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В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении
В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении
В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:25
2021-03-03T18:28
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покров
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального."Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области... Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - сообщается, в частности, на его странице в Instagram.В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека."Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал он в Twitter.О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия

В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении

18:25 03.03.2021 (обновлено: 18:28 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.
Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального.
"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области... Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - сообщается, в частности, на его странице в Instagram.
В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека.
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где, возможно, будет отбывать наказание Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:42
Экс-заключенные рассказали о "жесточайших" условиях в колонии Навального
"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал он в Twitter.
О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 15:03
Во Владимирской области прокомментировали сообщения о прибытии Навального
 
Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ПокровПроисшествия
 
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