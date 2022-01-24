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От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы
Как настроить смарт-часы: инструкция, подключение и функции
От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы
Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:09
2022-01-24T21:25
технологии
гаджеты
apple ios
google android
gps
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать гаджет – в материале РИА Новости.Смарт-часыНаручные смарт-часы – это компактный современный девайс, который может как дополнять смартфон, так и работать автономно, отчасти заменяя его. Сейчас есть множество моделей от разных производителей.ФункцииВ зависимости от бренда и модификации каждые конкретные умные часы отличаются по функционалу, но основные принципы работы у них будут во многом схожими.БазовыеТакие функции есть, как правило, на любых смарт-часах, независимо от производителя:ДополнительныеРазные модели смарт-часов и установленные на них приложения могут предложить множество дополнительных функций:Как подключить смарт-часыЧтобы полноценно использовать девайс, необходимо сначала подключить его к смартфону. Даже если смарт-часы предполагают автономность и имеют слот для сим-карты, их нужно подготовить к работе и настроить.Заряжаем устройствоТолько что купленные смарт-часы, скорее всего, или частично, или полностью разряжены, поэтому, прежде чем приступать к настройке, их необходимо подключить к электросети. Провод и адаптер, как правило, идут в наборе с девайсом. Некоторые модели заряжаются беспроводным способом, с помощью кабеля с магнитным креплением или специальной док-станции.Вставляем сим-картуДля умных часов подойдет сим-карта любого оператора, в зависимости от модели это может быть как micro-SIM, так и nano-SIM. Важно убедиться, что она поддерживает 2G и GPRS — как правило, автономным моделям, например детским, нужна именно такая сеть, чтобы не зависеть от смартфона. Обычно все операторы поддерживают этот базовый формат.Если планируется использовать совсем новую, только что купленную сим-карту, то нужно ее настроить через смартфон, перед тем как вставлять в часы, в частности:После этого можно вставлять "симку" в устройство. Во многих моделях смарт-часов слот для нее расположен в корпусе сбоку. У некоторых он находится под аккумулятором. В таком случае надо снять заднюю крышку, вытащить батарею, вставить сим-карту в специальный слот и проделать все действия в обратном порядке. Теперь часы можно включить.Скачиваем приложениеЕсли и смартфон, и часы — одного производителя и с общей операционной системой, то потребуется лишь установить на телефон специальное приложение, которое позволит передать всю необходимую информацию на девайс. В инструкции к каждой модели указано, какая именно программа требуется и где ее скачать. На Android и iOS искать нужно в магазинах приложений — Google Play Market и App Store соответственно.Синхронизируем со смартфономКогда необходимая программа скачана и установлена на смартфон, можно произвести синхронизацию между ним и часами. Для этого на обоих устройствах должен быть включен Bluetooth. Нужно открыть приложение, нажать "Добавить часы" (или найти аналогичную функцию — это зависит от производителя и разработчика программы), выбрать название гаджета (по умолчанию это будет модель) и нажать "Подключиться". Скорее всего, на телефоне потребуется ввести код-пароль, после чего начнется синхронизация. Она занимает некоторое время (это зависит от функционала часов), а прогресс отображается на экранах обоих устройств. По завершении синхронизации можно приступить непосредственно к настройке уведомлений на девайсе.Как настроить смарт-часыКак правило, никаких особых настроек при первом включении и после синхронизации на самих часах проводить не требуется. Включить или отключить уведомления от разных приложений можно в программе для девайса на телефоне. В ряде случаев смарт-часы сразу запрашивают информацию о росте, весе и возрасте пользователя, чтобы автоматически настроить фитнес-трекеры. Если этого не произошло, то впоследствии данные можно ввести самостоятельно.По каким-то причинам может потребоваться ручная настройка некоторых параметров. Об общих принципах настройки смарт-часов РИА Новости рассказал Андрей Андрюхов, бизнес-тренер компании Xiaomi по Тульской области.Выбор языкаСразу, при первом включении, нужно будет выбрать язык. Если смарт-часы были куплены в любом магазине на территории России, то русский будет уже предустановлен. Если гаджет заказывали с зарубежного сайта, то в списке может не оказаться нужного языка.Дата и времяПри сопряжении со смартфоном дата и время на гаджете должны настроиться автоматически. Если смарт-часы полностью автономные, то вводить эти параметры придется вручную. Для этого в меню необходимо найти раздел "Настройки", обычно у него иконка в виде шестеренки, выбрать необходимый пункт с датой и временем и ввести текущие значения.ИнтернетНастройка интернета актуальна только для часов, работающих с GSM-модулем. В телефоне мобильный интернет настраивается автоматически, в автономных смарт-часах такой функции зачастую нет, поэтому придется все делать вручную.На этом базовая настройка смарт-часов завершается. Далее можно персонализировать девайс: установить свои обои на главный экран, выбрать расположение виджетов, скачать необходимые дополнительные приложения, создать книгу контактов и многое другое. О всех возможностях конкретной модели смарт-часов подробно рассказано в инструкции.
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технологии, гаджеты, apple ios, google android, gps, россия
21:09 24.01.2022 (обновлено: 21:25 24.01.2022)
 

От приема звонков до оплаты проезда: как настроить смарт-часы

© Depositphotos / yacobchuk1Настроить смарт-часы
Настроить смарт-часы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / yacobchuk1
Настроить смарт-часы
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как настроить смарт-часы, правильно подключить их к телефону, инструкция, как установить дату и время и о чем еще нужно не забыть, перед тем как использовать гаджет – в материале РИА Новости.

Смарт-часы

Наручные смарт-часы – это компактный современный девайс, который может как дополнять смартфон, так и работать автономно, отчасти заменяя его. Сейчас есть множество моделей от разных производителей.
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Функции

В зависимости от бренда и модификации каждые конкретные умные часы отличаются по функционалу, но основные принципы работы у них будут во многом схожими.

Базовые

Такие функции есть, как правило, на любых смарт-часах, независимо от производителя:
  • дублирование оповещений, приходящих на телефон. Обычно можно настраивать, что нужно выводить на часы, а что нет;
  • непосредственно часы, секундомер, таймер и будильник;
  • пульсометр и шагомер;
  • просмотр календаря и установка напоминаний;
  • просмотр электронной почты и SMS;
  • просмотр входящих и пропущенных звонков, возможность сброса вызова;
  • функция поиска смартфона — часы подают звуковой сигнал на телефон, даже если он в беззвучном режиме;
  • калькулятор;
  • управление плеером на смартфоне.
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Дополнительные

Разные модели смарт-часов и установленные на них приложения могут предложить множество дополнительных функций:
  • выход в интернет через предустановленный браузер;
  • возможность совершать экстренный вызов;
  • возможность принимать и совершать звонки, отправлять SMS и сообщения в мессенджерах;
  • бесконтактная оплата на банковских терминалах;
  • управление "умным домом";
  • диктофон и голосовой ввод текста;
  • отдельный музыкальный плеер;
  • GPS-отслеживание;
  • управление камерой на смартфоне;
  • взаимодействие с голосовыми помощниками;
  • мониторинг сна и многое другое.

Как подключить смарт-часы

Чтобы полноценно использовать девайс, необходимо сначала подключить его к смартфону. Даже если смарт-часы предполагают автономность и имеют слот для сим-карты, их нужно подготовить к работе и настроить.
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Заряжаем устройство

Только что купленные смарт-часы, скорее всего, или частично, или полностью разряжены, поэтому, прежде чем приступать к настройке, их необходимо подключить к электросети. Провод и адаптер, как правило, идут в наборе с девайсом. Некоторые модели заряжаются беспроводным способом, с помощью кабеля с магнитным креплением или специальной док-станции.

Вставляем сим-карту

Для умных часов подойдет сим-карта любого оператора, в зависимости от модели это может быть как micro-SIM, так и nano-SIM. Важно убедиться, что она поддерживает 2G и GPRS — как правило, автономным моделям, например детским, нужна именно такая сеть, чтобы не зависеть от смартфона. Обычно все операторы поддерживают этот базовый формат.
© Depositphotos / remickiПодзарядка батареи смарт-часов
Подзарядка батареи смарт-часов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / remicki
Подзарядка батареи смарт-часов
Если планируется использовать совсем новую, только что купленную сим-карту, то нужно ее настроить через смартфон, перед тем как вставлять в часы, в частности:
  • снять защиту пин-кодом;
  • активировать саму карту, если этого не сделали в салоне связи;
  • проверить работу интернета и функции вызова.
После этого можно вставлять "симку" в устройство. Во многих моделях смарт-часов слот для нее расположен в корпусе сбоку. У некоторых он находится под аккумулятором. В таком случае надо снять заднюю крышку, вытащить батарею, вставить сим-карту в специальный слот и проделать все действия в обратном порядке. Теперь часы можно включить.
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Скачиваем приложение

Если и смартфон, и часы — одного производителя и с общей операционной системой, то потребуется лишь установить на телефон специальное приложение, которое позволит передать всю необходимую информацию на девайс. В инструкции к каждой модели указано, какая именно программа требуется и где ее скачать. На Android и iOS искать нужно в магазинах приложений — Google Play Market и App Store соответственно.

Синхронизируем со смартфоном

Когда необходимая программа скачана и установлена на смартфон, можно произвести синхронизацию между ним и часами. Для этого на обоих устройствах должен быть включен Bluetooth. Нужно открыть приложение, нажать "Добавить часы" (или найти аналогичную функцию — это зависит от производителя и разработчика программы), выбрать название гаджета (по умолчанию это будет модель) и нажать "Подключиться". Скорее всего, на телефоне потребуется ввести код-пароль, после чего начнется синхронизация. Она занимает некоторое время (это зависит от функционала часов), а прогресс отображается на экранах обоих устройств. По завершении синхронизации можно приступить непосредственно к настройке уведомлений на девайсе.
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Как настроить смарт-часы

Как правило, никаких особых настроек при первом включении и после синхронизации на самих часах проводить не требуется. Включить или отключить уведомления от разных приложений можно в программе для девайса на телефоне. В ряде случаев смарт-часы сразу запрашивают информацию о росте, весе и возрасте пользователя, чтобы автоматически настроить фитнес-трекеры. Если этого не произошло, то впоследствии данные можно ввести самостоятельно.
По каким-то причинам может потребоваться ручная настройка некоторых параметров. Об общих принципах настройки смарт-часов РИА Новости рассказал Андрей Андрюхов, бизнес-тренер компании Xiaomi по Тульской области.
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Выбор языка

Сразу, при первом включении, нужно будет выбрать язык. Если смарт-часы были куплены в любом магазине на территории России, то русский будет уже предустановлен. Если гаджет заказывали с зарубежного сайта, то в списке может не оказаться нужного языка.
"В этом случае прибегают к помощи специальных программ: на часы скачивают и устанавливают приложение-русификатор. Его нужно искать по названию модели девайса. Если такого приложения для конкретной модели нет, то лучше отнести смарт-часы в мастерскую, занимающуюся ремонтом и установкой ПО", — говорит эксперт.
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Дата и время

При сопряжении со смартфоном дата и время на гаджете должны настроиться автоматически. Если смарт-часы полностью автономные, то вводить эти параметры придется вручную. Для этого в меню необходимо найти раздел "Настройки", обычно у него иконка в виде шестеренки, выбрать необходимый пункт с датой и временем и ввести текущие значения.

Интернет

Настройка интернета актуальна только для часов, работающих с GSM-модулем. В телефоне мобильный интернет настраивается автоматически, в автономных смарт-часах такой функции зачастую нет, поэтому придется все делать вручную.
© Depositphotos / prykhodovСинхронизация умных часов и смартфона
Синхронизация умных часов и смартфона - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / prykhodov
Синхронизация умных часов и смартфона
"Для этого нужны стандартные настройки сети, которые есть на официальном сайте выбранного мобильного оператора. Далее на часах надо выбрать пункт "Настройки", найти раздел "Настройки сети" (может называться "Настройки сим-карты", "Сим-карты и подключения" и т.д.) и зайти в "Настройку передачи данных" (варианты — "Передача данных", "Настройки подключения" и т.д.). В данном подразделе должно быть пусто. Теперь необходимо создать новую учетную запись (значок "+", кнопка "Добавить учетную запись" или "Новая учетная запись" и т.д.). После этого прописываем имя точки доступа, пароль и другие данные, которые до этого узнали на сайте мобильного оператора. После этого можно проверять подключение к интернету", — заключает Андрей Андрюхов.
На этом базовая настройка смарт-часов завершается. Далее можно персонализировать девайс: установить свои обои на главный экран, выбрать расположение виджетов, скачать необходимые дополнительные приложения, создать книгу контактов и многое другое. О всех возможностях конкретной модели смарт-часов подробно рассказано в инструкции.
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