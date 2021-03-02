Боррель заявил, что новые санкции против России ввели по его предложению
18:42 02.03.2021 (обновлено: 19:05 02.03.2021)
© REUTERS / Olivier Hoslet/PoolВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые персональные санкции в отношении России были введены по его предложению.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Ранее сообщалось, что с инициативой ввести санкции выступил Боррель после визита в Москву 4-6 февраля, по итогам которого он констатировал "отсутствие у российской стороны желания нормализовать отношения с Евросоюзом".
"Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введен в действие сегодня, основываясь на моем предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьезные нарушения прав человека в связи с делом Навального, попали под санкции", - написал Боррель в Twitter.
Он пояснил, что включенные в санкционный список лица "за роль, которую они сыграли в деле Навального", не смогут ездить в ЕС, также их активы в Евросоюзе, при наличии, будут заморожены.
Санкции впервые принимаются в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре прошлого года и до сих пор не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест оппозиционера и замену ему приговора, призывал немедленно его освободить.
В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. В Госдуме назвали новые санкции ЕС противоправными и бесполезными, а также сравнили их с запретом посещать Марс. В Совете Федерации заявили, что европейские санкции должны повлечь ответные меры, назвав новые рестрикции подтасовкой "улик".