https://ria.ru/20210301/topilin-1599398335.html
Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Бывший глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:32
2021-03-01T11:32
2021-03-01T12:00
андрей кигим
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
экономика
россия
ржд
максим топилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cfdf62765512ae6f97f1917b22fbfdb.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД, сообщили РИА Новости в компании.Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале текущего года освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования. Ряд СМИ писали на источники, что Топилин перейдет в РЖД.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20210212/topilin-1597104757.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf0cf12e5043d18e8f801ff4f99771f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей кигим, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, экономика, россия, ржд, максим топилин