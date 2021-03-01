"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и среди лауреатов оказалось много неочевидных имен.Из-за пандемии на ней присутствовали только звезды, которые объявляли победителей, и ведущие Тина Фэй и Эми Полер. Номинанты же подключались к трансляции по Zoom, из-за чего возникали курьезы.Например, Дэниэл Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Иуда и Черный Мессия"), произнес, наверное, хорошую речь. Только забыл включить свой микрофон!Неловкие моменты возникли из-за идеи организаторов представлять номинантов в формате Zoom-комнаты. Оказавшиеся в единой "виртуально встрече" звезды часто не знали, что сказать или как реагировать друг на друга.Или вели себя комично. Как, например, Оливия Колман, которая проиграла в обоих категориях, где была представлена, но пустилась в пляс, когда "Глобус" получила Эмма Коррин (за роль в сериале "Корона"). Или когда умилялась собаке Сары Полсон (конкурентке Оливии в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале").Атмосфера бэкстейдж отличалась от обычного столпотворения. Например, 83-летняя Джейн Фонда не побоялась прийти на церемонию лично и получить почетный "Золотой глобус" за вклад в индустрию. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она стоит с защитным экраном перед лицом, а ее окружают помощники и ассистенты в масках.На красной ковровой дорожке также был 76-летний Майкл Дуглас с Кэтрин Зета-Джонс. Что заставило задуматься о тренде: молодые лауреаты остались по домам, а их именитые старшие коллеги не побоялись коронавируса и приехали лично.Кстати, создалось впечатление, что некоторые знаменитости за год сидения дома растеряли навык выбора нарядов для церемоний. И если стиль Марго Робби (в неизменном для нее Chanel) или Галь Гадот не слишком изменился, то к костюмам ведущей Тины Фэй (в Versace) или Лоры Дерн есть вопросы. Последняя выбрала черную пиджачную пару с атласной отделкой, но явно не учла деталей. Чересчур длинные брюки (не спасли даже шпильки) создали очень неаккуратный вид."На грани" была и Розмунд Пайк (получила "Глобус" за роль в картине "Аферистка"). Ее красное платье из тюля от Молли Годдард выглядело чересчур неформальным и немного небрежным.В яркости наряда с Пайк соперничала Синтия Эриво. Ее неоново-зеленое платье от Valentino и перчатки до локтя создали, пожалуй, самый незабываемый образ на ковровой дорожке.Удивили и некоторые лауреаты, выходившие на связь из дома. Одни приоделись в костюмы и платья (Марк Руффало, Джиллиан Андерсон), а другие были в толстовках, как Джейсон Судейкис. Кто-то подключился к трансляции с террасы под пальмами (как Билл Мюррей), а кто-то — из комнаты похожей на гардеробную (Джефф Дэниелс).Обсуждают не только наряды, но и награды. Так, лидер по числу номинаций (их было шесть), биографический фильм "Манк", в результате не получил на одного "Глобуса".Хлою Чжао назвали "Лучшим режиссером" (за фильм "Земля кочевников"), она стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в этой категории. Но некоторые эксперты отметили, что в этой номинации премию четвертый год подряд получает режиссер не из США. Предыдущие три года побеждали британец Сэм Мендес ("1917"), мексиканцы Альфонсо Куарон "Рома" и Гильермо дель Торо ("Форма воды")."Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара". Теперь можно делать ставки на то, кто получит "золотого рыцаря".
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и среди лауреатов оказалось много неочевидных имен.
Из-за пандемии на ней присутствовали только звезды, которые объявляли победителей, и ведущие Тина Фэй и Эми Полер. Номинанты же подключались к трансляции по Zoom, из-за чего возникали курьезы.
Дерн вручает награду за лучшую мужскую роль второго плана Дэниэлю Калуя
Например, Дэниэл Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Иуда и Черный Мессия"), произнес, наверное, хорошую речь. Только забыл включить свой микрофон!
Неловкие моменты возникли из-за идеи организаторов представлять номинантов в формате Zoom-комнаты. Оказавшиеся в единой "виртуально встрече" звезды часто не знали, что сказать или как реагировать друг на друга.
Или вели себя комично. Как, например, Оливия Колман, которая проиграла в обоих категориях, где была представлена, но пустилась в пляс, когда "Глобус" получила Эмма Коррин (за роль в сериале "Корона").
Атмосфера бэкстейдж отличалась от обычного столпотворения. Например, 83-летняя Джейн Фонда не побоялась прийти на церемонию лично и получить почетный "Золотой глобус" за вклад в индустрию. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она стоит с защитным экраном перед лицом, а ее окружают помощники и ассистенты в масках.
На красной ковровой дорожке также был 76-летний Майкл Дуглас с Кэтрин Зета-Джонс. Что заставило задуматься о тренде: молодые лауреаты остались по домам, а их именитые старшие коллеги не побоялись коронавируса и приехали лично.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на 78-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Нью-Йорке
Кстати, создалось впечатление, что некоторые знаменитости за год сидения дома растеряли навык выбора нарядов для церемоний. И если стиль Марго Робби (в неизменном для нее Chanel) или Галь Гадот не слишком изменился, то к костюмам ведущей Тины Фэй (в Versace) или Лоры Дерн есть вопросы. Последняя выбрала черную пиджачную пару с атласной отделкой, но явно не учла деталей. Чересчур длинные брюки (не спасли даже шпильки) создали очень неаккуратный вид.
Актриса Синтия Эриво на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Удивили и некоторые лауреаты, выходившие на связь из дома. Одни приоделись в костюмы и платья (Марк Руффало, Джиллиан Андерсон), а другие были в толстовках, как Джейсон Судейкис. Кто-то подключился к трансляции с террасы под пальмами (как Билл Мюррей), а кто-то — из комнаты похожей на гардеробную (Джефф Дэниелс).
Обсуждают не только наряды, но и награды. Так, лидер по числу номинаций (их было шесть), биографический фильм "Манк", в результате не получил на одного "Глобуса".
Хлою Чжао назвали "Лучшим режиссером" (за фильм "Земля кочевников"), она стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в этой категории. Но некоторые эксперты отметили, что в этой номинации премию четвертый год подряд получает режиссер не из США. Предыдущие три года побеждали британец Сэм Мендес ("1917"), мексиканцы Альфонсо Куарон "Рома" и Гильермо дель Торо ("Форма воды").
"Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара". Теперь можно делать ставки на то, кто получит "золотого рыцаря".
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