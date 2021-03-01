https://ria.ru/20210301/mid-1599452803.html

МИД заявил, что Россия выполняет 98 процентов постановлений ЕСПЧ

МИД заявил, что Россия выполняет 98 процентов постановлений ЕСПЧ

В России выполняются 98% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:58

2021-03-01T15:58

2021-03-01T15:58

россия

совет федерации рф

совет европы

александр грушко

москва

европа

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России выполняются 98% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.Как отметил Грушко, Россия присоединилась к 68 нормативно-правовым инструментам Совета Европы."Вместе с тем, несмотря на то, что количество межгосударственных исков и дел продолжает увеличиваться, но если мы посмотрим на статистику на протяжении всех этих лет (с момента вступления РФ в Совет Европы - ред.), то мы сделаем вывод о том, что, во-первых, 98% таких постановлений в России выполняются", - сказал Грушко, выступая в Совете Федерации."Если смотреть по количеству дел на численность населения, то по количеству принятых судом к рассмотрению исков мы сегодня находимся на 24-м месте из 47 государств Совета Европы", - отметил он.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На сегодняшний день отношения России и Совета развиваются в целом позитивно.

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599449342.html

https://ria.ru/20210223/balbek-1598689119.html

россия

москва

европа

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россия, совет федерации рф, совет европы, александр грушко, москва, европа, парламентская ассамблея совета европы