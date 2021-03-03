В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении
18:25 03.03.2021 (обновлено: 18:28 03.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.
Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального.
"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области... Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", - сообщается, в частности, на его странице в Instagram.
В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека.
"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - написал он в Twitter.
О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.