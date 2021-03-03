https://ria.ru/20210303/tsvety-1599687194.html
Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
Женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T05:06
2021-03-03T05:06
2021-03-03T05:06
россия
международный женский день
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и кладовщикам, а розы особенно нравятся продавцам, квалифицированным рабочим и юристам, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.При этом каждая пятая женщина (21%) предпочла бы получить на 8 Марта розы. Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов: по данным сервиса, представительницам этих профессий розы нравятся чаще (33, 27 и 26% соответственно). "О своем желании получить именно розы достаточно часто сообщали кладовщики (25%), экономисты, администраторы, инженерно-технические работники (по 24%), а также медсестры и менеджеры по продажам (по 23%)", - отмечают аналитики.Другие цветы уступают в популярности тюльпанам и розам. Так, например, пионам на праздник весны обрадовались бы 7% россиянок, особенно часто — руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры (по 9%).Мимозу хотели бы получить 5% женщин: любительниц этого весеннего растения больше среди главных бухгалтеров (12%), HR-менеджеров и операторов call-центра (по 10%). Еще для 5% опрошенных лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. О своей любви к ним втрое чаще других сообщали менеджеры по закупкам (17%).Лилии выбрали бы 4% россиянок. Столько же обрадовались бы любым цветам. По 3% женщин на 8 Марта предпочитают хризантемы и горшочные растения. Два процента женщин хотели бы получить в подарок к женскому празднику орхидеи. Другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, каллы, нарциссы, подснежники, фиалки) назвали в качестве желанного подарка 12% женщин. Лишь 5% опрошенных заявили, что цветы на праздник им вовсе не нужны.
https://ria.ru/20210303/tsvety-1599685483.html
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россия, международный женский день, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта
тюльпаны или розы, при этом любовь к тюльпанам больше свойственна менеджерам по закупкам, HR-менеджерам и кладовщикам, а розы особенно нравятся продавцам, квалифицированным рабочим и юристам, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Почти каждая четвертая россиянка (23%) хотела бы получить в подарок на 8 Марта тюльпаны. Больше всех им были бы рады менеджеры по закупкам (39%), HR-менеджеры (35%), кладовщики (33%) и главные бухгалтеры (31%). Достаточно часто тюльпаны предпочитают также секретари, инженерно-технические работники (по 29%), врачи и учителя (по 28%)", - говорится в исследовании.
При этом каждая пятая женщина (21%) предпочла бы получить на 8 Марта розы. Букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов: по данным сервиса, представительницам этих профессий розы нравятся чаще (33, 27 и 26% соответственно). "О своем желании получить именно розы достаточно часто сообщали кладовщики (25%), экономисты, администраторы, инженерно-технические работники (по 24%), а также медсестры и менеджеры по продажам (по 23%)", - отмечают аналитики.
Другие цветы уступают в популярности тюльпанам и розам. Так, например, пионам на праздник весны обрадовались бы 7% россиянок, особенно часто — руководители, бухгалтеры, секретари, медсестры и офис-менеджеры (по 9%).
Мимозу хотели бы получить 5% женщин: любительниц этого весеннего растения больше среди главных бухгалтеров (12%), HR-менеджеров и операторов call-центра (по 10%). Еще для 5% опрошенных лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. О своей любви к ним втрое чаще других сообщали менеджеры по закупкам (17%).
Лилии выбрали бы 4% россиянок. Столько же обрадовались бы любым цветам. По 3% женщин на 8 Марта предпочитают хризантемы и горшочные растения. Два процента женщин хотели бы получить в подарок к женскому празднику орхидеи. Другие цветы (герберы, гладиолусы, ирисы, каллы, нарциссы, подснежники, фиалки) назвали в качестве желанного подарка 12% женщин. Лишь 5% опрошенных заявили, что цветы на праздник им вовсе не нужны.