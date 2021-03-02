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В палаточном лагере оппозиции в Ереване задержали пьяного мужчину с ножом
В палаточном лагере оппозиции в Ереване задержали пьяного мужчину с ножом
Нетрезвого мужчину с ножом задержали полицейские в палаточном лагере оппозиции у парламента в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:19
2021-03-02T21:19
2021-03-02T21:19
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ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Нетрезвого мужчину с ножом задержали полицейские в палаточном лагере оппозиции у парламента в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.Вечером во вторник у парламента собралось несколько десятков сторонников оппозиции. Они повесили на забор парламента красные ленты с названиями деревень, потерянными армянской стороной в ходе боевых действий.Неожиданно в одну из палаток зашёл нетрезвый мужчина с ножом. Мотивов своего поступка он не пояснил, однако оппозиционеры вытолкали его из палатки и передали подоспевшим полицейским. Те задержали его для разбирательств, передаёт корреспондент РИА Новости.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Красные ленты и палатки: армянские оппозиционеры собрались у парламента в Ереване
Армянские оппозиционеры собрались у парламента в Ереване, на его ограде они развесили красные ленты с названиями потерянных в войну городов и деревень.
2021-03-02T21:19
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ситуация в армении, москва, азербайджан, армения, в мире