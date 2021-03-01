https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html
В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России
В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России
Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:52
2021-03-01T13:52
2021-03-01T14:05
россия
алексей навальный
совет федерации рф
евросоюз
андрей климов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7d28a9f09507eb4af38adb28617a3d2.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.Он указал на то, что санкции, если будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против РФ в повестке заседания значится еще только обсуждение программы "Будущее Европы".Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
https://ria.ru/20210226/izdevatelstvo-1599116634.html
https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html
https://ria.ru/20210224/sanctions-1598852655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caecf18d0738cd9a287291c063910de8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, совет федерации рф, евросоюз, андрей климов, в мире
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Планируемые санкции ЕС
против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации
по международным делам Андрей Климов
.
Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального
, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.
"Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на уставе ООН
. И наказание получается совершенно не судебного характера", - сказал Климов.
Он указал на то, что санкции, если будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.
Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.
Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.
Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС
на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.
Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против РФ в повестке заседания значится еще только обсуждение программы "Будущее Европы".
Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России
и главу ФСИН РФ".
В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.