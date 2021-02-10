Начались съемки финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"
© AMC (2010 - ...)Кадр из серила "Ходячие мертвецы"
© AMC (2010 - ...)
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартовали съемки завершающего сезона сериала "Ходячие мертвецы" в составе 24 серий, сообщает NME.
"Честь и хвала нашей команде на долгожданных съемках одиннадцатого сезона. Работа над ним идет уже целый год, надеюсь, что такое долгое ожидание будет в итоге оправдано", — написал в твиттере продюсер и сценарист Кевин Дейболд и разместил изображение одного из персонажей проекта.
Kudos to our crew and cast (asskickers, the lot of ‘em!) on the long-awaited start of filming for S11. A full (effed up) year in the works, we truly hope it’s worth the wait. #TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/nyeoQO20ZX— Kevin Deiboldt 🧟 (@kdeiboldt) February 8, 2021
Из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, работа на съемочной площадке проекта в американском штате Джорджия приостановилась на семь месяцев. В октябре она была возобновлена – для производства бонусных эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов".
Премьера шоу на основе одноименных комиксов о группе людей, пытающихся выжить по время зомби-апокалипсиса, состоялась в октябре 2010 года.