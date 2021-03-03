https://ria.ru/20210303/vstrecha-1599707752.html

В Ереване началась встреча представителей оппозиции с президентом

В Ереване началась встреча представителей оппозиции с президентом

В Ереване проходит встреча представителей объединенной оппозиции с президентом республики Арменом Саркисяном. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:40

2021-03-03T10:40

2021-03-03T11:15

армен саркисян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599708366_157:157:782:509_1920x0_80_0_0_9ba5025424c2c3e030dd04ab294a651f.jpg

ЕРЕВАН, 3 мар — РИА Новости. В Ереване проходит встреча представителей объединенной оппозиции с президентом республики Арменом Саркисяном.Оппозиционеры хотят выяснить, почему глава государства изменил мнение об отставке руководителя Генштаба Оника Гаспаряна, передает Sputnik Армения.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили и Гаспаряну, однако Саркисян отказался подписывать указ.Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал уволить Гаспаряна.Оппозиция недовольна тем, что президент не направил проект указа о снятии Гаспаряна с его поста в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта.

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, армения, в мире