МИД прокомментировал постановление ЕСПЧ по делу Навального
15:40 01.03.2021 (обновлено: 15:55 01.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека допустил неприкрытое вмешательство в дела РФ, когда вынес постановление об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального, иски против России, по которым могут вынести несовместимые с конституцией решения, множатся, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Некогда авторитетный правовой институт превращается в политическое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального - неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела",- сказал Грушко на заседании международного комитета Совета Федерации.
Он заявил, что "множатся межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с нашей конституцией". "Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми",- подчеркнул Грушко.
Страсбургский суд 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.