Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599649151.html
Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению
Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:42
2021-03-02T19:05
жозеп боррель
санкции
алексей навальный
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596715852_0:57:3086:1793_1920x0_80_0_0_c706502f6d9529fab44025d3068b675b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Ранее сообщалось, что с инициативой ввести санкции выступил Боррель после визита в Москву 4-6 февраля, по итогам которого он констатировал "отсутствие у российской стороны желания нормализовать отношения с Евросоюзом"."Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введен в действие сегодня, основываясь на моем предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьезные нарушения прав человека в связи с делом Навального, попали под санкции", - написал Боррель в Twitter.Он пояснил, что включенные в санкционный список лица "за роль, которую они сыграли в деле Навального", не смогут ездить в ЕС, также их активы в Евросоюзе, при наличии, будут заморожены.Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест оппозиционера и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. В Госдуме назвали новые санкции ЕС противоправными и бесполезными, а также сравнили их с запретом посещать Марс. В Совете Федерации заявили, что европейские санкции должны повлечь ответные меры, назвав новые рестрикции подтасовкой "улик".
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599646791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/evrosoyuz-1599635962.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596715852_357:0:3086:2047_1920x0_80_0_0_f8b7e561bab62d66e243ba7a1bb8ce35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, санкции, алексей навальный, евросоюз, в мире

Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению

18:42 02.03.2021 (обновлено: 19:05 02.03.2021)
 
© REUTERS / Olivier Hoslet/PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© REUTERS / Olivier Hoslet/Pool
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Ранее сообщалось, что с инициативой ввести санкции выступил Боррель после визита в Москву 4-6 февраля, по итогам которого он констатировал "отсутствие у российской стороны желания нормализовать отношения с Евросоюзом".
"Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введен в действие сегодня, основываясь на моем предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьезные нарушения прав человека в связи с делом Навального, попали под санкции", - написал Боррель в Twitter.
Он пояснил, что включенные в санкционный список лица "за роль, которую они сыграли в деле Навального", не смогут ездить в ЕС, также их активы в Евросоюзе, при наличии, будут заморожены.
За всю химию: как наказали Россию из-за Навального - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 18:04Слышали новость?
За всю химию: как наказали Россию из-за Навального
Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест оппозиционера и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.
В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. В Госдуме назвали новые санкции ЕС противоправными и бесполезными, а также сравнили их с запретом посещать Марс. В Совете Федерации заявили, что европейские санкции должны повлечь ответные меры, назвав новые рестрикции подтасовкой "улик".
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 17:30
"Это нонсенс". В России высказались о новых санкциях Евросоюза
 
Жозеп БоррельСанкцииАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
05:21Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
Лента новостейМолния