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https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599441384.html
МИД пообещал ответить ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального
МИД пообещал ответить ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального
Россия ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела Алексея Навального; какой будет реакция, пока не известно, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:52
2021-03-01T17:40
фонд борьбы с коррупцией
европейский суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр грушко
александр бортников
великобритания
москва
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела Алексея Навального; какой будет реакция, пока не известно, заявил замглавы МИД Александр Грушко.Как именно отреагирует Россия, дипломат не уточнил. По его словам, сейчас бессмысленно "гадать на кофейной гуще".Европейские санкции по делу НавальногоВ октябре 2020 года ЕС и Великобритания ввели индивидуальные меры против шести россиян, включая директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также против одной организации. Ограничения накладывали по режиму санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с делом Скрипалей.В конце февраля главы МИД стран ЕС согласовали расширение персональных санкций против россиян, которых Брюссель подозревает в отравлении Алексея Навального. Технически ограничения впервые будут оформлены по режиму за нарушение прав человека.Он предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер — заморозка активов на территории ЕС, запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.Брюссель неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призывал немедленно его освободить. В России решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к российской Конституции, международные обязательства Москва исполняет лишь в том случае, если они не противоречат законодательству страны.Решение судаВ феврале Симоновский суд Москвы отменил основателю ФБК* условный срок, заменив его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Алексей Навальный и его юристы считают преследование политически мотивированным. В то же время это утверждение опроверг Европейский суд по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые власти уже выплатили.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599354520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sanktsii-1599415148.html
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фонд борьбы с коррупцией, европейский суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр грушко, александр бортников, великобритания, москва, алексей навальный, россия, в мире

МИД пообещал ответить ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального

14:52 01.03.2021 (обновлено: 17:40 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела Алексея Навального; какой будет реакция, пока не известно, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран", — сказал Грушко.

Как именно отреагирует Россия, дипломат не уточнил. По его словам, сейчас бессмысленно "гадать на кофейной гуще".

Европейские санкции по делу Навального

В октябре 2020 года ЕС и Великобритания ввели индивидуальные меры против шести россиян, включая директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также против одной организации. Ограничения накладывали по режиму санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с делом Скрипалей.
В конце февраля главы МИД стран ЕС согласовали расширение персональных санкций против россиян, которых Брюссель подозревает в отравлении Алексея Навального. Технически ограничения впервые будут оформлены по режиму за нарушение прав человека.
Он предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер — заморозка активов на территории ЕС, запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Брюссель неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призывал немедленно его освободить. В России решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к российской Конституции, международные обязательства Москва исполняет лишь в том случае, если они не противоречат законодательству страны.

Решение суда

В феврале Симоновский суд Москвы отменил основателю ФБК* условный срок, заменив его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный и его юристы считают преследование политически мотивированным. В то же время это утверждение опроверг Европейский суд по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые власти уже выплатили.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Фонд борьбы с коррупциейЕвропейский судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ГрушкоАлександр БортниковВеликобританияМоскваАлексей НавальныйРоссияВ мире
 
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