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https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599428089.html
Россия готова ответить ЕС на новые санкции по Навальному, заявил Климов
Россия готова ответить ЕС на новые санкции по Навальному, заявил Климов
Россия ответит на новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, если эти санкции будут введены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:50
2021-03-01T20:55
россия
совет ес
алексей навальный
брюссель
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, если эти санкции будут введены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Реакция России на подобного рода выходки всегда была, и в этот раз последует. Как уже говорил наш полпред при ЕС господин Чижов, мы обязательно ответим, но не обязательно ответ будет симметричным", - заявил Климов.Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель, вводя подобные санкции, лишь подтверждает мнение о том, что ЕС "не слышит" Россию уже 15 лет.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.
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россия, совет ес, алексей навальный, брюссель, совет федерации рф

Россия готова ответить ЕС на новые санкции по Навальному, заявил Климов

13:50 01.03.2021 (обновлено: 20:55 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия ответит на новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, если эти санкции будут введены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.
"Реакция России на подобного рода выходки всегда была, и в этот раз последует. Как уже говорил наш полпред при ЕС господин Чижов, мы обязательно ответим, но не обязательно ответ будет симметричным", - заявил Климов.
Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Брюссель, вводя подобные санкции, лишь подтверждает мнение о том, что ЕС "не слышит" Россию уже 15 лет.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 12:52
Постпреды ЕС согласовали санкции против России из-за ситуации с Навальным
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.
Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.
 
РоссияСовет ЕСАлексей НавальныйБрюссельСовет Федерации РФ
 
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