https://ria.ru/20210303/navalnyy-1599809368.html

В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении

В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении

В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:25

2021-03-03T18:25

2021-03-03T18:28

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

покров

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального."Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области... Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - сообщается, в частности, на его странице в Instagram.В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека."Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал он в Twitter.О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html

https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599232044.html

покров

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия