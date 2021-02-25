Турция осудила попытку переворота в Армении

"Где бы в мире не происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку (в Армении). Можно критиковать, требовать отставки правительства – это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны – это неприемлемо", - сказал Чавушоглу, выступая в Будапеште, где он находится с рабочим визитом. Трансляция велась в Twitter министра.