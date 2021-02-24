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Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:26
2021-02-24T13:55
туризм
ираклий гарибашвили
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 24 фев — РИА Новости. С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили.Он отметил, что список стран, граждане которых могут въехать в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.До этого в Грузию с документом о результатах ПЦР-теста могли въезжать только граждане стран Евросоюза, а остальным требовалось предъявить справку о вакцинации."На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — добавил премьер-министр.Кроме того, в Грузии снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах, с 1 марта заработают детские сады и вузы, с 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта в Батуми, а с 8-го — по всей Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что все заведения должны строго следовать установленным рекомендациям.При этом останется в силе комендантский час, который действует с девяти вечера до пяти утра.
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туризм, ираклий гарибашвили, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, грузия, в мире

Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19

13:26 24.02.2021 (обновлено: 13:55 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТБИЛИСИ, 24 фев — РИА Новости. С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Он отметил, что список стран, граждане которых могут въехать в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
До этого в Грузию с документом о результатах ПЦР-теста могли въезжать только граждане стран Евросоюза, а остальным требовалось предъявить справку о вакцинации.
"На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — добавил премьер-министр.
Кроме того, в Грузии снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах, с 1 марта заработают детские сады и вузы, с 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.
Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта в Батуми, а с 8-го — по всей Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что все заведения должны строго следовать установленным рекомендациям.
При этом останется в силе комендантский час, который действует с девяти вечера до пяти утра.
 
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