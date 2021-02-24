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https://ria.ru/20210224/dollar-1598835577.html
МИД призвал ослабить зависимость России от "ядовитого" доллара
МИД призвал ослабить зависимость России от "ядовитого" доллара
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:28
2021-02-24T21:26
джо байден
москва
россия
реакция на санкции
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
доллар
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США."Нам нужно &lt;…&gt; устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — подчеркнул он.Рябков не стал перечислять конкретные меры, необходимые для противодействия доллару. Он также напомнил, что внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.Как отметил дипломат, подобные меры в первую очередь связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. Рябков также напомнил, что за последние несколько лет экономические меры со стороны США коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Как предположил замглавы внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации Вашингтон лишь усилит санкционную политику.Помимо прочего, Рябков указал на усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Дипломат предположил, что сейчас отношения двух стран, вероятно, накалены сильнее, чем во времена существования СССР.
https://ria.ru/20210224/bayden-1598820458.html
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джо байден, москва, россия, реакция на санкции, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, доллар, рубль, экономика

МИД призвал ослабить зависимость России от "ядовитого" доллара

19:28 24.02.2021 (обновлено: 21:26 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.
"Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — подчеркнул он.
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Дипломат ответил на слова Байдена о "российской угрозе"
Рябков не стал перечислять конкретные меры, необходимые для противодействия доллару. Он также напомнил, что внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.
Как отметил дипломат, подобные меры в первую очередь связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. Рябков также напомнил, что за последние несколько лет экономические меры со стороны США коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Как предположил замглавы внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации Вашингтон лишь усилит санкционную политику.
Помимо прочего, Рябков указал на усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Дипломат предположил, что сейчас отношения двух стран, вероятно, накалены сильнее, чем во времена существования СССР.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Стратегический ход: Россия вложила миллиард в госдолг США
 
Джо БайденМоскваРоссияРеакция на санкцииСанкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАдолларРубльЭкономика
 
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