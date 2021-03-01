https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html

В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России

В Совфеде ответили на планируемые санкции Евросоюза против России

Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:52

2021-03-01T13:52

2021-03-01T14:05

россия

алексей навальный

совет федерации рф

евросоюз

андрей климов

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Планируемые санкции ЕС против граждан РФ являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС.Он указал на то, что санкции, если будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значился в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения. Постпреды запустили техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС на министерском уровне окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале. Тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме санкций против РФ в повестке заседания значится еще только обсуждение программы "Будущее Европы".Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.

https://ria.ru/20210226/izdevatelstvo-1599116634.html

https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html

https://ria.ru/20210224/sanctions-1598852655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, совет федерации рф, евросоюз, андрей климов, в мире