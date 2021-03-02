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В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России
В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России
Санкции ЕС по Алексею Навальному должны повлечь ответные меры, причём они коснутся каждой из стран ЕС, которые ввели санкции против ряда граждан РФ, считает... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:33
2021-03-02T17:31
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
сша
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкции ЕС по Алексею Навальному должны повлечь ответные меры, причём они коснутся каждой из стран ЕС, которые ввели санкции против ряда граждан РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры. Причём в каждой из стран Евросоюза есть основания найти тех, кто за эти санкции отвечает", - заявил Джабаров РИА Новости.Сенатор отметил, что Россия уже привыкла к американским санкциям, тем более что связи и отношения с США не так близки."А вот то, что европейцы встали на этот санкционный путь, должно повлечь ответ", - заявил он.Джабаров также выразил недоумение тем, кто был выбран для внесения в санкционный список."Эти должностные лица выполняют свои прямые служебные обязанности", - сказал сенатор.ЕС включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, сша, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, в мире

В Совфеде прокомментировали новые санкции Евросоюза против России

16:33 02.03.2021 (обновлено: 17:31 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкции ЕС по Алексею Навальному должны повлечь ответные меры, причём они коснутся каждой из стран ЕС, которые ввели санкции против ряда граждан РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Решение, конечно, за руководством страны, но я убежден, что эти санкции должны повлечь за собой ответные меры. Причём в каждой из стран Евросоюза есть основания найти тех, кто за эти санкции отвечает", - заявил Джабаров РИА Новости.
Сенатор отметил, что Россия уже привыкла к американским санкциям, тем более что связи и отношения с США не так близки.
"А вот то, что европейцы встали на этот санкционный путь, должно повлечь ответ", - заявил он.
Джабаров также выразил недоумение тем, кто был выбран для внесения в санкционный список.
"Эти должностные лица выполняют свои прямые служебные обязанности", - сказал сенатор.
ЕС включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 12:38
В Кремле заявили, что политика санкций против России не достигает цели
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваСШАВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
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