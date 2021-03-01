https://ria.ru/20210301/reestr-1599497969.html
Минцифры запустило онлайн-реестр обязательных требований к бизнесу
Минцифры запустило онлайн-реестр обязательных требований к бизнесу
Минцифры РФ запустило в опытную эксплуатацию реестр обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:00
2021-03-01T19:00
2021-03-01T19:00
россия
олег качанов
алексей херсонцев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минцифры РФ запустило в опытную эксплуатацию реестр обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля, говорится в сообщении министерства.Реестр представляет собой федеральную государственную информационную систему (ФГИС), цель ее создания - систематизация обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, ведение актуальной электронной базы данных таких актов, а также информирование заинтересованных лиц об обязательных требованиях, поясняет Минцифры. ФГИС создана создана для реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере контрольно-надзорной деятельностиОбязательство по запуску реестра возложено на Минцифры России вступившим в силу с 1 марта постановлением правительства, которым утверждены правила формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований.Как поясняет Минцифры, среди функциональных возможностей системы — автоматическое распознавание в текстах правовых актов обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения, что упрощает процессы наполнения и поддержания реестра обязательных требований в актуальном состоянии.Система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей федеральных органов власти, контрольно-надзорных органов и Аналитического центра при правительстве РФ при дальнейшей актуализации нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.Кроме того, ФГИС имеет возможность планирования и проведения очных и заочных заседаний рабочих групп, учета планов-графиков разработки нормативных правовых актов, мониторинга этапов согласования проектов актов. "Данное решение позволило автоматизировать деятельность 43 рабочих групп, в системе уже работают более 3,5 тысячи пользователей, состоялось более 800 заседаний рабочих групп", - отмечает Минцифры.Отмечается, что в настоящее время реестр, работа над которым ведется совместно с Минэкономразвития, позволяет оперативно информировать правительство РФ о ходе реализации "регуляторной гильотины" в части пересмотра актов с обязательными требованиями."Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Олега Качанова."В рамках пилотного проекта будут сделаны первые шаги к выделению обязательных требований и их систематизации. После завершения эксперимента с 5 федеральными органами исполнительной власти мы планируем масштабировать реестр на деятельность остальных органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. Инструменты, реализуемые при создании системы, должны быть полезны как предпринимателям, так и органам государственной власти, устанавливающим новые обязательные требования и осуществляющим контроль за их исполнением", — отметил статс-секретарь — замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев.
https://ria.ru/20210220/mishustin-1598299628.html
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россия, олег качанов, алексей херсонцев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минцифры РФ
запустило в опытную эксплуатацию реестр обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля, говорится в сообщении министерства.
Реестр представляет собой федеральную государственную информационную систему (ФГИС), цель ее создания - систематизация обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, ведение актуальной электронной базы данных таких актов, а также информирование заинтересованных лиц об обязательных требованиях, поясняет Минцифры. ФГИС создана создана для реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере контрольно-надзорной деятельности
Обязательство по запуску реестра возложено на Минцифры России вступившим в силу с 1 марта постановлением правительства, которым утверждены правила формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований.
Как поясняет Минцифры, среди функциональных возможностей системы — автоматическое распознавание в текстах правовых актов обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения, что упрощает процессы наполнения и поддержания реестра обязательных требований в актуальном состоянии.
Система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей федеральных органов власти, контрольно-надзорных органов и Аналитического центра при правительстве РФ при дальнейшей актуализации нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.
Кроме того, ФГИС имеет возможность планирования и проведения очных и заочных заседаний рабочих групп, учета планов-графиков разработки нормативных правовых актов, мониторинга этапов согласования проектов актов. "Данное решение позволило автоматизировать деятельность 43 рабочих групп, в системе уже работают более 3,5 тысячи пользователей, состоялось более 800 заседаний рабочих групп", - отмечает Минцифры.
Отмечается, что в настоящее время реестр, работа над которым ведется совместно с Минэкономразвития, позволяет оперативно информировать правительство РФ о ходе реализации "регуляторной гильотины" в части пересмотра актов с обязательными требованиями.
"Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещаться на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля 2021 года. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования", — приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Олега Качанова
.
"В рамках пилотного проекта будут сделаны первые шаги к выделению обязательных требований и их систематизации. После завершения эксперимента с 5 федеральными органами исполнительной власти мы планируем масштабировать реестр на деятельность остальных органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. Инструменты, реализуемые при создании системы, должны быть полезны как предпринимателям, так и органам государственной власти, устанавливающим новые обязательные требования и осуществляющим контроль за их исполнением", — отметил статс-секретарь — замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев
.