https://ria.ru/20220124/smart-chasy-1769306843.html

От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы

Как настроить смарт-часы: инструкция, подключение и функции

От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы

Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:09

2022-01-24T21:09

2022-01-24T21:25

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать гаджет – в материале РИА Новости.Смарт-часыНаручные смарт-часы – это компактный современный девайс, который может как дополнять смартфон, так и работать автономно, отчасти заменяя его. Сейчас есть множество моделей от разных производителей.ФункцииВ зависимости от бренда и модификации каждые конкретные умные часы отличаются по функционалу, но основные принципы работы у них будут во многом схожими.БазовыеТакие функции есть, как правило, на любых смарт-часах, независимо от производителя:ДополнительныеРазные модели смарт-часов и установленные на них приложения могут предложить множество дополнительных функций:Как подключить смарт-часыЧтобы полноценно использовать девайс, необходимо сначала подключить его к смартфону. Даже если смарт-часы предполагают автономность и имеют слот для сим-карты, их нужно подготовить к работе и настроить.Заряжаем устройствоТолько что купленные смарт-часы, скорее всего, или частично, или полностью разряжены, поэтому, прежде чем приступать к настройке, их необходимо подключить к электросети. Провод и адаптер, как правило, идут в наборе с девайсом. Некоторые модели заряжаются беспроводным способом, с помощью кабеля с магнитным креплением или специальной док-станции.Вставляем сим-картуДля умных часов подойдет сим-карта любого оператора, в зависимости от модели это может быть как micro-SIM, так и nano-SIM. Важно убедиться, что она поддерживает 2G и GPRS — как правило, автономным моделям, например детским, нужна именно такая сеть, чтобы не зависеть от смартфона. Обычно все операторы поддерживают этот базовый формат.Если планируется использовать совсем новую, только что купленную сим-карту, то нужно ее настроить через смартфон, перед тем как вставлять в часы, в частности:После этого можно вставлять "симку" в устройство. Во многих моделях смарт-часов слот для нее расположен в корпусе сбоку. У некоторых он находится под аккумулятором. В таком случае надо снять заднюю крышку, вытащить батарею, вставить сим-карту в специальный слот и проделать все действия в обратном порядке. Теперь часы можно включить.Скачиваем приложениеЕсли и смартфон, и часы — одного производителя и с общей операционной системой, то потребуется лишь установить на телефон специальное приложение, которое позволит передать всю необходимую информацию на девайс. В инструкции к каждой модели указано, какая именно программа требуется и где ее скачать. На Android и iOS искать нужно в магазинах приложений — Google Play Market и App Store соответственно.Синхронизируем со смартфономКогда необходимая программа скачана и установлена на смартфон, можно произвести синхронизацию между ним и часами. Для этого на обоих устройствах должен быть включен Bluetooth. Нужно открыть приложение, нажать "Добавить часы" (или найти аналогичную функцию — это зависит от производителя и разработчика программы), выбрать название гаджета (по умолчанию это будет модель) и нажать "Подключиться". Скорее всего, на телефоне потребуется ввести код-пароль, после чего начнется синхронизация. Она занимает некоторое время (это зависит от функционала часов), а прогресс отображается на экранах обоих устройств. По завершении синхронизации можно приступить непосредственно к настройке уведомлений на девайсе.Как настроить смарт-часыКак правило, никаких особых настроек при первом включении и после синхронизации на самих часах проводить не требуется. Включить или отключить уведомления от разных приложений можно в программе для девайса на телефоне. В ряде случаев смарт-часы сразу запрашивают информацию о росте, весе и возрасте пользователя, чтобы автоматически настроить фитнес-трекеры. Если этого не произошло, то впоследствии данные можно ввести самостоятельно.По каким-то причинам может потребоваться ручная настройка некоторых параметров. Об общих принципах настройки смарт-часов РИА Новости рассказал Андрей Андрюхов, бизнес-тренер компании Xiaomi по Тульской области.Выбор языкаСразу, при первом включении, нужно будет выбрать язык. Если смарт-часы были куплены в любом магазине на территории России, то русский будет уже предустановлен. Если гаджет заказывали с зарубежного сайта, то в списке может не оказаться нужного языка.Дата и времяПри сопряжении со смартфоном дата и время на гаджете должны настроиться автоматически. Если смарт-часы полностью автономные, то вводить эти параметры придется вручную. Для этого в меню необходимо найти раздел "Настройки", обычно у него иконка в виде шестеренки, выбрать необходимый пункт с датой и временем и ввести текущие значения.ИнтернетНастройка интернета актуальна только для часов, работающих с GSM-модулем. В телефоне мобильный интернет настраивается автоматически, в автономных смарт-часах такой функции зачастую нет, поэтому придется все делать вручную.На этом базовая настройка смарт-часов завершается. Далее можно персонализировать девайс: установить свои обои на главный экран, выбрать расположение виджетов, скачать необходимые дополнительные приложения, создать книгу контактов и многое другое. О всех возможностях конкретной модели смарт-часов подробно рассказано в инструкции.

https://ria.ru/20210624/chasy-1738298944.html

https://ria.ru/20211207/telefon-1762614128.html

https://ria.ru/20211124/telefon-1760615183.html

https://ria.ru/20210915/naushniki-1750164690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/smartfon-1749569335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/chasy-1743073491.html

https://ria.ru/20211008/geolokatsiya-1753601772.html

https://ria.ru/20211124/pererabotka-1760493112.html

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технологии, гаджеты, apple ios, google android, gps, россия