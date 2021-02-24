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Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19

Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19

С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:26

2021-02-24T13:26

2021-02-24T13:55

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ТБИЛИСИ, 24 фев — РИА Новости. С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили.Он отметил, что список стран, граждане которых могут въехать в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию. Для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.До этого в Грузию с документом о результатах ПЦР-теста могли въезжать только граждане стран Евросоюза, а остальным требовалось предъявить справку о вакцинации."На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — добавил премьер-министр.Кроме того, в Грузии снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах, с 1 марта заработают детские сады и вузы, с 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) — с 1 марта в Батуми, а с 8-го — по всей Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что все заведения должны строго следовать установленным рекомендациям.При этом останется в силе комендантский час, который действует с девяти вечера до пяти утра.

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