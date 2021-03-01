https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html

"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья

"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья

Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:27

2021-03-01T15:27

2021-03-01T15:27

культура

инстаграм

галь гадот

chanel

гильермо дель торо гомес

джиллиан андерсон

versace

марк руффало

билл мюррей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599384195_0:137:667:512_1920x0_80_0_0_1c201fc5c2b5dcf641022381cd2ac13f.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и среди лауреатов оказалось много неочевидных имен.Из-за пандемии на ней присутствовали только звезды, которые объявляли победителей, и ведущие Тина Фэй и Эми Полер. Номинанты же подключались к трансляции по Zoom, из-за чего возникали курьезы.Например, Дэниэл Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Иуда и Черный Мессия"), произнес, наверное, хорошую речь. Только забыл включить свой микрофон!Неловкие моменты возникли из-за идеи организаторов представлять номинантов в формате Zoom-комнаты. Оказавшиеся в единой "виртуально встрече" звезды часто не знали, что сказать или как реагировать друг на друга.Или вели себя комично. Как, например, Оливия Колман, которая проиграла в обоих категориях, где была представлена, но пустилась в пляс, когда "Глобус" получила Эмма Коррин (за роль в сериале "Корона"). Или когда умилялась собаке Сары Полсон (конкурентке Оливии в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале").Атмосфера бэкстейдж отличалась от обычного столпотворения. Например, 83-летняя Джейн Фонда не побоялась прийти на церемонию лично и получить почетный "Золотой глобус" за вклад в индустрию. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она стоит с защитным экраном перед лицом, а ее окружают помощники и ассистенты в масках.На красной ковровой дорожке также был 76-летний Майкл Дуглас с Кэтрин Зета-Джонс. Что заставило задуматься о тренде: молодые лауреаты остались по домам, а их именитые старшие коллеги не побоялись коронавируса и приехали лично.Кстати, создалось впечатление, что некоторые знаменитости за год сидения дома растеряли навык выбора нарядов для церемоний. И если стиль Марго Робби (в неизменном для нее Chanel) или Галь Гадот не слишком изменился, то к костюмам ведущей Тины Фэй (в Versace) или Лоры Дерн есть вопросы. Последняя выбрала черную пиджачную пару с атласной отделкой, но явно не учла деталей. Чересчур длинные брюки (не спасли даже шпильки) создали очень неаккуратный вид."На грани" была и Розмунд Пайк (получила "Глобус" за роль в картине "Аферистка"). Ее красное платье из тюля от Молли Годдард выглядело чересчур неформальным и немного небрежным.В яркости наряда с Пайк соперничала Синтия Эриво. Ее неоново-зеленое платье от Valentino и перчатки до локтя создали, пожалуй, самый незабываемый образ на ковровой дорожке.Удивили и некоторые лауреаты, выходившие на связь из дома. Одни приоделись в костюмы и платья (Марк Руффало, Джиллиан Андерсон), а другие были в толстовках, как Джейсон Судейкис. Кто-то подключился к трансляции с террасы под пальмами (как Билл Мюррей), а кто-то — из комнаты похожей на гардеробную (Джефф Дэниелс).Обсуждают не только наряды, но и награды. Так, лидер по числу номинаций (их было шесть), биографический фильм "Манк", в результате не получил на одного "Глобуса".Хлою Чжао назвали "Лучшим режиссером" (за фильм "Земля кочевников"), она стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в этой категории. Но некоторые эксперты отметили, что в этой номинации премию четвертый год подряд получает режиссер не из США. Предыдущие три года побеждали британец Сэм Мендес ("1917"), мексиканцы Альфонсо Куарон "Рома" и Гильермо дель Торо ("Форма воды")."Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара". Теперь можно делать ставки на то, кто получит "золотого рыцаря".

https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инстаграм, галь гадот, chanel, гильермо дель торо гомес, джиллиан андерсон, versace, марк руффало, билл мюррей, джейн фонда, сэмюэль мендес, лос-анджелес, сша