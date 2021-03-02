https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599649151.html

Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению

Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:42

2021-03-02T18:42

2021-03-02T19:05

жозеп боррель

санкции

алексей навальный

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Ранее сообщалось, что с инициативой ввести санкции выступил Боррель после визита в Москву 4-6 февраля, по итогам которого он констатировал "отсутствие у российской стороны желания нормализовать отношения с Евросоюзом"."Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введен в действие сегодня, основываясь на моем предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьезные нарушения прав человека в связи с делом Навального, попали под санкции", - написал Боррель в Twitter.Он пояснил, что включенные в санкционный список лица "за роль, которую они сыграли в деле Навального", не смогут ездить в ЕС, также их активы в Евросоюзе, при наличии, будут заморожены.Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест оппозиционера и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. В Госдуме назвали новые санкции ЕС противоправными и бесполезными, а также сравнили их с запретом посещать Марс. В Совете Федерации заявили, что европейские санкции должны повлечь ответные меры, назвав новые рестрикции подтасовкой "улик".

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599646791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/evrosoyuz-1599635962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, санкции, алексей навальный, евросоюз, в мире