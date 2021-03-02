https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599623889.html

Клишас не увидел логики в санкциях ЕС

Клишас не увидел логики в санкциях ЕС

В действиях ЕС, принявшего решение о санкциях против РФ по Навальному, нет никакой логики, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:42

2021-03-02T16:42

2021-03-02T16:55

совет федерации рф

россия

санкции

андрей клишас

евросоюз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В действиях ЕС, принявшего решение о санкциях против РФ по Навальному, нет никакой логики, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В действиях ЕС нет никакой логики", - сказал он.По мнению сенатора, все эти санкционные "истории" давно превратились во внутреннее дело самого Евросоюза."В России это мало кого беспокоит", - добавил Клишас.Санкционный список ЕС по Алексею Навальному включает в себя генпрокурора Игоря Краснова, гласу СК Александра Бастрыкина, глава ФСИН Александра Калашникова и гласу Росгвардии Виктора Золотова, сообщило агентство dpa.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599622725.html

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совет федерации рф, россия, санкции, андрей клишас, евросоюз