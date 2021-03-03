https://ria.ru/20210303/tsvety-1599687194.html

Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта

Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта

Женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T05:06

2021-03-03T05:06

2021-03-03T05:06

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и кладовщикам, а розы особенно нравятся продавцам, квалифицированным рабочим и юристам, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.При этом каждая пятая женщина (21%) предпочла бы получить на 8 Марта розы. Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов: по данным сервиса, представительницам этих профессий розы нравятся чаще (33, 27 и 26% соответственно). "О своем желании получить именно розы достаточно часто сообщали кладовщики (25%), экономисты, администраторы, инженерно-технические работники (по 24%), а также медсестры и менеджеры по продажам (по 23%)", - отмечают аналитики.Другие цветы уступают в популярности тюльпанам и розам. Так, например, пионам на праздник весны обрадовались бы 7% россиянок, особенно часто — руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры (по 9%).Мимозу хотели бы получить 5% женщин: любительниц этого весеннего растения больше среди главных бухгалтеров (12%), HR-менеджеров и операторов call-центра (по 10%). Еще для 5% опрошенных лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. О своей любви к ним втрое чаще других сообщали менеджеры по закупкам (17%).Лилии выбрали бы 4% россиянок. Столько же обрадовались бы любым цветам. По 3% женщин на 8 Марта предпочитают хризантемы и горшочные растения. Два процента женщин хотели бы получить в подарок к женскому празднику орхидеи. Другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, каллы, нарциссы, подснежники, фиалки) назвали в качестве желанного подарка 12% женщин. Лишь 5% опрошенных заявили, что цветы на праздник им вовсе не нужны.

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599685483.html

https://ria.ru/20210302/tsvety-1599532970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный женский день, общество