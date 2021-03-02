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https://ria.ru/20210302/gruziya-1599452226.html
В Грузию пускают. Стоит ли лететь и что там делать
В Грузию пускают. Стоит ли лететь и что там делать
Грузия объявила, что готова принимать россиян с отрицательным тестом на коронавирус, и интерес к авиабилетам в Тбилиси вырос в шесть раз. Однако покупают пока... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:00
2021-03-02T08:02
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Грузия объявила, что готова принимать россиян с отрицательным тестом на коронавирус, и интерес к авиабилетам в Тбилиси вырос в шесть раз. Однако покупают пока редко — прямого сообщения нет, а перелеты со стыковкой стоят довольно дорого. О том, как все-таки попасть в Грузию, сколько придется заплатить, что посмотреть, попробовать и безопасно ли там туристам, — в материале РИА Новости.
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отдых на море, отдых, что посмотреть , туристы, еда, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, маршруты - туризм, батуми, фото, туризм, тбилиси, грузия

В Грузию пускают. Стоит ли лететь и что там делать

08:00 02.03.2021 (обновлено: 08:02 02.03.2021)
 
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Грузия объявила, что готова принимать россиян с отрицательным тестом на коронавирус, и интерес к авиабилетам в Тбилиси вырос в шесть раз. Однако покупают пока редко — прямого сообщения нет, а перелеты со стыковкой стоят довольно дорого. О том, как все-таки попасть в Грузию, сколько придется заплатить, что посмотреть, попробовать и безопасно ли там туристам, — в материале РИА Новости.
© Depositphotos / Uskarp

Грузия изменила правила въезда: с 1 марта россиянам попасть в страну стало проще. Для путешествия понадобится лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Еще одно исследование нужно сделать на третий день пребывания. Но все это касается только авиапутешественников, сухопутные границы пока закрыты.

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
1 из 17

Грузия изменила правила въезда: с 1 марта россиянам попасть в страну стало проще. Для путешествия понадобится лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Еще одно исследование нужно сделать на третий день пребывания. Но все это касается только авиапутешественников, сухопутные границы пока закрыты.

© Depositphotos / Uskarp
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, в стране сняли часть ограничений. С 25 февраля снова ходит междугородний транспорт, открылись гостиницы на горнолыжных курортах. С 1 марта заработали детские сады и вузы. С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Ресторанам в Батуми разрешили работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта, а с 8-го это правило распространится на всю Грузию.

"Но будьте готовы к тому, чтобы всегда и везде носить маску — даже на безлюдных дорогах. Это требование жесткое, и полиция следит за его выполнением, — предупреждает Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Еще одно ограничение, которое может омрачить жизнь путешественникам, — комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00. Отменять его пока не собираются".

Девушки в защитных масках на одной из улиц в Тбилиси
2 из 17

Кроме того, в стране сняли часть ограничений. С 25 февраля снова ходит междугородний транспорт, открылись гостиницы на горнолыжных курортах. С 1 марта заработали детские сады и вузы. С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Ресторанам в Батуми разрешили работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта, а с 8-го это правило распространится на всю Грузию.

"Но будьте готовы к тому, чтобы всегда и везде носить маску — даже на безлюдных дорогах. Это требование жесткое, и полиция следит за его выполнением, — предупреждает Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Еще одно ограничение, которое может омрачить жизнь путешественникам, — комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00. Отменять его пока не собираются".

© Sputnik / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер

Прямого авиасообщения между нашими странами сейчас нет. Добраться можно, но это непросто и довольно дорого. Перелет из Москвы в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле в марте стоит от 12 тысяч рублей (в одну сторону). А на рейсы со стыковкой в Минске цены начинаются от 14 тысяч рублей. Средний чек по уже оформленным билетам Москва — Тбилиси на март — сентябрь — 18 970 рублей, это в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019-м. Но, несмотря на это, после новостей об открытии страны для россиян авиабилеты в Грузию ищут в разы чаще. Правда, как уточняют эксперты, перелеты пока бронируют редко, больше интересуются, какие в принципе есть варианты.

Тем не менее, если есть желание и возможность, поехать стоит.

Пассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
3 из 17

Прямого авиасообщения между нашими странами сейчас нет. Добраться можно, но это непросто и довольно дорого. Перелет из Москвы в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле в марте стоит от 12 тысяч рублей (в одну сторону). А на рейсы со стыковкой в Минске цены начинаются от 14 тысяч рублей. Средний чек по уже оформленным билетам Москва — Тбилиси на март — сентябрь — 18 970 рублей, это в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019-м. Но, несмотря на это, после новостей об открытии страны для россиян авиабилеты в Грузию ищут в разы чаще. Правда, как уточняют эксперты, перелеты пока бронируют редко, больше интересуются, какие в принципе есть варианты.

Тем не менее, если есть желание и возможность, поехать стоит.

© РИА Новости / Стрингер
CC BY 2.0 / vive le vélo / spring in tbilisi

"Март в Грузии — время цветения садов, в том числе и в самом Тбилиси, — говорит Елена. — Доступны как пешеходные экскурсии по городу, так и выезды на природу, путешествия к старинным храмам и крепостям, древним монастырям и городищам, поездки в винодельческие хозяйства".

Весна в Тбилиси
4 из 17

"Март в Грузии — время цветения садов, в том числе и в самом Тбилиси, — говорит Елена. — Доступны как пешеходные экскурсии по городу, так и выезды на природу, путешествия к старинным храмам и крепостям, древним монастырям и городищам, поездки в винодельческие хозяйства".

CC BY 2.0 / vive le vélo / spring in tbilisi
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В Тбилиси первое, куда стоит пойти — старый город с его извилистыми улочками и банями в районе Абанотубани. По одной из версий, более полутора тысяч лет назад князь Грузии Вахтанг на охоте подстрелил фазана и отправил за ним сокола. Но птица не вернулась. Вместе с добычей она попала в горячий целебный источник и сварилась. По другой версии, сокол остался жив. А вокруг водоема основали новую столицу — Тбилиси, что значит "теплый".

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси
5 из 17

В Тбилиси первое, куда стоит пойти — старый город с его извилистыми улочками и банями в районе Абанотубани. По одной из версий, более полутора тысяч лет назад князь Грузии Вахтанг на охоте подстрелил фазана и отправил за ним сокола. Но птица не вернулась. Вместе с добычей она попала в горячий целебный источник и сварилась. По другой версии, сокол остался жив. А вокруг водоема основали новую столицу — Тбилиси, что значит "теплый".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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CC BY-SA 2.0 / Henri Bergius /

Бани строились в разное время с XVII по XIX век. Ими восхищались и Александр Дюма (отец), и Александр Пушкин.

"За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу", — отзывался французский писатель.

"Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух!" — восхищался русский поэт.

У каждой бани — свое название и колорит. Есть Пестрая (она же Орбелиановская, она же Голубая) с очень красивым фасадом. Есть "Царицы", № 5, "Фантазия".

Раньше существовали мужские и женские дни для их посещения. Сейчас оборудованы раздельные залы.

Вход в Пеструю (Орбелиановскую) баню
6 из 17

Бани строились в разное время с XVII по XIX век. Ими восхищались и Александр Дюма (отец), и Александр Пушкин.

"За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу", — отзывался французский писатель.

"Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух!" — восхищался русский поэт.

У каждой бани — свое название и колорит. Есть Пестрая (она же Орбелиановская, она же Голубая) с очень красивым фасадом. Есть "Царицы", № 5, "Фантазия".

Раньше существовали мужские и женские дни для их посещения. Сейчас оборудованы раздельные залы.

CC BY-SA 2.0 / Henri Bergius /
CC BY 4.0 / Tinalomidze7 / Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, Тбилиси

Есть в Тбилиси и уникальные здания советской постройки. Например, инженерный корпус Министерства автодорог Грузии. Его строили по принципу минимального использования земли, чтобы оставить место для растений. А Дворец торжественных обрядов соединил в себе советский модернизм и черты храмовой архитектуры.

Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
7 из 17

Есть в Тбилиси и уникальные здания советской постройки. Например, инженерный корпус Министерства автодорог Грузии. Его строили по принципу минимального использования земли, чтобы оставить место для растений. А Дворец торжественных обрядов соединил в себе советский модернизм и черты храмовой архитектуры.

CC BY 4.0 / Tinalomidze7 / Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, Тбилиси
© РИА Новости / Макс Альперт

Еще одна достопримечательность столицы — канатные дороги. Одна находится в самом центре города, ведет к древней крепости Нарикала и к 20-метровой статуе "Мать Картли" ("Мать-Грузия").

Скульптура Мать Грузия в Тбилиси
8 из 17

Еще одна достопримечательность столицы — канатные дороги. Одна находится в самом центре города, ведет к древней крепости Нарикала и к 20-метровой статуе "Мать Картли" ("Мать-Грузия").

© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вторая — чуть подальше, она доставит к Черепашьему озеру. Это одно из самых популярных мест отдыха у тбилисцев и гостей. Возле него — спортивные площадки, дорожки для прогулок, несколько кафе и ресторанов.

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии
9 из 17

Вторая — чуть подальше, она доставит к Черепашьему озеру. Это одно из самых популярных мест отдыха у тбилисцев и гостей. Возле него — спортивные площадки, дорожки для прогулок, несколько кафе и ресторанов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© Sputnik

Всего в 30 километрах от Тбилиси старая столица — Мцхета. Ее главная достопримечательность — храм Светицховели. "Мое место силы, куда я привезла друзей, чтобы они напитались энергетикой созидания, витающей здесь повсюду, — рассказывала о нем для радио Sputnik телеведущая Тина Канделаки. — Уникальный храм, заложенный в IV веке, который на столетия определил архитектуру средневековой Грузии. Мцхета — это яркий образец грузинского уюта, ремесленных и кулинарных традиций древнего государства".

Вид на город Мцхета и собор Светицховели
10 из 17

Всего в 30 километрах от Тбилиси старая столица — Мцхета. Ее главная достопримечательность — храм Светицховели. "Мое место силы, куда я привезла друзей, чтобы они напитались энергетикой созидания, витающей здесь повсюду, — рассказывала о нем для радио Sputnik телеведущая Тина Канделаки. — Уникальный храм, заложенный в IV веке, который на столетия определил архитектуру средневековой Грузии. Мцхета — это яркий образец грузинского уюта, ремесленных и кулинарных традиций древнего государства".

© Sputnik
© Sputnik / Александр Имедашвили

Если проехать еще 200 километров (от Тбилиси — 230), то можно попасть в Кутаиси. Недалеко от него уникальное место — Кумистави, или пещера Прометея. "По легенде, именно рядом с ней приковали титана, давшего людям огонь, — рассказывает гид по Грузии Александр Бунтарь. — Пешеходная тропа здесь — более 1,2 километра".

Пещера Прометея, известная как пещера Кумистави, в окрестностях города Цхалтубо в Грузии
11 из 17

Если проехать еще 200 километров (от Тбилиси — 230), то можно попасть в Кутаиси. Недалеко от него уникальное место — Кумистави, или пещера Прометея. "По легенде, именно рядом с ней приковали титана, давшего людям огонь, — рассказывает гид по Грузии Александр Бунтарь. — Пешеходная тропа здесь — более 1,2 километра".

© Sputnik / Александр Имедашвили
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

"Если вы мечтаете о горах — можно отправиться в Сванетию (472 километра от Тбилиси, 110 от Кутаиси). Здесь — самые величественные вершины Грузии и знаменитые сванские башни VIII-XVIII веков, в которых жили и укрывались от врагов, — говорит Елена Варванина. — Недоступными весной остаются только регионы Тушетия и Хевсуретия — дороги туда приведут в порядок и откроют в лучшем случае в начале лета".

Сванские башни и сванские дома-крепости в Сванетии - исторической горной области на северо-западе Грузии
12 из 17

"Если вы мечтаете о горах — можно отправиться в Сванетию (472 километра от Тбилиси, 110 от Кутаиси). Здесь — самые величественные вершины Грузии и знаменитые сванские башни VIII-XVIII веков, в которых жили и укрывались от врагов, — говорит Елена Варванина. — Недоступными весной остаются только регионы Тушетия и Хевсуретия — дороги туда приведут в порядок и откроют в лучшем случае в начале лета".

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Еще одно удивительное место Грузии — крепость Гонио (380 километров от Тбилиси, 15 — от Батуми). "Ее возвели в I веке нашей эры, — говорит Александр. — Сохранилась в прекрасном состоянии. Там есть отличный этнографический музей. Это самые древние археологические раскопки на территории страны".

Гонио-Апсаросская крепость в Грузии
13 из 17

Еще одно удивительное место Грузии — крепость Гонио (380 километров от Тбилиси, 15 — от Батуми). "Ее возвели в I веке нашей эры, — говорит Александр. — Сохранилась в прекрасном состоянии. Там есть отличный этнографический музей. Это самые древние археологические раскопки на территории страны".

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанк

А еще, не выезжая из Грузии, можно попасть практически в Эмираты. "Батуми (378 километров от Тбилиси) — это как современный Дубай. Есть старый и новый город, последний — весь в небоскребах, — уточняет Бунтарь. — Там прекрасное морское побережье". Главная достопримечательность — Приморский бульвар — километры парков, прогулочных дорожек, скамеек, скульптур. Кстати, это один из самых длинных променадов в Европе.

Технологический университет и башня Алфавит в городе Батуми
14 из 17

А еще, не выезжая из Грузии, можно попасть практически в Эмираты. "Батуми (378 километров от Тбилиси) — это как современный Дубай. Есть старый и новый город, последний — весь в небоскребах, — уточняет Бунтарь. — Там прекрасное морское побережье". Главная достопримечательность — Приморский бульвар — километры парков, прогулочных дорожек, скамеек, скульптур. Кстати, это один из самых длинных променадов в Европе.

© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Денис Асланов

Сейчас, конечно, купаться еще рано, но если окажетесь в Батуми, стоит посетить ботанический сад. Там собраны практически все субтропические растения мира. Доступны и прогулки на яхтах, рыбалка.

Набережная Батуми
15 из 17

Сейчас, конечно, купаться еще рано, но если окажетесь в Батуми, стоит посетить ботанический сад. Там собраны практически все субтропические растения мира. Доступны и прогулки на яхтах, рыбалка.

© Sputnik / Денис Асланов
© Depositphotos / kljkljh

В Грузии в целом и в Батуми в частности нужно забыть о диете. Гиды советуют обязательно попробовать вино, сациви, хинкали, чахохбили, харчо и аджарский хачапури. Последний — именно в Аджарии, столица которой и есть Батуми. "Настоящий делают только там, так как среднегодовая влажность в этом регионе 80 процентов, а для теста необходим именно такой воздух: тогда оно будет пышным, — рассказывает Александр Бунтарь. — Выпекают хачапури в печи на дровах. Выглядит как лодочка, а внутрь кладут несколько сортов сыра в перетертом виде и разбивают яйцо, как символ солнца. Подают с кусочком масла".

Ужин в грузинском ресторане
16 из 17

В Грузии в целом и в Батуми в частности нужно забыть о диете. Гиды советуют обязательно попробовать вино, сациви, хинкали, чахохбили, харчо и аджарский хачапури. Последний — именно в Аджарии, столица которой и есть Батуми. "Настоящий делают только там, так как среднегодовая влажность в этом регионе 80 процентов, а для теста необходим именно такой воздух: тогда оно будет пышным, — рассказывает Александр Бунтарь. — Выпекают хачапури в печи на дровах. Выглядит как лодочка, а внутрь кладут несколько сортов сыра в перетертом виде и разбивают яйцо, как символ солнца. Подают с кусочком масла".

© Depositphotos / kljkljh
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Политических волнений в Грузии и гиды, и местные жители туристам советуют не опасаться. Сегодня, 2 марта, в день пленарного заседания парламента, представители оппозиции анонсировали пикетирование здания законодательного органа.

Но это привычная ситуация. "Протесты здесь проходят постоянно, но они не касаются отдыхающих, — говорит Александр. — Для грузинского народа гость — это святое. Так что, если, например, на проспекте Руставели в Тбилиси стоят ограждения, просто нужно обойти проспект стороной".

Участники и сторонники оппозиционных партий в Грузии проводят манифестацию, направляясь к площади перед парламентом в Тбилиси
17 из 17

Политических волнений в Грузии и гиды, и местные жители туристам советуют не опасаться. Сегодня, 2 марта, в день пленарного заседания парламента, представители оппозиции анонсировали пикетирование здания законодательного органа.

Но это привычная ситуация. "Протесты здесь проходят постоянно, но они не касаются отдыхающих, — говорит Александр. — Для грузинского народа гость — это святое. Так что, если, например, на проспекте Руставели в Тбилиси стоят ограждения, просто нужно обойти проспект стороной".

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
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