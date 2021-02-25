https://ria.ru/20210225/armeniya-1599014992.html

США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны

США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны

Госдепартамент США призвал все стороны в Армении избегать эскалации насилия, а военных - не вмешиваться в политику. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:51

2021-02-25T22:51

2021-02-25T23:00

никол пашинян

сша

армения

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госдепартамент США призвал все стороны в Армении избегать эскалации насилия, а военных - не вмешиваться в политику."Мы призываем лидеров разрешить разногласия мирно, уважая принцип верховенства закона, демократию и институты Армении", - сказал он.По его словам, госдеп не пришел к выводу, имела ли место попытка госпереворота в Армении."Такого определения в данном случае не было. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министр Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьера.

https://ria.ru/20210225/barrikady-1599002532.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

сша

армения

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никол пашинян, сша, армения, в мире