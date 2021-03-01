https://ria.ru/20210301/topilin-1599404721.html

Биография Максима Топилина

Биография Максима Топилина

Максим Анатольевич Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:06

2021-03-01T12:06

2021-03-01T12:06

россия

отставки и назначения - новости

максим топилин

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/00/1563820061_0:12:3056:1730_1920x0_80_0_0_2fec2534e8da438e5713311ab9b3ca29.jpg

Максим Анатольевич Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве.В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.С 1988 года по 1991 год – младший научный сотрудник, аспирант отдела НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.С 1991 года по 1994 год был старшим научным сотрудником, заведующим сектором НИИ труда.С 1994 года по 1996 год – специалист-эксперт, консультант отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения аппарата правительства РФ.С 1996 года по 1997 год занимал должность консультанта отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения аппарата правительства РФ.С 1997 года по 2001 год Топилин работал начальником отдела в департаменте социального развития аппарата правительства РФ.С 2001 года по 2004 год – заместитель министра труда и социального развития РФ.С 2004 года по 2008 год – руководитель Федеральной службы по труду и занятости.C 2008 года по 2012 год был заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ. 21 мая 2012 года указом президента РФ Максим Топилин был назначен министром труда и социальной защиты РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Российской Федерации. 22 января 2020 года Максим Топилин был назначен на пост председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 11 февраля 2021 года освобожден от должности главы Пенсионного фонда России.1 марта 2021 года стало известно, что Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД. Награжден орденом Мужества (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью Столыпина П.А. I степени. Декларированный доход за 2019 год – 7,9 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отставки и назначения - новости, максим топилин, справки