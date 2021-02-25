https://ria.ru/20210225/gruziya-1598911612.html

Интерес к авиабилетам в Грузию из России вырос в шесть раз

Интерес к авиабилетам в Грузию из России вырос в шесть раз

Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно увеличились по сравнению с РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:37

2021-02-25T15:37

2021-02-25T15:37

цены

авиабилеты

евросоюз

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

туту.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151565/46/1515654628_0:308:5861:3605_1920x0_80_0_0_1ff6da76611c16e8955f51ca5c86644e.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно увеличились по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает Туту.ру. Грузия с 1 марта упрощает въезд: можно попасть в страну, если есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее это было достаточным условием только для граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было предоставить справку о вакцинации. Перелет из Москвы в Тбилиси в марте стоит от 12 тысяч рублей (в одну сторону). Это варианты с пересадками в Стамбуле. Также можно добраться через Минск, цены начинаются от 14 тысяч рублей. При этом средний чек по уже оформленным проездным документам по направлению Москва — Тбилиси на март — сентябрь составляет 18 970 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20210224/granitsy-1598765342.html

москва

минск

стамбул

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, авиабилеты, евросоюз, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туту.ру, новости - туризм, москва, минск, стамбул, грузия