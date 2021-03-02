https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599622725.html

В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России

В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России

Санкции ЕС по Алексею Навальному должны повлечь ответные меры, причём они коснутся каждой из стран ЕС, которые ввели санкции против ряда граждан РФ, считает... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:33

2021-03-02T16:33

2021-03-02T17:31

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

сша

владимир джабаров

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкции ЕС по Алексею Навальному должны повлечь ответные меры, причём они коснутся каждой из стран ЕС, которые ввели санкции против ряда граждан РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры. Причём в каждой из стран Евросоюза есть основания найти тех, кто за эти санкции отвечает", - заявил Джабаров РИА Новости.Сенатор отметил, что Россия уже привыкла к американским санкциям, тем более что связи и отношения с США не так близки."А вот то, что европейцы встали на этот санкционный путь, должно повлечь ответ", - заявил он.Джабаров также выразил недоумение тем, кто был выбран для внесения в санкционный список."Эти должностные лица выполняют свои прямые служебные обязанности", - сказал сенатор.ЕС включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599575407.html

москва

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2021

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, сша, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, в мире