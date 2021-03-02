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США больше не будут предоставлять помощь России
США больше не будут предоставлять помощь России
США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:29
2021-03-02T22:07
ив роше
европейский суд по правам человека
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной.Штаты также внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделают для госсотрудничества в космической сфере. Как заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, экспорт по линии коммерческого сотрудничества ограничат через полгода переходного периода. Вашингтон прекратит финансирование любых программ на выделение средств для зарубежных военных в рамках закона о контроле за экспортом вооружений.Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдачу кредитов Москве. Это касается в частности американского Экспортно-импортного банка. Ограничения ввели за "использование Россией химического оружия". Рестрикции вступят в силу в течение 15 дней.Ранее во вторник Минфин США наложил санкции на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов "с презумпцией отказа" в лицензии.Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.Суд над НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://ria.ru/20210302/razvedka-1599634270.html
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ив роше, европейский суд по правам человека, в мире, россия, сша

США больше не будут предоставлять помощь России

21:29 02.03.2021 (обновлено: 22:07 02.03.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной.
Штаты также внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделают для госсотрудничества в космической сфере. Как заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, экспорт по линии коммерческого сотрудничества ограничат через полгода переходного периода. Вашингтон прекратит финансирование любых программ на выделение средств для зарубежных военных в рамках закона о контроле за экспортом вооружений.
Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдачу кредитов Москве. Это касается в частности американского Экспортно-импортного банка. Ограничения ввели за "использование Россией химического оружия". Рестрикции вступят в силу в течение 15 дней.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 17:28
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Ранее во вторник Минфин США наложил санкции на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.
Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов "с презумпцией отказа" в лицензии.
Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.

Суд над Навальным

Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 17:05
США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
 
Ив РошеЕвропейский суд по правам человекаВ миреРоссияСША
 
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