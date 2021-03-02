Источник: определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:54 02.03.2021 (обновлено: 12:11 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую могут использовать для полетов на Луну, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Ракету-носитель <...> планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182 и верхней ступенью на базе РД-0169", — сообщил собеседник агентства.
Ранее в презентации, продемонстрированной гендиректором НПО "Энергомаш" Игорем Арбузовым на ежегодном собрании коллектива предприятия, была упомянута разработка двигателя РД-182 для российской многоразовой ракеты среднего класса "Амур-СПГ". Видео опубликовано на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.
Как пояснил РИА Новости источник, в "Амур-СПГ" планируется использовать многоразовый двигатель РД-0169 тягой 100 тонн, а в сверхтяжелой ракете — более грузоподъемный многоразовый РД-182 тягой 250 тонн.
По его словам, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода принадлежит лично главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.
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В декабре 2020 года Рогозин сообщил на Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" решено пересмотреть. Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использовать новые технические решения, из-за чего в первых российских пилотируемых миссиях на Луну до 2032-го задействуют ракеты семейства "Ангара". Указ Владимира Путина предусматривает, что первую сверхтяжелую ракету должны запустить в 2028 году.
Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет многоразовой — этот принцип заложен в проект "Амур-СПГ".
В январе 2021-го совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов заявил, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика, с которым определятся до середины года.
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