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Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"
Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"
В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T05:21
2021-03-02T05:21
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу. К посту прикрепили интригующий тизер, в котором демонстрируют загадочную переговорную и говорят, что премьера 11 сезона состоится летом 2021 года. В феврале стало известно, что съемки завершающего сезона, в который войдет 24 эпизода, стартовали.Уже в марте на платформе Fox начнут показывать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
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кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"

05:21 02.03.2021
 
© AMC (2010 - ...)Кадр из серила "Ходячие мертвецы"
Кадр из серила Ходячие мертвецы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AMC (2010 - ...)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте телесериала AMC "Ходячие мертвецы" разместили пост, из которого стало известно, когда выйдет финальный сезон шоу.
К посту прикрепили интригующий тизер, в котором демонстрируют загадочную переговорную и говорят, что премьера 11 сезона состоится летом 2021 года.
В феврале стало известно, что съемки завершающего сезона, в который войдет 24 эпизода, стартовали.
Уже в марте на платформе Fox начнут показывать финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". В описании этих серий говорилось, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
Скриншот сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 02:43Культура
В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
 
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