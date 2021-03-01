https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599412385.html

Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального

Постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального

Постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:43

2021-03-01T12:43

2021-03-01T15:06

жозеп боррель

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

в мире

россия

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источник РИА Новости."Да, только что запущена письменная процедура", — сказал он.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе.Решение об ограничительных мерах против российских граждан приняли главы МИД стран Евросоюза 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения перечня.Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".Брюссель принял решение об ограничительных мерах в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предложил назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку"."Априори незаконные меры"Решение Брюсселя прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на Уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера", — отметил он.По его словам, российская сторона не оставит действия Евросоюза без внимания.Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

https://ria.ru/20210224/evrosoyuz-1598769641.html

https://ria.ru/20210222/maas-1598544004.html

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жозеп боррель, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, в мире, россия, евросоюз