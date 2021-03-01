https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599428089.html

Россия готова ответить ЕС на новые санкции по Навальному, заявил Климов

Россия готова ответить ЕС на новые санкции по Навальному, заявил Климов

Россия ответит на новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, если эти санкции будут введены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:50

2021-03-01T13:50

2021-03-01T20:55

россия

совет ес

алексей навальный

брюссель

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, если эти санкции будут введены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Реакция России на подобного рода выходки всегда была, и в этот раз последует. Как уже говорил наш полпред при ЕС господин Чижов, мы обязательно ответим, но не обязательно ответ будет симметричным", - заявил Климов.Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель, вводя подобные санкции, лишь подтверждает мнение о том, что ЕС "не слышит" Россию уже 15 лет.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sanktsii-1599415148.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет ес, алексей навальный, брюссель, совет федерации рф