использовать совсем новую, только что купленную сим-карту, то нужно ее настроить через смартфон, перед тем как вставлять в часы, в частности:
- —снять защиту пин-кодом;
- —активировать саму карту, если этого не сделали в салоне связи;
- —проверить работу интернета и функции вызова.
После этого можно вставлять "симку" в устройство. Во многих моделях смарт-часов слот для нее расположен в корпусе сбоку. У некоторых он находится под аккумулятором. В таком случае надо снять заднюю крышку, вытащить батарею, вставить сим-карту в специальный слот и проделать все действия в обратном порядке. Теперь часы можно включить.
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Скачиваем приложение
Если и смартфон, и часы — одного производителя и с общей операционной системой, то потребуется лишь установить на телефон специальное приложение, которое позволит передать всю необходимую информацию на девайс. В инструкции к каждой модели указано, какая именно программа требуется и где ее скачать. На Android и iOS искать нужно в магазинах приложений — Google Play Market и App Store соответственно.
Синхронизируем со смартфоном
Когда необходимая программа скачана и установлена на смартфон, можно произвести синхронизацию между ним и часами. Для этого на обоих устройствах должен быть включен Bluetooth. Нужно открыть приложение, нажать "Добавить часы" (или найти аналогичную функцию — это зависит от производителя и разработчика программы), выбрать название гаджета (по умолчанию это будет модель) и нажать "Подключиться". Скорее всего, на телефоне потребуется ввести код-пароль, после чего начнется синхронизация. Она занимает некоторое время (это зависит от функционала часов), а прогресс отображается на экранах обоих устройств. По завершении синхронизации можно приступить непосредственно к настройке уведомлений на девайсе.
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Как настроить смарт-часы
Как правило, никаких особых настроек при первом включении и после синхронизации на самих часах проводить не требуется. Включить или отключить уведомления от разных приложений можно в программе для девайса на телефоне. В ряде случаев смарт-часы сразу запрашивают информацию о росте, весе и возрасте пользователя, чтобы автоматически настроить фитнес-трекеры. Если этого не произошло, то впоследствии данные можно ввести самостоятельно.
По каким-то причинам может потребоваться ручная настройка некоторых параметров. Об общих принципах настройки смарт-часов РИА Новости рассказал Андрей Андрюхов, бизнес-тренер компании Xiaomi по Тульской области.
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Выбор языка
Сразу, при первом включении, нужно будет выбрать язык. Если смарт-часы были куплены в любом магазине на территории России, то русский будет уже предустановлен. Если гаджет заказывали с зарубежного сайта, то в списке может не оказаться нужного языка.
"В этом случае прибегают к помощи специальных программ: на часы скачивают и устанавливают приложение-русификатор. Его нужно искать по названию модели девайса. Если такого приложения для конкретной модели нет, то лучше отнести смарт-часы в мастерскую, занимающуюся ремонтом и установкой ПО", — говорит эксперт.
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Дата и время
При сопряжении со смартфоном дата и время на гаджете должны настроиться автоматически. Если смарт-часы полностью автономные, то вводить эти параметры придется вручную. Для этого в меню необходимо найти раздел "Настройки", обычно у него иконка в виде шестеренки, выбрать необходимый пункт с датой и временем и ввести текущие значения.
Интернет
Настройка интернета актуальна только для часов, работающих с GSM-модулем. В телефоне мобильный интернет настраивается автоматически, в автономных смарт-часах такой функции зачастую нет, поэтому придется все делать вручную.
Синхронизация умных часов и смартфона
"Для этого нужны стандартные настройки сети, которые есть на официальном сайте выбранного мобильного оператора. Далее на часах надо выбрать пункт "Настройки", найти раздел "Настройки сети" (может называться "Настройки сим-карты", "Сим-карты и подключения" и т.д.) и зайти в "Настройку передачи данных" (варианты — "Передача данных", "Настройки подключения" и т.д.). В данном подразделе должно быть пусто. Теперь необходимо создать новую учетную запись (значок "+", кнопка "Добавить учетную запись" или "Новая учетная запись" и т.д.). После этого прописываем имя точки доступа, пароль и другие данные, которые до этого узнали на сайте мобильного оператора. После этого можно проверять подключение к интернету", — заключает Андрей Андрюхов.
На этом базовая настройка смарт-часов завершается. Далее можно персонализировать девайс: установить свои обои на главный экран, выбрать расположение виджетов, скачать необходимые дополнительные приложения, создать книгу контактов и многое другое. О всех возможностях конкретной модели смарт-часов подробно рассказано в инструкции.
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