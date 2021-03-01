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Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального
Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального
Постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:43
2021-03-01T15:06
жозеп боррель
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
в мире
россия
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источник РИА Новости."Да, только что запущена письменная процедура", — сказал он.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе.Решение об ограничительных мерах против российских граждан приняли главы МИД стран Евросоюза 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения перечня.Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".Брюссель принял решение об ограничительных мерах в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предложил назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку"."Априори незаконные меры"Решение Брюсселя прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на Уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера", — отметил он.По его словам, российская сторона не оставит действия Евросоюза без внимания.Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
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жозеп боррель, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, в мире, россия, евросоюз

Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального

12:43 01.03.2021 (обновлено: 15:06 01.03.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источник РИА Новости.
"Да, только что запущена письменная процедура", — сказал он.
Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе.
Решение об ограничительных мерах против российских граждан приняли главы МИД стран Евросоюза 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения перечня.
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Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".
Брюссель принял решение об ограничительных мерах в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предложил назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.
В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку".
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"Априори незаконные меры"

Решение Брюсселя прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на Уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера", — отметил он.
По его словам, российская сторона не оставит действия Евросоюза без внимания.
"Реакция России на подобного рода выходки всегда была, и в этот раз последует. Как уже говорил наш полпред при ЕС господин Чижов, мы обязательно ответим, но не обязательно ответ будет симметричным", — подчеркнул он.
Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
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Жозеп БоррельФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаВ миреРоссияЕвросоюз
 
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