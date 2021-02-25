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США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны
США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны
Госдепартамент США призвал все стороны в Армении избегать эскалации насилия, а военных - не вмешиваться в политику. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:51
2021-02-25T23:00
никол пашинян
сша
армения
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госдепартамент США призвал все стороны в Армении избегать эскалации насилия, а военных - не вмешиваться в политику."Мы призываем лидеров разрешить разногласия мирно, уважая принцип верховенства закона, демократию и институты Армении", - сказал он.По его словам, госдеп не пришел к выводу, имела ли место попытка госпереворота в Армении."Такого определения в данном случае не было. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министр Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьера.
https://ria.ru/20210225/barrikady-1599002532.html
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никол пашинян, сша, армения, в мире

США призвали армянских военных не вмешиваться в политику страны

22:51 25.02.2021 (обновлено: 23:00 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкОппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госдепартамент США призвал все стороны в Армении избегать эскалации насилия, а военных - не вмешиваться в политику.

"Мы знаем о недавних событиях в Армении, очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия. Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику. США твердо поддерживают демократических процессов и институтов в Армении, мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы призываем лидеров разрешить разногласия мирно, уважая принцип верховенства закона, демократию и институты Армении", - сказал он.
По его словам, госдеп не пришел к выводу, имела ли место попытка госпереворота в Армении.
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Протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване
"Такого определения в данном случае не было. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министр Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьера.
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