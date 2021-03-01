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Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в картине "Аферистка"
Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в картине "Аферистка"
Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле", 78-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала NBC. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:57
2021-03-01T05:57
2021-03-01T10:25
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле", 78-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала NBC.Пайк получила награду за роль в картине "Аферистка".На "Золотой глобус" за лучшие комедийные роли также претендовали болгарская актриса Мария Бакалова за "Борат 2", Кейт Хадсон за "Мьюзик", Мишель Пфайффер за "Уйти, не прощаясь" и Аня Тэйлор-Джой за "Эмму".Награда "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы ежегодно с 1944 года. Она предшествует объявлению номинантов премии киноакадемии США "Оскар". И хотя вкусы журналистов и киноакадемиков часто не совпадают, "Золотой глобус" обозначает основные тенденции и настроения Голливуда на текущий сезон.
https://ria.ru/20210218/kino-1597870051.html
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кино и сериалы, мишель пфайффер, сша, в мире