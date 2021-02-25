https://ria.ru/20210225/gruziya-1598911612.html
Интерес к авиабилетам в Грузию из России вырос в шесть раз
Интерес к авиабилетам в Грузию из России вырос в шесть раз
Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно увеличились по сравнению с РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:37
2021-02-25T15:37
2021-02-25T15:37
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авиабилеты
евросоюз
туризм
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно увеличились по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает Туту.ру. Грузия с 1 марта упрощает въезд: можно попасть в страну, если есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее это было достаточным условием только для граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было предоставить справку о вакцинации. Перелет из Москвы в Тбилиси в марте стоит от 12 тысяч рублей (в одну сторону). Это варианты с пересадками в Стамбуле. Также можно добраться через Минск, цены начинаются от 14 тысяч рублей. При этом средний чек по уже оформленным проездным документам по направлению Москва — Тбилиси на март — сентябрь составляет 18 970 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.
https://ria.ru/20210224/granitsy-1598765342.html
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цены, авиабилеты, евросоюз, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туту.ру, новости - туризм, москва, минск, стамбул, грузия
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно увеличились по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает Туту.ру.
Грузия с 1 марта упрощает въезд: можно попасть в страну, если есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее это было достаточным условием только для граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было предоставить справку о вакцинации.
Перелет из Москвы в Тбилиси в марте стоит от 12 тысяч рублей (в одну сторону). Это варианты с пересадками в Стамбуле. Также можно добраться через Минск, цены начинаются от 14 тысяч рублей.
При этом средний чек по уже оформленным проездным документам по направлению Москва — Тбилиси на март — сентябрь составляет 18 970 рублей, что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.