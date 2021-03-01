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МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального
МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального
Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:40
2021-03-01T15:55
совет федерации рф
госдума рф
александр грушко
москва
замена условного срока навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
европейский суд по правам человека
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального, иски против России, по которым могут вынести несовместимые с конституцией решения, множатся, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Некогда авторитетный правовой институт превращается в политическое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального - неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела",- сказал Грушко на заседании международного комитета Совета Федерации.Он заявил, что "множатся межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с нашей конституцией". "Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми",- подчеркнул Грушко.Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
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совет федерации рф, госдума рф, александр грушко, москва, замена условного срока навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, европейский суд по правам человека, в мире

МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального

15:40 01.03.2021 (обновлено: 15:55 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального, иски против России, по которым могут вынести несовместимые с конституцией решения, множатся, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Некогда авторитетный правовой институт превращается в политическое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального - неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела",- сказал Грушко на заседании международного комитета Совета Федерации.
Он заявил, что "множатся межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с нашей конституцией". "Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми",- подчеркнул Грушко.
Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:54Сказано в эфире
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Совет Федерации РФГосдума РФАлександр ГрушкоМоскваЗамена условного срока НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйЕвропейский суд по правам человекаВ мире
 
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