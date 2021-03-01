https://ria.ru/20210301/topilin-1599398335.html

Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:32

2021-03-01T11:32

2021-03-01T12:00

андрей кигим

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

экономика

россия

ржд

максим топилин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании.Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования. Ряд СМИ писали на источники, что Топилин перейдет в РЖД.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210212/topilin-1597104757.html

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2021

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андрей кигим, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, экономика, россия, ржд, максим топилин