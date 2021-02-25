Турция осудила попытку переворота в Армении
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турция расценивает события в Армении как попытку переворота и решительно осуждает ее, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
"Где бы в мире не происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку (в Армении). Можно критиковать, требовать отставки правительства – это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны – это неприемлемо", - сказал Чавушоглу, выступая в Будапеште, где он находится с рабочим визитом. Трансляция велась в Twitter министра.