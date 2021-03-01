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МИД заявил, что Россия выполняет 98 процентов постановлений ЕСПЧ
МИД заявил, что Россия выполняет 98 процентов постановлений ЕСПЧ
В России выполняются 98% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:58
2021-03-01T15:58
россия
совет федерации рф
совет европы
александр грушко
москва
европа
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России выполняются 98% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.Как отметил Грушко, Россия присоединилась к 68 нормативно-правовым инструментам Совета Европы."Вместе с тем, несмотря на то, что количество межгосударственных исков и дел продолжает увеличиваться, но если мы посмотрим на статистику на протяжении всех этих лет (с момента вступления РФ в Совет Европы - ред.), то мы сделаем вывод о том, что, во-первых, 98% таких постановлений в России выполняются", - сказал Грушко, выступая в Совете Федерации."Если смотреть по количеству дел на численность населения, то по количеству принятых судом к рассмотрению исков мы сегодня находимся на 24-м месте из 47 государств Совета Европы", - отметил он.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На сегодняшний день отношения России и Совета развиваются в целом позитивно.
https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599449342.html
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россия, совет федерации рф, совет европы, александр грушко, москва, европа, парламентская ассамблея совета европы

МИД заявил, что Россия выполняет 98 процентов постановлений ЕСПЧ

15:58 01.03.2021
 
© Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Alexander Nemenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России выполняются 98% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Как отметил Грушко, Россия присоединилась к 68 нормативно-правовым инструментам Совета Европы.
"Вместе с тем, несмотря на то, что количество межгосударственных исков и дел продолжает увеличиваться, но если мы посмотрим на статистику на протяжении всех этих лет (с момента вступления РФ в Совет Европы - ред.), то мы сделаем вывод о том, что, во-первых, 98% таких постановлений в России выполняются", - сказал Грушко, выступая в Совете Федерации.
"Если смотреть по количеству дел на численность населения, то по количеству принятых судом к рассмотрению исков мы сегодня находимся на 24-м месте из 47 государств Совета Европы", - отметил он.
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Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.
Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На сегодняшний день отношения России и Совета развиваются в целом позитивно.
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