https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html

Источник: определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну

Источник: определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну

Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую могут использовать для полетов на Луну, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:54

2021-03-02T02:54

2021-03-02T12:11

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую могут использовать для полетов на Луну, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее в презентации, продемонстрированной гендиректором НПО "Энергомаш" Игорем Арбузовым на ежегодном собрании коллектива предприятия, была упомянута разработка двигателя РД-182 для российской многоразовой ракеты среднего класса "Амур-СПГ". Видео опубликовано на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.Как пояснил РИА Новости источник, в "Амур-СПГ" планируется использовать многоразовый двигатель РД-0169 тягой 100 тонн, а в сверхтяжелой ракете — более грузоподъемный многоразовый РД-182 тягой 250 тонн.По его словам, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода принадлежит лично главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.В декабре 2020 года Рогозин сообщил на Facebook, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" решено пересмотреть. Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использовать новые технические решения, из-за чего в первых российских пилотируемых миссиях на Луну до 2032-го задействуют ракеты семейства "Ангара". Указ Владимира Путина предусматривает, что первую сверхтяжелую ракету должны запустить в 2028 году.Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет многоразовой — этот принцип заложен в проект "Амур-СПГ".В январе 2021-го совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов заявил, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика, с которым определятся до середины года.

https://ria.ru/20210226/luna-1599183419.html

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