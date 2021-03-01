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https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html
"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья
"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья
Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:27
2021-03-01T15:27
культура
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chanel
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джиллиан андерсон
versace
марк руффало
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и среди лауреатов оказалось много неочевидных имен.Из-за пандемии на ней присутствовали только звезды, которые объявляли победителей, и ведущие Тина Фэй и Эми Полер. Номинанты же подключались к трансляции по Zoom, из-за чего возникали курьезы.Например, Дэниэл Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Иуда и Черный Мессия"), произнес, наверное, хорошую речь. Только забыл включить свой микрофон!Неловкие моменты возникли из-за идеи организаторов представлять номинантов в формате Zoom-комнаты. Оказавшиеся в единой "виртуально встрече" звезды часто не знали, что сказать или как реагировать друг на друга.Или вели себя комично. Как, например, Оливия Колман, которая проиграла в обоих категориях, где была представлена, но пустилась в пляс, когда "Глобус" получила Эмма Коррин (за роль в сериале "Корона"). Или когда умилялась собаке Сары Полсон (конкурентке Оливии в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале").Атмосфера бэкстейдж отличалась от обычного столпотворения. Например, 83-летняя Джейн Фонда не побоялась прийти на церемонию лично и получить почетный "Золотой глобус" за вклад в индустрию. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она стоит с защитным экраном перед лицом, а ее окружают помощники и ассистенты в масках.На красной ковровой дорожке также был 76-летний Майкл Дуглас с Кэтрин Зета-Джонс. Что заставило задуматься о тренде: молодые лауреаты остались по домам, а их именитые старшие коллеги не побоялись коронавируса и приехали лично.Кстати, создалось впечатление, что некоторые знаменитости за год сидения дома растеряли навык выбора нарядов для церемоний. И если стиль Марго Робби (в неизменном для нее Chanel) или Галь Гадот не слишком изменился, то к костюмам ведущей Тины Фэй (в Versace) или Лоры Дерн есть вопросы. Последняя выбрала черную пиджачную пару с атласной отделкой, но явно не учла деталей. Чересчур длинные брюки (не спасли даже шпильки) создали очень неаккуратный вид."На грани" была и Розмунд Пайк (получила "Глобус" за роль в картине "Аферистка"). Ее красное платье из тюля от Молли Годдард выглядело чересчур неформальным и немного небрежным.В яркости наряда с Пайк соперничала Синтия Эриво. Ее неоново-зеленое платье от Valentino и перчатки до локтя создали, пожалуй, самый незабываемый образ на ковровой дорожке.Удивили и некоторые лауреаты, выходившие на связь из дома. Одни приоделись в костюмы и платья (Марк Руффало, Джиллиан Андерсон), а другие были в толстовках, как Джейсон Судейкис. Кто-то подключился к трансляции с террасы под пальмами (как Билл Мюррей), а кто-то — из комнаты похожей на гардеробную (Джефф Дэниелс).Обсуждают не только наряды, но и награды. Так, лидер по числу номинаций (их было шесть), биографический фильм "Манк", в результате не получил на одного "Глобуса".Хлою Чжао назвали "Лучшим режиссером" (за фильм "Земля кочевников"), она стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в этой категории. Но некоторые эксперты отметили, что в этой номинации премию четвертый год подряд получает режиссер не из США. Предыдущие три года побеждали британец Сэм Мендес ("1917"), мексиканцы Альфонсо Куарон "Рома" и Гильермо дель Торо ("Форма воды")."Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара". Теперь можно делать ставки на то, кто получит "золотого рыцаря".
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инстаграм, галь гадот, chanel, гильермо дель торо гомес, джиллиан андерсон, versace, марк руффало, билл мюррей, джейн фонда, сэмюэль мендес, лос-анджелес, сша

"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья

15:27 01.03.2021
 
© REUTERS / NBC HandoutАктриса Сальма Хайек на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Актриса Сальма Хайек на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / NBC Handout
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония вручения 78-й премии "Золотой глобус" стала исторической: частично транслировалась онлайн, проводилась одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, и среди лауреатов оказалось много неочевидных имен.
Из-за пандемии на ней присутствовали только звезды, которые объявляли победителей, и ведущие Тина Фэй и Эми Полер. Номинанты же подключались к трансляции по Zoom, из-за чего возникали курьезы.
© REUTERS / NBC HandoutДерн вручает награду за лучшую мужскую роль второго плана Дэниэлю Калуя
Актриса Лаура Дерн вручает награду за лучшую мужскую роль второго плана за фильм Иуда и Черный Мессия Даниэлю Калуйя на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / NBC Handout
Дерн вручает награду за лучшую мужскую роль второго плана Дэниэлю Калуя
Например, Дэниэл Калуя, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Иуда и Черный Мессия"), произнес, наверное, хорошую речь. Только забыл включить свой микрофон!
Неловкие моменты возникли из-за идеи организаторов представлять номинантов в формате Zoom-комнаты. Оказавшиеся в единой "виртуально встрече" звезды часто не знали, что сказать или как реагировать друг на друга.
Или вели себя комично. Как, например, Оливия Колман, которая проиграла в обоих категориях, где была представлена, но пустилась в пляс, когда "Глобус" получила Эмма Коррин (за роль в сериале "Корона").
Или когда умилялась собаке Сары Полсон (конкурентке Оливии в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале").
Атмосфера бэкстейдж отличалась от обычного столпотворения. Например, 83-летняя Джейн Фонда не побоялась прийти на церемонию лично и получить почетный "Золотой глобус" за вклад в индустрию. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она стоит с защитным экраном перед лицом, а ее окружают помощники и ассистенты в масках.
На красной ковровой дорожке также был 76-летний Майкл Дуглас с Кэтрин Зета-Джонс. Что заставило задуматься о тренде: молодые лауреаты остались по домам, а их именитые старшие коллеги не побоялись коронавируса и приехали лично.
© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios KambourisМайкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на 78-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Нью-Йорке
 Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на 78-й ежегодной премии Золотой глобус в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на 78-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Нью-Йорке
Кстати, создалось впечатление, что некоторые знаменитости за год сидения дома растеряли навык выбора нарядов для церемоний. И если стиль Марго Робби (в неизменном для нее Chanel) или Галь Гадот не слишком изменился, то к костюмам ведущей Тины Фэй (в Versace) или Лоры Дерн есть вопросы. Последняя выбрала черную пиджачную пару с атласной отделкой, но явно не учла деталей. Чересчур длинные брюки (не спасли даже шпильки) создали очень неаккуратный вид.
© REUTERS / Todd Williamson/NBC Handout

Марго Робби перед вручением награды "Золотой глобус"

Актриса Марго Робби на церемонии вручения награды Золотой глобус
1 из 3

Марго Робби перед вручением награды "Золотой глобус"

© REUTERS / Todd Williamson/NBC Handout
© REUTERS / Rich Polk/NBC Handout

Галь Гадот на сцене во время вручения премии "Золотой глобус"

Актриса Галь Гадот на церемонии вручения премии Золотой глобус
2 из 3

Галь Гадот на сцене во время вручения премии "Золотой глобус"

© REUTERS / Rich Polk/NBC Handout
© REUTERS / Christopher Polk/NBC Handout

Лора Дерн на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Золотой глобус
3 из 3

Лора Дерн на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

© REUTERS / Christopher Polk/NBC Handout
1 из 3

Марго Робби перед вручением награды "Золотой глобус"

© REUTERS / Todd Williamson/NBC Handout
2 из 3

Галь Гадот на сцене во время вручения премии "Золотой глобус"

© REUTERS / Rich Polk/NBC Handout
3 из 3

Лора Дерн на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

© REUTERS / Christopher Polk/NBC Handout
"На грани" была и Розмунд Пайк (получила "Глобус" за роль в картине "Аферистка"). Ее красное платье из тюля от Молли Годдард выглядело чересчур неформальным и немного небрежным.
В яркости наряда с Пайк соперничала Синтия Эриво. Ее неоново-зеленое платье от Valentino и перчатки до локтя создали, пожалуй, самый незабываемый образ на ковровой дорожке.
© REUTERS / Christopher Polk/NBC Handout Актриса Синтия Эриво на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Актриса Синтия Эриво на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Christopher Polk/NBC Handout
Актриса Синтия Эриво на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Удивили и некоторые лауреаты, выходившие на связь из дома. Одни приоделись в костюмы и платья (Марк Руффало, Джиллиан Андерсон), а другие были в толстовках, как Джейсон Судейкис. Кто-то подключился к трансляции с террасы под пальмами (как Билл Мюррей), а кто-то — из комнаты похожей на гардеробную (Джефф Дэниелс).
© REUTERS / NBC Handout

Рози Перес вручает Ане Тейлор-Джой награду за лучшую женскую роль в сериале "Королевский гамбит"

Рози Перес вручает Ане Тейлор-Джой награду за лучшую женскую роль в сериале Королевский гамбит на премии Золотой глобус
1 из 4

Рози Перес вручает Ане Тейлор-Джой награду за лучшую женскую роль в сериале "Королевский гамбит"

© REUTERS / NBC Handout
© REUTERS / NBC Handout Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения премии Золотой глобус
2 из 4
Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Handout
© REUTERS / NBC Handout

Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке "Минари"

Актриса Гал Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премию Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке Минари
3 из 4

Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке "Минари"

© REUTERS / NBC Handout
© REUTERS / NBC Handout Американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
Американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир на церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
4 из 4
Американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
© REUTERS / NBC Handout
1 из 4

Рози Перес вручает Ане Тейлор-Джой награду за лучшую женскую роль в сериале "Королевский гамбит"

© REUTERS / NBC Handout
2 из 4
Актриса Джиллиан Андерсон на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Handout
3 из 4

Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке "Минари"

© REUTERS / NBC Handout
4 из 4
Американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
© REUTERS / NBC Handout
Обсуждают не только наряды, но и награды. Так, лидер по числу номинаций (их было шесть), биографический фильм "Манк", в результате не получил на одного "Глобуса".
Хлою Чжао назвали "Лучшим режиссером" (за фильм "Земля кочевников"), она стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в этой категории. Но некоторые эксперты отметили, что в этой номинации премию четвертый год подряд получает режиссер не из США. Предыдущие три года побеждали британец Сэм Мендес ("1917"), мексиканцы Альфонсо Куарон "Рома" и Гильермо дель Торо ("Форма воды").
"Золотой глобус" часто называют репетицией "Оскара". Теперь можно делать ставки на то, кто получит "золотого рыцаря".
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