https://ria.ru/20210302/serial-1599440089.html

Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"

Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"

В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T05:21

2021-03-02T05:21

2021-03-02T05:21

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу. К посту прикрепили интригующий тизер, в котором демонстрируют загадочную переговорную и говорят, что премьера 11 сезона состоится летом 2021 года. В феврале стало известно, что съемки завершающего сезона, в который войдет 24 эпизода, стартовали.Уже в марте на платформе Fox начнут показывать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".

https://ria.ru/20200818/1575879599.html

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