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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/peterburg-1599495374.html
Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге изменчивой
Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге изменчивой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил замедление темпов снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:46
2021-03-01T19:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил замедление темпов снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе."Эпидемическая ситуация в городе изменчивая, замедлились темпы снижения заболеваемости, сейчас у нас более 400 госпитализаций в сутки. Впереди весна – традиционно благоприятный период для распространения инфекции. Самое надежное оружие сейчас – это вакцинация", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Беглов напомнил, что прошел почти год с тех пор, как в городе был официально подтвержден диагноз "COVID-19"."Четвертого марта 2020 года мы оказались в другой реальности, нам всем пришлось менять свои планы и образ жизни. Борьба с вирусом дает свои результаты... 25 февраля мы законсервировали временный госпиталь в "Ленэкспо" - 2,5 тысячи коек прошли дезинфекцию и переведены в резерв. На этой неделе выводим из "красной зоны" Александровскую больницу и ряд федеральных стационаров. Но мы не форсируем этот процесс", - сказал губернатор.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1320 человек. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 368 120 случаев заражения, выздоровели 300 257 человек, скончались 11 112.
https://ria.ru/20210301/privivka-1599472622.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург

Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге изменчивой

18:46 01.03.2021 (обновлено: 19:07 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Пост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил замедление темпов снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.
"Эпидемическая ситуация в городе изменчивая, замедлились темпы снижения заболеваемости, сейчас у нас более 400 госпитализаций в сутки. Впереди весна – традиционно благоприятный период для распространения инфекции. Самое надежное оружие сейчас – это вакцинация", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 17:29Распространение коронавируса
Беглов сделал прививку от коронавируса
Беглов напомнил, что прошел почти год с тех пор, как в городе был официально подтвержден диагноз "COVID-19".
"Четвертого марта 2020 года мы оказались в другой реальности, нам всем пришлось менять свои планы и образ жизни. Борьба с вирусом дает свои результаты... 25 февраля мы законсервировали временный госпиталь в "Ленэкспо" - 2,5 тысячи коек прошли дезинфекцию и переведены в резерв. На этой неделе выводим из "красной зоны" Александровскую больницу и ряд федеральных стационаров. Но мы не форсируем этот процесс", - сказал губернатор.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1320 человек. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 368 120 случаев заражения, выздоровели 300 257 человек, скончались 11 112.
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