В Грузию пускают. Стоит ли лететь и что там делать

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Кроме того, в стране сняли часть ограничений. С 25 февраля снова ходит междугородний транспорт, открылись гостиницы на горнолыжных курортах. С 1 марта заработали детские сады и вузы. С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Ресторанам в Батуми разрешили работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта, а с 8-го это правило распространится на всю Грузию.

"Но будьте готовы к тому, чтобы всегда и везде носить маску — даже на безлюдных дорогах. Это требование жесткое, и полиция следит за его выполнением, — предупреждает Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Еще одно ограничение, которое может омрачить жизнь путешественникам, — комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00. Отменять его пока не собираются".