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Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"
Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"
Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:20
2021-02-10T07:20
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME."Честь и хвала нашей команде на долгожданных съемках одиннадцатого сезона. Работа над ним идет уже целый год, надеюсь, что такое долгое ожидание будет в итоге оправдано", — написал в твиттере продюсер и сценарист Кевин Дейболд и разместил изображение одного из персонажей проекта. Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, работа на съемочной площадке проекта в американском штате Джорджия приостановилась на семь месяцев. В октябре она была возобновлена – для производства бонусных эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов". Премьера шоу на основе одноименных комиксов о группе людей, пытающихся выжить по время зомби-апокалипсиса, состоялась в октябре 2010 года.
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кино и сериалы, новости культуры

Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"

07:20 10.02.2021
 
© AMC (2010 - ...)Кадр из серила "Ходячие мертвецы"
Кадр из серила Ходячие мертвецы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AMC (2010 - ...)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME.
"Честь и хвала нашей команде на долгожданных съемках одиннадцатого сезона. Работа над ним идет уже целый год, надеюсь, что такое долгое ожидание будет в итоге оправдано", — написал в твиттере продюсер и сценарист Кевин Дейболд и разместил изображение одного из персонажей проекта.
Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, работа на съемочной площадке проекта в американском штате Джорджия приостановилась на семь месяцев. В октябре она была возобновлена – для производства бонусных эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов".
Премьера шоу на основе одноименных комиксов о группе людей, пытающихся выжить по время зомби-апокалипсиса, состоялась в октябре 2010 года.
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