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Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России
Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России
Американский доллар останется в обращении в России, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T06:01
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россия
валентина матвиенко
сша
экономика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский доллар останется в обращении в России, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству Блумберг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.Матвиенко назвала высказывание Рябкова "не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией". "Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная", — подчеркнула она.Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз."То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", — сказала Матвиенко.Она заверила, что эта работа будет и дальше продолжаться. "Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан", — отметила сенатор.Россияне все чаще берут кредиты и делают вклады в рублях, заключила спикер Совфеда.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dollar-1598886067.html
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россия, валентина матвиенко, сша, экономика

Матвиенко оценила возможность отказа от доллара в России

06:01 02.03.2021 (обновлено: 11:05 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американский доллар останется в обращении в России, сказала в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, <...> но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", — отметила она.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству Блумберг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.
Матвиенко назвала высказывание Рябкова "не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией". "Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная", — подчеркнула она.
Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.
"То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", — сказала Матвиенко.
Она заверила, что эта работа будет и дальше продолжаться. "Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан", — отметила сенатор.
Россияне все чаще берут кредиты и делают вклады в рублях, заключила спикер Совфеда.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
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