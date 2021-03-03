https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html

"Российское оружие — из лучших". Почему Пашинян поменял свои взгляды

"Российское оружие — из лучших". Почему Пашинян поменял свои взгляды

Премьер-министр Армении заговорил о возвращении к полупрезидентской форме правления, которую раньше критиковал. Он выразил готовность пойти на внеочередные... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:00

2021-03-03T08:00

2021-03-03T12:24

оник гаспарян

никол пашинян

нагорный карабах

серж саргсян

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ереван

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армения

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Премьер-министр Армении заговорил о возвращении к полупрезидентской форме правления, которую раньше критиковал. Он выразил готовность пойти на внеочередные выборы, а до этого потребовал отставки начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. Почему Никол Пашинян отрекся от прежних взглядов и чем закончится противостояние во власти и на улицах Еревана — разбиралось РИА Новости.Только народНа митинге в кругу сторонников на площади Республики Пашинян заявил: надо "работать над тем, чтобы общенародным референдумом принять новую или реформированную Конституцию". И допустил возможность перехода от парламентской к полупрезидентской форме правления.Премьер подчеркнул, что он и его приверженцы готовы к внеочередным выборам. Дескать, раз оппозиция хочет его отставки, он определит уровень своей популярности во время голосования. Пашинян уже придумал лозунг для собственной партии: "Конец бархату" — и не сомневается в успехе."Мы уверены в позиции народа, только народ довел меня до премьерства и только народ может снять, — говорил с трибуны глава правительства. — Хочу, чтобы он получил эту возможность через голосование, хочу быть уверенным, что он простил мне ошибки. И я бросаю вызов парламентской оппозиции — идите на внеочередные парламентские выборы".Это прозвучало неожиданно, ведь еще месяц назад премьер произносил противоположные по смыслу слова. В январе утверждал, что полупрезидентская форма правления была самой неэффективной за время независимости: "Мы вместе убедились на практике, что это провальная система, обрекшая страну на неудачи".Свое мнение он поменял под влиянием продолжающегося политического кризиса.После завершения боевых действий в Карабахе, которое было воспринято в Армении как поражение, страна бурлит. Оппозиция призывает Пашиняна уйти в отставку, митингующие на улицах скандируют "Никол — предатель!"На этом фоне премьер решил: сейчас самый удачный момент, чтобы ответить критикам. И дал развернутое интервью. Прокомментировал высказывание предшественника Сержа Саргсяна о несвоевременном использовании российских ракетных комплексов "Искандер" во время боев в Карабахе. "Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" — дискутировал Пашинян с оппонентом заочно. Когда журналист усомнился, было ли такое, премьер сказал, что, вообще-то, не знает. "Может, это оружие 80-х", — добавил политик.Пашинян защищал собственные взгляды и нападал на противников. Утверждал, что до его прихода к власти в Армении функционировал один институт — "институт коррупции". "Но нам удалось его разрушить, — продолжал премьер. — И особенность нашей команды в том, что у нас денег нет — ни личных, ни общих".Тогда же он коснулся и досрочных выборов. Пашинян настаивал, что против внеочередного голосования выступала оппозиция, поэтому решение отложили до лета. В действительности политические враги премьера увязывали этот вопрос с его отставкой. "Некоторые силы намерены использовать парламентские выборы как площадку для радикальных действий, что может угрожать внутренней стабильности, а также усилить внешние вызовы", — подчеркнул Пашинян.Выступления премьера не остались без внимания — замначальника Генштаба Тиран Хачатрян критически отнесся к его словам. Это (или что-то еще) стоило ему должности — глава правительства уволил военачальника. В ответ Генштаб потребовал отставки Пашиняна, заявив, что политики ведут страну к опасной черте.Поддержка Вашингтона и АнкарыДальше события развивались по нарастающей — премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на митинг на площадь Республики. У Пашиняна, как оказалось, была опора и за рубежом — в Вашингтоне и Анкаре. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс высказался недвусмысленно: "Вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику. США за демократические процессы и институты в Армении, мы твердо стоим за демократию и суверенитет этой страны".Слова поддержки со стороны Анкары могли воспринять как откровенную издевку: армянское общественное мнение негативно относится к Турции, в том числе и как к союзнику Азербайджана. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу осудил попытки насильственного захвата власти в любой стране мира. "Это касается и событий в Армении", — добавил глава МИД.Пашиняна это не смутило — он направил прошение об отставке начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна главе государства. Саркисян отказал. "Президент не встает на сторону какого-либо политического движения, — говорилось в ответном заявлении. — Бесспорно, Вооруженные силы тоже должны сохранять нейтралитет".Премьер упорствовал, вернул документ президенту и вновь получил отказ. Теперь требование об отставке начальника Генштаба должно вступить в силу автоматически в трехдневный срок. Глава государства обратился в Конституционный суд с просьбой определить, насколько соответствуют основному закону нормы о назначении на должности военнослужащих.Выступая перед сторонниками, Пашинян произносил слова, которые отдаленно походили на раскаяние. Причиной ошибок кабинета министров он назвал народную любовь: "И мы, пытаясь ее оправдать, хотели поступать правильно и идеально. А поиски совершенства во многих случаях приводили к бездействию".В то же самое время на другой площади Еревана — Баграмяна — митинговала оппозиция с требованием отставки премьера. Но толпы противников не пошатнули уверенности Пашиняна. Гаспаряна он назвал предателем, так как тот якобы подстрекал военных выступить против него.Генерал промолчал, за него ответила дочь — Асмик. "Забавно, когда группа дезертиров говорит о защитниках Родины и называет их предателями. Кстати, интонация таких людей напрямую зависит от степени их удаленности от линии фронта", — написала девушка в социальной сети.Между тем Пашинян поменял позицию еще в одном вопросе — после беседы с президентом России Владимиром Путиным армянский премьер признал, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М"."Заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, — сообщил представитель правительства Мане Геворгян. — Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире".Политические маневрыСпециалисты по Армении и региону полагают, что изменения позиции премьера — всего лишь маневры."Слова о том, что нам нужно вернуться к полупрезидентской форме правления, звучали и прежде. Многие считают, что это повысит эффективность государственной системы, — объясняет политолог Айк Халатян. — На самом деле цель Пашиняна — внести раскол в ряды противников, многие из которых поддержат реформу. Он надеется, что обсуждение изменений в конституции отвлечет общество от текущей политики, потому использует конъюнктуру в собственных интересах и поднимает на щит идею, которую сам раньше критиковал".Эксперт по региональным проблемам Сергей Шакарянц видит истоки кризиса в событиях, которые предшествовали приходу Пашиняна во власть. Ответственность он возлагает и на бывшего президента Сержа Саргсяна, который, по его словам, в угоду неким европейским ценностям пошел на кардинальную перестройку государственной машины. "Парламентская республика вызывает у многих смех, а президентская — желание выдвинуть собственного кандидата, который возьмет в руки все полномочия", — полагает Шаакянц.Кандидат исторических наук, специалист по Кавказу Станислав Тарасов отмечает: сложилась патовая ситуация, когда оппозиция не в состоянии убрать лидера страны, а лидер неспособен расколоть оппозицию. Но из-за длительного кризиса слабеет само государство. "Снижается эффективность управления, и это охватывает все стороны жизни, — говорит собеседник РИА Новости. — Противники внутри страны предприняли попытки внешнеполитического зондажа и выяснили: сейчас нет сил, которые заинтересованы в свержении Пашиняна неконституционными способами. Москва подчеркнула, что происходящее — внутреннее дело Армении".Внезапное изменение риторики Пашиняна, по мнению Тарасова, — трюк, чтобы выиграть время: "Звучали слова, что его-де неправильно информировали по "Искандерам". Но все это — тактические маневры". Развязка политического кризиса все равно наступит, долго лавировать стороны не смогут. Скорее всего, ситуация разрешится до конца года.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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Протестующие в центре Еревана играли в футбол на проезжей части Демонстранты продолжают акцию протеста в Ереване, выступая против повышения тарифов на электроэнергию. Смотрите, как протестующие играли в футбол на проезжей части. 2021-03-03T08:00 true PT0M55S

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оник гаспарян, никол пашинян, нагорный карабах, серж саргсян, москва, ереван, азербайджан, армения, в мире