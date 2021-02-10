https://ria.ru/20210210/serial-1596732500.html

Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"

Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"

Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T07:20

2021-02-10T07:20

2021-02-10T07:20

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71b4196ed626e22587179de1f7117a0f.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME."Честь и хвала нашей команде на долгожданных съемках одиннадцатого сезона. Работа над ним идет уже целый год, надеюсь, что такое долгое ожидание будет в итоге оправдано", — написал в твиттере продюсер и сценарист Кевин Дейболд и разместил изображение одного из персонажей проекта. Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, работа на съемочной площадке проекта в американском штате Джорджия приостановилась на семь месяцев. В октябре она была возобновлена – для производства бонусных эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". Премьера шоу на основе одноименных комиксов о группе людей, пытающихся выжить по время зомби-апокалипсиса, состоялась в октябре 2010 года.

https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры