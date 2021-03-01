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Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:32
2021-03-01T12:00
андрей кигим
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
экономика
россия
ржд
максим топилин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании.Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования. Ряд СМИ писали на источники, что Топилин перейдет в РЖД.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
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андрей кигим, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, экономика, россия, ржд, максим топилин

Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

11:32 01.03.2021 (обновлено: 12:00 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМаксим Топилин
Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании.
Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования. Ряд СМИ писали на источники, что Топилин перейдет в РЖД.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости.
В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
Максим Топилин перед началом дискуссии в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 13:05
Биография Максима Топилина
 
Андрей КигимМихаил МишустинПенсионный фонд РФЭкономикаРоссияРЖДМаксим Топилин
 
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