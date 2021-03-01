https://ria.ru/20210301/kino-1599375174.html

На премии "Золотой глобус" выбрали "Лучший драматический фильм"

На премии "Золотой глобус" выбрали "Лучший драматический фильм"

Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший драматический фильм года", церемония вручения награды, учрежденной... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:20

2021-03-01T08:20

2021-03-01T10:20

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший драматический фильм года", церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, транслируется на телеканале NBC.В этой категории также были представлены "Манк" Девида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел "Девушка, подающая надежды".Победа этой картины стала исторической для кинопремии: как отмечает профильное издание Variety, впервые главную награду за драматическую картину получило произведение женщины-режиссера, а сама Чжао стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер".Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года. Наряду с "Оскаром" киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.Из-за пандемии коронавируса в этом году она проходит в новом формате – ведущие находятся на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включаются в трансляцию дистанционно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, аарон соркин, голливуд, лос-анджелес, сша