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Клишас не увидел логики в санкциях ЕС
Клишас не увидел логики в санкциях ЕС
В действиях ЕС, принявшего решение о санкциях против РФ по Навальному, нет никакой логики, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:42
2021-03-02T16:55
совет федерации рф
россия
санкции
андрей клишас
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В действиях ЕС, принявшего решение о санкциях против РФ по Навальному, нет никакой логики, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В действиях ЕС нет никакой логики", - сказал он.По мнению сенатора, все эти санкционные "истории" давно превратились во внутреннее дело самого Евросоюза."В России это мало кого беспокоит", - добавил Клишас.Санкционный список ЕС по Алексею Навальному включает в себя генпрокурора Игоря Краснова, гласу СК Александра Бастрыкина, глава ФСИН Александра Калашникова и гласу Росгвардии Виктора Золотова, сообщило агентство dpa.
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совет федерации рф, россия, санкции, андрей клишас, евросоюз

Клишас не увидел логики в санкциях ЕС

16:42 02.03.2021 (обновлено: 16:55 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В действиях ЕС, принявшего решение о санкциях против РФ по Навальному, нет никакой логики, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В действиях ЕС нет никакой логики", - сказал он.
По мнению сенатора, все эти санкционные "истории" давно превратились во внутреннее дело самого Евросоюза.
"В России это мало кого беспокоит", - добавил Клишас.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 16:33
В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России
Санкционный список ЕС по Алексею Навальному включает в себя генпрокурора Игоря Краснова, гласу СК Александра Бастрыкина, глава ФСИН Александра Калашникова и гласу Росгвардии Виктора Золотова, сообщило агентство dpa.
 
Совет Федерации РФРоссияСанкцииАндрей КлишасЕвросоюз
 
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