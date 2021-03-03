https://ria.ru/20210303/erevan-1599771625.html

Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Противники Пашиняна собрались у здания парламента

Сторонники армянской оппозиции собрались у парламента в Ереване, где в ближайшее время должен выступить премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:35

2021-03-03T15:35

2021-03-03T16:23

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 мар — РИА Новости. Сторонники армянской оппозиции собрались у парламента в Ереване, где в ближайшее время должен выступить премьер Никол Пашинян.К зданию пришли уже несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к правительству.По сообщению местных СМИ, забор парламента укрепили при помощи сварки, на территории перед ним выставили светозвуковые гранаты, на крыше разместились снайперы.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции. Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.

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Полицейские патрулируют территорию у здания парламента в Ереване Полицейские патрулируют территорию у здания парламента в Ереване 2021-03-03T15:35 true PT0M10S

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никол пашинян, ереван, армения, в мире