https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599449342.html

МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального

МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального

Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:40

2021-03-01T15:40

2021-03-01T15:55

совет федерации рф

госдума рф

александр грушко

москва

замена условного срока навального

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

европейский суд по правам человека

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального, иски против России, по которым могут вынести несовместимые с конституцией решения, множатся, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Некогда авторитетный правовой институт превращается в политическое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального - неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела",- сказал Грушко на заседании международного комитета Совета Федерации.Он заявил, что "множатся межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с нашей конституцией". "Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми",- подчеркнул Грушко.Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sanktsii-1599452485.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, александр грушко, москва, замена условного срока навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, европейский суд по правам человека, в мире