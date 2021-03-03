https://ria.ru/20210303/alimenty-1599814734.html

Как подать на алименты в 2021 году — пошаговая инструкция

Как подать на алименты в 2021 году — пошаговая инструкция

Алименты - материальная помощь на содержание и дополнительные расходы несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Как подать на алименты, кто... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:08

2021-03-03T19:08

2021-03-03T19:08

развод

алименты

госуслуги

дети

семья

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Алименты - материальная помощь на содержание и дополнительные расходы несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Как подать на алименты, кто может их получать, какие документы нужны и куда обращаться, а также можно ли это сделать онлайн - в материале РИА Новости.Что такое алиментыАлименты - это средства, которые по закону имеют право получать несовершеннолетние, нетрудоспособные или нуждающиеся члены семьи от своих родственников и супругов, в том числе бывших. В России их установление и порядок судебного взыскания предусмотрены в Семейном кодексе РФ. Алименты бывают четырех видов: Выплаты могут быть установлены как по решению сторон, так и через суд, если человек отказывается добровольно платить алименты. По данным за 2020 год в России на исполнении находилось 1,4 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов и по 80% из них проходили выплаты. Виды алиментовАлименты на ребенкаПо семейному законодательству ребенок может рассчитывать на алименты, если он младше 18 лет, а также если он достиг 18 лет, но признан недееспособным согласно ст. 85 СК РФ. В первом случае выплату могут получать не только один из родителей после расторжения брака, но и опекун, попечитель, приемный родитель. Согласно ст. 80 СК РФ и неразведенные родители могут платить алименты своим малолетним детям.Также подать на алименты могут несовершеннолетние внуки и получать их от своих бабушек и дедушек, если те обладают достаточными средствами, а возможности получать выплату от родителей нет. Алименты на супруга в бракеПо закону муж и жена обязаны материально поддерживать друг друга. Если финансовая помощь не оказывается, то один из супругов имеет право требовать алименты на свое содержание в судебном порядке. Сделать это можно в таких случаях: При назначении алиментов учитываются не только эти факторы, но и материальные возможности супруга, который обязан выплачивать средства. Если у него нет работы или не хватает финансов, то нуждающийся член семьи не сможет рассчитывать на получение выплаты.Алименты на супруга после разводаО праве на алименты с бывшего супруга после расторжения брака говорится в статье 90 Семейного Кодекса РФ. Согласно ей подать заявление на финансовую помощь могут:Граждане, соответствующие этим категориям, могут обратиться в суд с иском для присуждения алиментов. Алименты родителям от детейПо статье 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них.Таким образом, алименты могут получить: Кто может подать на алиментыНа алименты могут подать:Кто может не платить алиментыЕсть несколько случаев, когда в назначении алиментов могут отказать:Как подать на алиментыПорядок выплаты алиментовВыплата алиментов осуществляется по добровольному соглашению либо в принудительном порядке по решению суда.Судебный приказ означает, что решение о взыскании алиментов вынесено без разбирательства по делу. При этом заявление должно быть рассмотрено в течение 5 дней. Также ответчик должен предоставить данные о своем рабочем месте. Какие документы нужныДля оформления алиментов к исковому заявлению на их выплату нужно приложить:Алименты могут начислить за предшествующий срок (но не более трех лет до дня обращения в суд), если заявитель сможет представить доказательства того, что ответчик уклонялся от уплаты материальной помощи. В таком случае в суд можно предъявить электронные заказные письма и другие материалы в подтверждение своей позиции.Куда подавать на алиментыЕсли между сторонами нет соглашения об уплате алиментов или одна из сторон не хочет их платить, то подать заявление следует в мировой или районный суд по месту своего жительства. Процесс подачи документовКогда все документы собраны, заявление на алименты в двух экземплярах подают в мировой суд, если нет споров об отцовстве или материнстве, месте проживания и т. д. В общем виде процедура такова: В каких случаях могут отказатьВернуть исковое заявление могут, если:Размер алиментовРазмер алиментов в России также устанавливается Семейным кодексом.Какой размер алиментов назначатСогласно статье 81 СК РФ при отсутствии соглашения сторон об уплате алиментов они ежемесячно взыскиваются судом в размере: Можно подать на алименты и в твердой денежной сумме, указав это в заявлении при подаче иска в суд.При расчете суммы алиментов на родителей и супругов, в том числе бывших, учитывается материальное состояние ответчика, расходы и доходы истца. Если речь идет о выплатах родителю-пенсионеру, то во внимание принимается, например, размер пенсии заявителя, его расходы на лечение, коммунальные услуги.Неустойка за неуплату алиментовВ соответствии со статьей 115 СК РФ, если по вине того, кто выплачивает алименты, образовался долг, то ему придется выплачивать неустойку. Ее размер - 0,1 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.При этом есть уважительные причины, из-за которых неустойку могут не назначить. Например, если плательщик заболел, попал в медучреждение, приобрел инвалидность, потерял работу и т.д.Как удерживаются алиментыАлименты удерживают из зарплаты или других доходов того, кто должен оказывать материальную помощь, таких как премии, гонорары, надбавки. Их полный список утвержден соответствующим постановлением правительства. Ответственность за неуплату алиментовВ случае неуплаты алиментов на должника накладывается административная или уголовная ответственность. Согласно статье 5.35.1 КоАП РФ это может быть штраф, административный арест либо обязательные работы. Уголовная ответственность наступает, когда неуплата была преднамеренной, а характер уклонения - злостный. По статье 157 УК РФ предусмотрены исправительные или принудительные работы до 1 года, арест до 3-х месяцев, лишение свободы до 1 года. ВопросыНа часто задаваемые вопросы РИА Новости ответил руководитель отдела юридической компании "ЮСТ.АС" Александр Бедункевич.Как подать на алименты, если отец не записан в свидетельстве о рождении ребенка?В данном случае следует понять причины невнесения записи об отцовстве в свидетельство о рождении ребенка. Если отец не отрицает своего отцовства, то необходимо совершить ряд простых действий о внесении записи в акты гражданского состояния в органах ЗАГС, которые впоследствии подтвердят факт отцовства и позволят претендовать на выплату алиментов.Если ответчик уклоняется от участия в судебном заседании, статьей 49 СК РФ установлена обязанность суда принимать во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.Как подать на алименты, если не знаешь где живет и работает отец ребенка?В данной ситуации используется стандартный порядок подачи искового заявления, в случае отсутствия сведений об актуальном месте жительства ответчика используется правило об альтернативной подсудности исков о взыскании алиментов и об установлении отцовства (возможность предъявления исков по месту жительства ответчика или по месту жительства истца).После получения исполнительного листа о взыскании алиментов у истца возникают правовые основания в соответствии с ч. 1, ч. 3 ст. 65 закона “Об исполнительном производстве”. Судебный пристав-исполнитель самостоятельно или по заявлению взыскателя объявляет розыск должника или его имущества, что повлечет целый ряд некомфортных для недобросовестного родителя последствий.Как подать на алименты, если отец не работает официально?В случае отсутствия официального места работы (нерегулярный и меняющийся заработок, вахтовый метод, подработки, получение денежных средств наличными) Семейный кодекс РФ предлагает вариант подачи заявления на взыскание алиментов в твердой денежной сумме, взыскиваемых с лица ежемесячно. При рассмотрении настоящего заявления суд должен будет определить сумму алиментных обязательств с учетом сохранения максимального уровня его обеспечения и других важных обстоятельств.Как подать на алименты, находясь в браке и проживая вместе с супругом?В рассматриваемой ситуации существует предусмотренный законом порядок заключения соглашения об уплате алиментов, которое определяется одной из глав Семейного кодекса. Соглашение об уплате алиментов и его условия (размер, условия и порядок выплаты алиментов) заключается между родителями. В данном соглашении стороны предусматривают, кто является лицом, обязанным платить алименты и их получателем (либо представителем получателя в случае недееспособности лица).Законом запрещено устанавливать соглашением размер алиментов меньше, чем те, которые можно получить при взыскании алиментов в судебном порядке.Как подать на алименты если мы не в браке, но ребенок записан на отца?Чтобы получить алименты, если родители не были в браке, а ребенок записан на отца, проще всего заключить у нотариуса алиментное соглашение, наделенное юридической силой судебного исполнительного листа. Если не удалось мирно урегулировать вопрос, то матери ребенка следует обратиться в суд, потому что по закону алименты должен выплачивать тот родитель, который не проживает с ребенком. При подаче в суд процедура стандартная. Как родителям подать на алименты от детей?Семейный кодекс также предусматривает обязанность содержания детьми своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и, если данное содержание не происходит в добровольной форме (или в форме соглашения), то взыскивается с детей в судебном порядке.Однако если в ходе процесса будет установлена недобросовестность родителей по отношению к детям (уклонение от выполнения родительских обязанностей), то может быть принято решение суда об отказе во взыскании алиментов с детей.Когда прекращается выплата алиментов?Законодательством установлено прекращение алиментных обязательств в зависимости от оснований их возникновения:- если было заключено алиментное соглашение, то это истечение срока действия документа либо смерть одной из сторон;- если алименты взыскивались в судебном порядке, то достижение ребенком совершеннолетия (либо иные случаи приобретения полной дееспособности, например вступление в брак).Можно ли подать заявление на алименты онлайн через Госуслуги или МФЦ?На алименты через Госуслуги можно подать, если у вас есть учетная запись. Также это можно сделать в многофункциональных центрах, собрав для этого все необходимые документы. Затем следует записаться на прием, заполнить заявление и отдать бумаги в МФЦ. Электронную подачу данных документов возможно осуществить через портал “ГАС Правосудие”, либо зайдя на официальный сайт мирового участка, воспользоваться вкладкой “Обращение граждан”. После отслеживания на сайте статуса обращения и назначения даты судебного заседания можно готовиться к участию в судебном заседании.

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

https://ria.ru/20210220/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20201228/qr-kod-1591292409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/posobiya-1582516181.html

https://ria.ru/20201129/kuznetsova-1586811453.html

https://ria.ru/20210204/alimenty-1596025512.html

https://ria.ru/20210301/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20201219/fond-1590050471.html

https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, алименты, госуслуги, дети, семья