США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны
22:51 25.02.2021 (обновлено: 23:00 25.02.2021)
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
"Мы знаем о недавних событиях в Армении, очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия. Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику. США твердо поддерживают демократических процессов и институтов в Армении, мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы призываем лидеров разрешить разногласия мирно, уважая принцип верховенства закона, демократию и институты Армении", - сказал он.
По его словам, госдеп не пришел к выводу, имела ли место попытка госпереворота в Армении.
"Такого определения в данном случае не было. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министр Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьера.