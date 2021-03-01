Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210301/film-1599370809.html
Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в картине "Аферистка"
Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в картине "Аферистка"
Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле", 78-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала NBC. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:57
2021-03-01T10:25
кино и сериалы
мишель пфайффер
культура
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599373097_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_0872b6c52ed994711b559e25a3dba29c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле", 78-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала NBC.Пайк получила награду за роль в картине "Аферистка".На "Золотой глобус" за лучшие комедийные роли также претендовали болгарская актриса Мария Бакалова за "Борат 2", Кейт Хадсон за "Мьюзик", Мишель Пфайффер за "Уйти, не прощаясь" и Аня Тэйлор-Джой за "Эмму".Награда "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы ежегодно с 1944 года. Она предшествует объявлению номинантов премии киноакадемии США "Оскар". И хотя вкусы журналистов и киноакадемиков часто не совпадают, "Золотой глобус" обозначает основные тенденции и настроения Голливуда на текущий сезон.
https://ria.ru/20210218/kino-1597870051.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599373097_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_6d686d79ebce80b6ffb2f1c9ac316699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, мишель пфайффер, сша, в мире

Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в картине "Аферистка"

05:57 01.03.2021 (обновлено: 10:25 01.03.2021)
 
© REUTERS / NBC HANDOUTРозамунд Пайк на вручении премии "Золотой глобус"
Розамунд Пайк на вручении премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / NBC HANDOUT
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле", 78-я церемония вручения награды проходит в прямом эфире телеканала NBC.
Пайк получила награду за роль в картине "Аферистка".
На "Золотой глобус" за лучшие комедийные роли также претендовали болгарская актриса Мария Бакалова за "Борат 2", Кейт Хадсон за "Мьюзик", Мишель Пфайффер за "Уйти, не прощаясь" и Аня Тэйлор-Джой за "Эмму".
Награда "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы ежегодно с 1944 года. Она предшествует объявлению номинантов премии киноакадемии США "Оскар". И хотя вкусы журналистов и киноакадемиков часто не совпадают, "Золотой глобус" обозначает основные тенденции и настроения Голливуда на текущий сезон.
Кадр из фильма Аферистка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00Культура
Женщина на борту, а Нагиев в погонах. Что смотреть в кино
 
КультураКино и сериалыМишель ПфайфферСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния