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В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России
В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России
Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:52
2021-03-01T14:05
россия
алексей навальный
совет федерации рф
евросоюз
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.Он указал на то, что санкции, если будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против РФ в повестке заседания значится еще только обсуждение программы "Будущее Европы".Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
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россия, алексей навальный, совет федерации рф, евросоюз, андрей климов, в мире

В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России

13:52 01.03.2021 (обновлено: 14:05 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.
"Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера", - сказал Климов.
Он указал на то, что санкции, если будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.
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Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.
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Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
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